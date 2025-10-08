HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ thảm án ở Đồng Nai: 500 cảnh sát lần theo dấu vết, vây bắt nghi phạm

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Suốt 56 giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an đã băng rừng, vượt núi truy bắt hung thủ máu lạnh bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa) để điều tra về tội "Giết người", "Cướp tài sản" trong vụ bắn chết 3 người trong gia đình ở xã Đak Nhau.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 1.

Hơn 18 giờ ngày 2-10, Tùng đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật giống súng dài đi vào nhà ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, xã Đak Nhau) và bắn chết ông Th. cùng bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (SN 2014).

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 2.

Gây án xong, đối tượng cưa két sắt lấy đi hơn 50 triệu đồng tiền mặt và bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường chừng 7 km. Đến sáng 3-10, đối tượng đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 3.

Khoảng 7 giờ ngày 3-10, bà Phạm Thị Viễn (SN 1954) đến nhà con gái là Chu Hồng H. để dọn dẹp và trông coi nhà cho con gái. Khi tới nhà thì bà Viễn phát hiện sự việc và trình báo công an.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 4.

Ngay trong ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội: “Giết người” và “Cướp tài sản”, đồng thời xác lập chuyên án truy xét mang bí số 1025G để điều tra làm rõ. Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Ban chuyên án; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra là Phó Ban Thường trực; Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự là Phó Ban chuyên án...

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 5.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nghe báo cáo và chỉ đạo công tác phá án.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 6.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 7.

Các tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 8.

Từ 50 tin báo quý giá của người dân, cảnh sát đã khoanh vùng đối tượng, xác định nơi đối tượng đang lẩn trốn

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 9.

Đến 15 giờ 30 phút chiều 5-10, cảnh sát đã bắt giữ Tùng sau 56 giờ gây án

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 10.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 11.

Kiểm tra cơ thể Tùng, cảnh sát thấy Tùng bị trầy xước nhiều ở chân. Kiểm tra trong nhà, cảnh sát phát hiện Tùng có nhiều vật dụng như đôi giày dính đất đỏ có nhiều điểm trùng khớp với các vật dụng thu được ở gần hiện trường nơi xảy ra vụ án. Một tài xế xe ôm cũng xác nhận Tùng là người thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Bình

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 12.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 13.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Sỹ Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Từ lời khai của nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ vật chứng của vụ án gồm một khẩu súng, 550 viên đạn, hơn 50 triệu đồng do Tùng cướp được cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 14.

“Trong 56 giờ truy bắt, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải nhịn đói, thức trắng đêm, liên tục di chuyển qua các khu vực xa xôi. Ai cũng hiểu rằng mỗi phút chậm trễ là thêm cơ hội để kẻ thủ ác trốn thoát nên tất cả đều dốc toàn lực với tinh thần "còn người là còn truy", quyết bắt bằng được đối tượng” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói. Trong ảnh: Thiếu tướng Hải đang chỉ đạo công tác khám xét, thu giữ vật chứng.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hành trình truy bắt Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ nghẹt thở - Ảnh 15.

5 người dân có tin báo tố giác tội phạm được Bộ Công an khen thưởng mỗi người 5 triệu đồng cùng 1 chiếc xe Honda Wave RSX.

