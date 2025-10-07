HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Giải mã chiếc túi vải Lê Sỹ Tùng mang theo khi gây án

Nguyễn Tuấn- Duy Thành - Quỳnh Trâm

(NLĐO)-Nghi phạm Tùng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, che giấu hành vi tinh vi gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra

56 giờ sau khi gây ra vụ thảm án làm 3 người trong 1 gia đình ở xã Đak Nhau tử vong, Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa) đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Bước đầu, Tùng ngoan cố không chịu nhận tội nhưng từ các bằng chứng, tài liệu thu giữ được, Tùng đã cúi đầu thừa nhận và khai ra nơi cất giấu súng, tiền chiếm đoạt của nạn nhân.

Lật tẩy kế hoạch che đậy của kẻ bắn 3 người trong vụ án Đồng Nai - Ảnh 1.

Tùng khi bị bắt giữ

Theo lời khai ban đầu, trước khi gây án, Tùng đã nhiều lần đi qua nhà vợ chồng ông Đỗ Duy Th. (SN 1997, xã Đak Nhau).

Đến rạng sáng 2-10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, đối tượng đã chuẩn bị súng Răng gơ có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về TP HCM.

Sau đó, đối tượng tiếp tục di chuyển qua các phương tiện khác về xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. Đến khu vực cơ sở thu mua nông sản của gia đình ông Th., Tùng leo lên ngọn đồi phía trước để ẩn nấp, quan sát động tĩnh. Khi thấy thời cơ thích hợp, đối tượng dùng súng bắn chết 3 người trong gia đình, sau đó cưa két sắt lấy đi 52 triệu đồng tiền mặt.

Theo camera nhà nạn nhân ghi lại, hơn 18 giờ ngày 2-10, Tùng đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

ít phút sau đó, nam thanh niên này cầm trên tay một vật giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chồng bà H.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (2014) bị bắn tử vong.

Lật tẩy kế hoạch che đậy của kẻ bắn 3 người trong vụ án Đồng Nai - Ảnh 2.

Lật tẩy kế hoạch che đậy của kẻ bắn 3 người trong vụ án Đồng Nai - Ảnh 3.

Các tổ công tác triển khai thực hiện việc truy xét Tùng

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là vụ án khó, bởi nghi phạm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, che giấu hành vi tinh vi như dùng súng bắn vào hệ thống camera gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Khu vực nhà nạn nhân lại biệt lập, xung quanh không có hộ dân sinh sống nên quá trình thu thập chứng cứ và nhân chứng ban đầu gặp nhiều trở ngại.

Không những vậy, Tùng khai, khi tấn công các nạn nhân đã dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Gây án xong, Tùng bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường chừng 7 km. Đến sáng 3-10, đối tượng đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn.

Để truy xét Tùng, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập Ban Chuyên án. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công 5 Phó Giám đốc đến hiện trường phụ trách 5 mũi xác minh, với 15 tổ công tác huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ để triển khai ngay hoạt động điều tra, xác minh theo định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Theo Ban Chuyên án, công an đã thu thập được gần 100 tin có giá trị để xác định đặc điểm nhận dạng đối tượng; xác định được hướng đến và hướng rời khỏi hiện trường vụ án của đối tượng; trao đổi thông tin với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an các xã giáp ranh với xã Đăk Nhau, Công an xã biên giới giáp ranh với Vương quốc Campuchia để có phương án chốt chặn tuyến biên giới, không để đối tượng trốn qua biên giới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án

Các tổ công tác đã triệu tập, làm việc và rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn, từ đó thanh loại từng đối tượng và tập trung vào hướng điều tra trọng tâm, trọng điểm.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, mở rộng hiện trường, sử dụng chó nghiệp vụ để truy tìm đồ vật, tài liệu đã thu thập được nhiều vật chứng đối tượng bỏ lại sau khi gây án, có giá trị phục vụ công tác giám định, đấu tranh đối tượng.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Sỹ Tùng.

Ban đầu, Tùng ngoan cố không khai nhận. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp những tài liệu, chứng cứ vững chắc thu thập được, qua đấu tranh, Lê Sỹ Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại gia đình bà Chu Hồng H. vào tối 2-10.

Lật tẩy kế hoạch che đậy của kẻ bắn 3 người trong vụ án Đồng Nai - Ảnh 4.

Lật tẩy kế hoạch che đậy của kẻ bắn 3 người trong vụ án Đồng Nai - Ảnh 5.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án chỉ đạo công tác khám xét, thu giữ vật chứng.

Đồng thời, khai ra nơi cất giấu công cụ gây án gồm: Súng, đạn, ống ngắm hồng ngoại, tiền chiếm đoạt của nạn nhân... Tất cả vật chứng liên quan vụ án đã được thu giữ đầy đủ, phù hợp với hiện trường và diễn biến vụ án.

"Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Sỹ Tùng. Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội dùng súng bắn chết 3 người và cướp tài sản. Hiện chúng tôi cũng thu giữ những tang vật liên quan vụ án là tiền (52 triệu đồng) mà đối tượng cướp được trong vụ án. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đánh giá rằng lời khai của đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ chúng tôi thu thập được" - Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải thông tin.

Thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân phá án nhanh vụ 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai bị sát hại

Thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân phá án nhanh vụ 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai bị sát hại

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai biểu dương và trao thưởng đột xuất cho Công an tỉnh vì thành tích phá nhanh vụ án mạng gây bức xúc dư luận

VIDEO: Toàn cảnh họp báo thông tin vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở Đồng Nai

(NLĐO) - Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng, nghi phạm gây ra vụ án "giết người, cướp tài sản", làm 3 người chết tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình

(NLĐO) - Những tin báo quý giá từ người dân đã góp phần giúp Công an tỉnh Đồng Nai phá án, bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong gia đình ở địa phương

Cướp tài sản bắt giữ đối tượng nổ súng công an tỉnh đồng nai hành vi phạm tội bắn chết người Lê Sỹ Tùng
