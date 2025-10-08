HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai

ANH TUẤN

(NLĐO)- Thông tin ban đầu về lời khai của nghi phạm trong thảm án 3 người chết ở Đồng Nai mang tới cùng lúc 3 cảm giác phẫn nộ, thất vọng, hoang mang

Những thứ bị lơ là trên mạng xã hội đang gây nên tác hại thực sự xấu trong đời thực!...

Nhẹ thì tham gia vài thử thách nhố nhăng như đội quần nhỏ, cà khịa nơi công cộng, nặng hơn thì livestream tự thương, thậm chí tự tử… 

Nhưng, tới mức gây điên loạn rồi biến bản thân thành kẻ mất tính người thì hồi chuông về thế giới ảo dường như đã gióng lên quá chậm. Nó dường như không còn mang tính báo động nữa, mà là tiếng ngân ai oán đầy bất lực.

Thông tin ban đầu về lời khai của nghi phạm trong thảm án ở Đồng Nai được nhiều báo đưa tin đã mang tới cùng lúc 3 cảm giác phẫn nộ, thất vọng, hoang mang như trên.

Thảm án 3 người ở Đồng Nai: Những liên quan tội lỗi! - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông xuất hiện thời điểm xảy ra vụ án

Vụ án này xảy ra tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. Hiện trường hôm 2-10 cho thấy 3 người trong một căn nhà gồm 2 người lớn, một thiếu nhi tử vong thương tâm với nhiều vết đạn trên đầu.

Camera ở thời điểm xảy ra án mạng thể hiện có người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Trang phục, "phụ kiện", cách di chuyển không khác đặc vụ trong phim hành động nước ngoài.

Đến hôm qua, 6-10, nghi phạm Lê Sỹ Tùng lộ diện khi bị công an bắt cùng với súng. Lời khai ban đầu của nghi phạm được nhiều báo đưa tin thể hiện lý do ra tay với 3 nạn nhân chỉ để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu… trong game.

Nếu đúng đây là động cơ của nghi phạm thì game đó là một thứ game quái đản. Nhiệm vụ kia vô cùng phi nhân tính khi thúc đẩy hành động không le lói bất cứ tia sáng nào của lý trí!

Cái ác được hình thành, dung dưỡng và bộc lộ sự ghê gớm – đau đớn thay – có xuất phát điểm từ việc coi game như một trò giải trí.

Thứ "trò giải trí" tẩm mùi vị bạo lực ấy ngấm dần rồi biến kẻ chơi thành công cụ gieo rắc hàng loạt hành vi ngây ngô, bản năng mà tàn độc trong đời thực!

Thảm án 3 người ở Đồng Nai: Những liên quan tội lỗi! - Ảnh 2.

Biểu hiện như cười ngô nghê của nghi phạm Lê Sỹ Tùng lúc bị bắt

Tới chiều 7-10, qua điều tra, công an chưa khẳng định Lê Sỹ Tùng nghiện game vì chưa có tài liệu chứng minh. Nghĩa rằng nguyên do dẫn tới tội ác vẫn đang được làm rõ chứ chưa thể quy kết do những yêu cầu trên thế giới ảo.

Tuy nhiên, những thông tin ban đầu ấy vô hình chung khơi lại liên tưởng về vô vàn thách thức nhố nhăng như phần đầu bài viết đề cập. Từ đó, nóng lại câu chuyện ứng xử với chúng.

Pháp luật đã lường trước các tác hại từ thế giới ảo nói chung, trò chơi trên mạng nói riêng bằng hàng loạt văn bản pháp lý ra đời mang chế tài nghiêm khắc. Trong đó, gần đây và đáng chú ý là Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Ở nghị định này, game lậu, game cờ bạc, game độc hại... bị cấm cửa.

Vậy, câu hỏi đặt ra là khi bị cấm (về mặt giấy tờ ấy), chúng len lỏi, xâm chiếm đời sống tinh thần của nhiều cá nhân, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, thanh niên… bằng "tiểu ngạch" nào? 

Tại sao hàng loạt biểu hiện phi văn minh, phản nhân ái từ nhẹ tới nặng  không có dấu hiệu bị loại trừ? 

Những biện pháp cùng động thái gì từng triển khai để cụ thể hóa các chế tài nghiêm khắc?

Giải quyết 3 câu hỏi trên đương nhiên dẫn tới đáp số là xóa bỏ những ý tưởng trò chơi đáng lẽ không được phép sinh ra. Cơ quan liên quan cần có hành động chính xác, dứt khoát trước những cá nhân, tổ chức nhăm nhe mang thế giới ảo vào đời thực!

    Thông báo