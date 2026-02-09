HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ thảm án làm 3 người tử vong ở Đồng Nai: Mức án chi tiết của các bị cáo

Minh Châu

(NLĐO) - Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các mức án đối với những bị cáo trong vụ thảm án làm 3 người ở xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai tử vong

Chiều 9-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với Lê Sỹ Tùng (34 tuổi) về các tội "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "hủy hoại tài sản".

Cũng trong vụ án này, các bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm: Lưu Minh Tiến về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Văn Việt về tội "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và Phạm Quang Huy về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Quang Huy có đơn xin vắng mặt.

Chủ tọa phiên tòa tuyên bố mức án đối với các bị cáo

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội "giết người", 10 năm tù về tội "cướp tài sản", 1 năm tù về tội "hủy hoại tài sản", 4 năm tù về tội "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt của Lê Sỹ Tùng là tử hình.

Các bị cáo Lưu Minh Tiến bị tuyên phạt 3 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 14-10-2025; bị cáo Nguyễn Văn Việt bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng, thời hạn tù tính từ ngày 14-10-2025; bị cáo Phạm Quang Huy là 1 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 25-10-2025. 

Ngoài các hình phạt nêu trên, bị cáo Lê Sỹ Tùng phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 1.662.235.000 đồng.

Mức án Lê Sỹ Tùng trong vụ thảm án 3 người tử vong ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng và các bị cáo nghe tuyên bố mức án

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Tùng khai trước khi thực hiện hành vi giết người khoảng hơn 5 tháng, bị cáo bán chiếc mô tô phân phối lớn với giá 90 triệu đồng, sau đó mua khẩu súng với giá 52 triệu đồng của bị cáo Lưu Minh Tiến thông qua bị cáo Phạm Quang Huy.

Ngoài mua súng, Tùng còn mua đạn của Tiến với 2 loại khác nhau. Lý do, mua 2 loại đạn để sử dụng trong từng tình huống khác nhau.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng cũng nhiều lần thừa nhận việc mua súng chỉ nhằm mục đích duy nhất là giết người. Về lý do chọn gia đình ông T., bị cáo cho rằng khu vực này có địa thế thuận lợi cho việc bỏ trốn, dễ đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng nghe tuyên bố mức án

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án.

Theo đại diện Viện KSND, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố Tùng là đúng người, đúng tội, không oan sai, hành vi của bị cáo đặc biệt tàn độc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tâm thần đối với bị cáo Tùng. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Lê Sỹ Tùng mắc bệnh rối loạn phân liệt, nhưng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo đại diện Viện KSND, bị cáo Tùng phạm vào tội "giết người" thuộc trường hợp giết từ hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết người để thực hiện tội phạm khác, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ và có tính chất côn đồ.

Hành vi của Tùng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tột cùng của tội ác, không còn tính người, gây bất bình trong xã hội, một lúc phạm nhiều tội. Xét thấy, bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo thành người tốt nên cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Tùng mức án tử hình về tội "giết người".

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Lê Sỹ Tùng là người đã dùng súng bắn tử vong 3 người trong 1 gia đình tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai hồi tháng 10-2025.

