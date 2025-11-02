Vũ Thị Trang có chức vô địch thứ 2 chưa đầy hai tuần

Chiều 2-11, Vũ Thị Trang (hạng 133 thế giới) đã có lần thứ 2 nâng cao chức vô địch tại giải đấu cầu lông Quốc tế Vietnam International Series 2025 tại Bắc Ninh, khi vượt qua tay vợt trẻ người Thái Lan, Tonrug Saeheng (hạng 246, 17 tuổi).

Trước đó, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã đăng quang Giải Vietnam International Series 2025 tại Ninh Bình, hôm 26-10.

Tại trận chung kết chiều nay, hạt giống số 2, Vũ Thị Trang khởi đầu thuận lợi khi thắng set đầu tiên với tỉ số 21-19. Tuy nhiên, tay vợt Thái Lan với sức trẻ và quyết tâm đã gỡ hoà 1-1 trong một set đấu đua tranh từng điểm số, khi thắng với tỉ số 21-18.

Vũ Thị Trang vô địch giải quốc tế thứ 2 trong 13 ngày

Sang set 3, kinh nghiệm và bản lĩnh của cựu tay vợt số 1 Việt Nam đã giành thế chủ động, sớm dẫn xa đối thủ 3 điểm thời điểm khởi đầu.

Đại diện đơn nữ Việt Nam duy trì khoảng cách vẫn lần lượt dẫn 7-3, 14-7 trước khi khép lại ván đấu với cách biệt 21-11. Thắng chung cuộc 2-1 trước Tonrug Saeheng, Vũ Thị Trang có lần thứ 2 vô địch cấp độ International Series trong vòng 13 ngày.

Trước đó, Trang đã vượt qua và gặp Sausan Dwi Ramadhani (Indonesia) ở bán kết sau 3 set đấu, và gặp các tay vợt Malaysia, Shahidi Shaneesa, Sheng-Chun Huang (Đài Bắc Trung Hoa), Lim Zhi Shin (Malaysia) ở các vòng 1, 2, 3 với cùng tỉ số 2-0.

Tại giải đấu này, cầu lông Việt Nam có đại diện góp mặt ở 4/5 nội dung chung kết. Trong chiều nay, Lê Đức Phát sẽ tranh chức vô địch với hạt giống số 5, Jewel Angelo Albo (Philippines) ở nội dung đơn nam.

Nội dung đôi nữ là màn so tài của Ngọc Lan - Vân Anh trước Jeon Jui - Kim Ha Na (Hàn Quốc) và bộ đôi nam số 1 Việt Nam, Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh đối đầu Faizal Pangestu - Anju Siahaan (Indonesia).