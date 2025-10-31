HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Lộ trình di chuyển bí ẩn trước khi gây án của Lê Sỹ Tùng

Uyên Châu

(NLĐO)-Trước khi gây án, Tùng di chuyển liên tục qua nhiều nơi và quan sát rất kỹ địa hình, quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm án, sử dụng súng sát hại 3 người trong 1 gia đình tại xã Đak Nhau.

Lộ trình di chuyển bí ẩn trước khi gây án của Lê Sỹ Tùng. - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (thứ 3, bên trái), lúc đưa Lê Sỹ Tùng tới hiện trường tối 5-10

Kết quả điều tra xác định bị can Lê Sỹ Tùng đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm cùng tham gia trong quá trình gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Tùng về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt giữ và khởi tố đối với 3 bị can liên quan có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi gây án, gồm: Lưu Minh Tiến (tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (tỉnh Thái Nguyên).

Theo kết quả điều tra, nhằm thực hiện gây án đến cùng và che giấu hành vi sau khi gây án, Lê Sỹ Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản để thực hiện hành vi phạm tội. 

Kế hoạch của Tùng là tìm gia đình nạn nhân giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh để gây án. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện nêu trên, Tùng đi khảo sát tìm chọn con mồi và địa điểm gây án.

Đầu tháng 8-2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở một mình nơi hẻo lánh.

Vì vậy, Tùng đã nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát.

Ngày 1-10-2025, Tùng đã chuẩn bị tất cả công cụ phương tiện sử dụng gây án, xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (Bình Phước cũ) một mình điều khiển xe máy đi đến Bệnh viện Thánh Tâm thuộc phường Long Bình (Đồng Nai) gửi xe vào bãi giữ xe bệnh viện, rồi đón xe ô tô khách đi Đà Lạt.

Khi tới nơi, y lập tức đón xe quay về ngã tư Dầu Giây thì xuống, đón xe khác đi đến ngã tư Amata, đón xe ôm đi tới trước cổng Suối Tiên, đón xe buýt đi Bến xe Miền Đông.

Lúc 7 giờ ngày 2-10, Tùng lên xe khách từ TP HCM đi đến xã Bom Bo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, Tùng xuống xe đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh. 

Lộ trình di chuyển bí ẩn trước khi gây án của Lê Sỹ Tùng. - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật liên quan vụ án

Mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển thì Tùng đều thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ két lưỡi trai, đeo khẩu trang trùm kín mặt. 

Trước khi tiếp cận mục tiêu, Tùng thay toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe mô tô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân. 

Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 m xả đạn liên tục làm chết 3 người, bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, đối tượng gây án trong thời điểm nhạy cảm, phải tập trung khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ.

Lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Chỉ trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, lúc 13 giờ 30 phút ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án.

Tin liên quan

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Đôi giày dính đất đỏ "tố" Lê Sỹ Tùng

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Đôi giày dính đất đỏ "tố" Lê Sỹ Tùng

(NLĐO)-Với những chứng cứ thu thập được đã buộc Tùng phải thừa nhận việc sát hại 3 người ở xã Đak Nhau

Rùng mình với kế hoạch tinh vi của Lê Sỹ Tùng vụ thảm án ở Đồng Nai

Bị tố nghỉ học bồi dưỡng đi đánh giải Pickleball, bí thư xã nói gì?; Công bố nguyên nhân khiến 40 học sinh ngộ độc phải nhập viện…

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Giải mã chiếc túi vải Lê Sỹ Tùng mang theo khi gây án

(NLĐO)-Nghi phạm Tùng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, che giấu hành vi tinh vi gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra

gia đình nạn nhân công an tỉnh đồng nai thảm án xã Đak Nhau Lê Sỹ Tùng
    Thông báo