Thời sự

Vụ tịch thu 42 gốc mai ở Côn Đảo: Kiểm lâm trả lại 21 gốc cây

Ngọc Giang

(NLĐO)- Chủ của 42 gốc mai đã nộp phạt số tiền 3 triệu đồng theo quyết định xử phạt, đồng thời cung cấp chứng cứ nguồn gốc của 21 gốc mai.

Ngày 17-4, liên quan đến vụ việc xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu 42 gốc mai tại Côn Đảo (TPHCM), ông N.V.T. (người vi phạm) đã chấp hành quyết định xử phạt.

Được biết, ngày 16-4, tại buổi tiếp công dân, ông T. đã trình bày vụ việc, nộp đơn đề nghị giải trình và cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu gồm xác nhận của ngân hàng đã thu tiền phạt theo quyết định xử phạt, tài liệu xác nhận trong 42 gốc mai thì có 21 gốc được vận chuyển từ đất liền ra để ông T. chăm sóc.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo chấp thuận cho phép ông T. bổ sung các tài liệu. Đồng thời xem xét, điều chỉnh nội dung quyết định xử phạt liên quan đến 21 gốc mai vàng nêu trên. Trong đó, không tịch thu và hoàn trả lại 21 gốc mai cho ông T. do đã cung cấp bổ sung chứng cứ chứng minh nguồn gốc.

- Ảnh 1.

Hình ảnh vụ việc được lực lượng chức năng xác minh

Đối với 21 gốc mai còn lại, kết quả xác minh cho thấy hình thái gốc mai phù hợp với đặc điểm hình thái các gốc mai rừng tự nhiên phân bố tại Côn Đảo. Đồng thời, ông T. không cung cấp được tài liệu để chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trên cơ sở đó, Hạt kiểm lâm phối hợp với các cơ quan liên quan xác định 21 gốc mai này thuộc mai rừng (lâm sản bị khai thác từ rừng tự nhiên tại Côn Đảo) phù hợp với các dấu vết mai rừng bị đào bới, bứng gốc, cắt thân cành nhánh còn bỏ lại.

Vì vậy, Hạt Kiểm lâm giữ nguyên hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi tàng trữ lâm sản không có hồ sơ hợp pháp, tiếp tục thực hiện các thủ tục tịch thu và xử lý lâm sản 21 gốc mai rừng này theo quy định.

- Ảnh 2.

Những gốc mai được phát hiện

Như báo Người Lao Động thông tin, ngày 2-4, Tổ tuần tra liên ngành theo Kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo do Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo chủ trì kiểm tra, phát hiện 42 cây mai vàng do ông N.V.T (SN 1988) cất giữ, chăm sóc tại trụ sở cũ không sử dụng nữa.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản theo quy định. Do đó, Hạt Kiểm lâm quyết định xử phạt 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số cây mai.

Được biết, những năm gần đây, Côn Đảo diễn ra tình trạng một số người vào rừng thu hái các loại dược liệu về mua bán, ngâm rượu hoặc đào bới, bứng một số loại cây rừng thuộc nhóm cây cảnh như mai vàng, thiên thuế, bạch lộc đưa về cất giữ, chăm sóc, cắt tỉa làm cây cảnh, sau đó mua bán, trao đổi, tặng cho…. Vườn Quốc gia Côn Đảo đề nghị Hạt Kiểm lâm tăng cường phối hợp với các lực lượng tuyên truyền rộng rãi đến người dân để bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên tại đảo.


Tin liên quan

Vụ 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" ở Côn Đảo: Sớm rõ những điểm gây tranh luận

Vụ 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" ở Côn Đảo: Sớm rõ những điểm gây tranh luận

(NLĐO)- Vụ tịch thu 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" ở Côn Đảo gây tranh luận, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về cách áp dụng quy định pháp luật

Từ vụ tạm giữ 42 gốc mai ở Côn Đảo: Nhà vườn băn khoăn về yêu cầu chứng minh nguồn gốc

(NLĐO) - Theo các nhà vườn ở TPHCM, hiện nay, nhiều cây mai có giá từ hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Vụ xử phạt, tịch thu 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" ở Côn Đảo: Yêu cầu làm rõ nguồn gốc

(NLĐO)- Bản Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã yêu cầu Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng làm rõ nguồn gốc 42 gốc mai vàng để có hướng xử lý theo quy định

