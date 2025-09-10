HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hai chị em tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh, Vũ Thị Trang cùng dừng bước

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Sau khi loại Tiến Minh ở vòng loại, tay vợt Ấn Độ Orijit Chaliha tiếp tục góp mặt ở trận thua của Vũ Thị Trang trước chị họ của anh - Ashmita Chaliha.

Tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh – Vũ Thị Trang cùng dừng bước tại Vietnam Open 2025 - Ảnh 1.

Chiều 10-9, Vũ Thị Trang có trận ra quân ở vòng chính đơn nữ Giải Super 100 - Vietnam Open 2025. Trước đó, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã lần lượt đánh bại tay vợt Aashi Rawat (2003, hạng 136) và Liang Ka Wing (2005, hạng 162) đều bằng 3 set đấu ở vòng loại

Tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh – Vũ Thị Trang cùng dừng bước tại Vietnam Open 2025 - Ảnh 2.

Đối thủ của cô là tay vợt Ấn Độ, Ashmita Chaliha (1999, hạng 211), chị họ của tay vợt nam Orijit Chaliha (2000) - người khiến Tiến Minh dừng bước ở vòng loại đơn nam trong 3 set kịch tính (22-20, 18-21, 21-11), hôm 9-9

Tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh – Vũ Thị Trang cùng dừng bước tại Vietnam Open 2025 - Ảnh 3.

Trong trận đấu này, Orijit cũng có mặt để hỗ trợ, làm cố vấn cho chị họ để đối đầu với vợ Tiến Minh

Tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh – Vũ Thị Trang cùng dừng bước tại Vietnam Open 2025 - Ảnh 4.

Ở set 1, Vũ Thị Trang thi đấu ngang ngửa trong nửa đầu nhưng dần để Ashmita bứt phá

Tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh – Vũ Thị Trang cùng dừng bước tại Vietnam Open 2025 - Ảnh 5.

Tay vợt Ấn Độ tạo nên khoảng cách điểm lớn 13-11, 19-13 trước khi chạm 21-15

Tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh – Vũ Thị Trang cùng dừng bước tại Vietnam Open 2025 - Ảnh 6.

Sang set 2, tay vợt Việt Nam chơi quyết tâm hơn, tạo nên màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Thậm chí, Trang còn chạm match point trước đối

Tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh – Vũ Thị Trang cùng dừng bước tại Vietnam Open 2025 - Ảnh 7.

Tuy nhiên, Ashmita xuất sắc cứu 2 điểm liên tiếp, gỡ hòa 20-20 rồi lội ngược dòng thắng 22-20, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 2, gặp hạt giống số 2 Lalinrat Chaiwan (Thái Lan)

Tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh – Vũ Thị Trang cùng dừng bước tại Vietnam Open 2025 - Ảnh 8.

Sau trận đấu, Orijit Chaliha chia sẻ anh xem Tiến Minh là thần tượng từ nhỏ, việc được đối đầu và giành chiến thắng là trải nghiệm đặc biệt vinh dự. Tay vợt sinh năm 2005 cũng bày tỏ anh biết Vũ Thị Trang là vợ Tiến Minh và việc chị họ Ashmita cùng vượt qua cô tại giải đấu năm nay là một sự trùng hợp thú vị.

Ở vòng 1 đơn nam, Orijit đã để thua tay vợt người Trung Quốc Wang Zijun 2-1 sau 3 set đấu căng thẳng (21-19, 8-21, 17-21).

Hải Đăng vào vòng 3, hy vọng cuối của cầu lông đơn nam Việt Nam

Hải Đăng vào vòng 3, hy vọng cuối của cầu lông đơn nam Việt Nam

(NLĐO) - Hải Đăng, hạt giống số 7 đơn nam khẳng định vị thế vào vòng 3 Giải Cầu lông Vietnam Open 2025, tay vợt duy nhất của chủ nhà còn góp mặt nội dung này.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2

(NLĐO) - Nguyễn Thùy Linh ngược dòng trong set 2 với chuỗi 8 điểm giành chiến thắng 2-0, để vào vòng 2 Giải Cầu lông Vietnam Open 2025.

Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng chính Giải Cầu lông Vietnam Open 2025

(NLĐO) - Vũ Thị Trang đã vượt qua vòng loại đơn nữ Giải Vietnam Open 2025 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) để bước vào tranh tài tại vòng chính.

