Vụ TikToker livestream nhảy lầu: Sao để vụ việc như thế xảy ra?

Một nữ Tiktoker (23 tuổi) có 211.000 người người theo dõi trên mạng xã hội Tiktok vừa livestream tự tử gây xôn xao dư luận.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, hơn 5 giờ sáng 2-9, nữ Tiktoker sử dụng kênh TikTok cá nhân rồi phát trực tiếp chia sẻ nỗi buồn, sau đó leo qua lan can nhảy xuống đất, tử vong. Lúc này có hơn 1,1 ngàn người xem.

Vụ việc được xác định xảy ra tại một chung cư cao cấp ở phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ), TP HCM.

Sau vụ việc trên, nhiều nền tảng mạng xã hội tiếp tục chia sẻ câu chuyện. Nhiều người đặt câu hỏi việc nữ TikToker livestream nhảy lầu, sau đó lại tiếp tục được chia sẻ nhiều, vậy trách nhiệm của TikTok thế nào trong việc quản lý live trên nền tảng của mình?

Hiện đang quản lý ra sao?

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết mạng xã hội hiện được điều chỉnh bởi Luật Công nghệ thông tin, Luật an ninh mạng, Luật Báo chí, các nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, bản thân TikTok cũng có ban hành bộ quy tắc Tiêu chuẩn cộng đồng mà người dùng phải tuân thủ như tự sát hoặc tạo ra môi trường không an toàn là bị nghiêm cấm, thậm chí xóa tài khoản vĩnh viễn.

Dù vậy, tình trạng người dùng vẫn vi phạm điển hình như nữ TikToker livestream tự tử mới đây. Đáng nói, sau vụ việc, video không được ngăn chặn mà còn bị nhiều tài khoản chia sẻ lại.

Điều 3, điều 4, điều 5 Luật An ninh mạng năm 2018 đã quy định xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức; biện pháp bao gồm ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng,…

Ngoài ra, nếu người dùng vi phạm tùy vào tính chất và mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính, nếu cá nhân chia sẻ hình ảnh gây hoang mang dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, đặc biệt trong các vụ việc tự sát có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cộng đồng, sẽ bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP); tổ chức vi phạm bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng và buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Cần siết chặt kiểm duyệt

Đối với trách nhiệm của quản lý TikTok, quy trình kiểm duyệt nội dung hiện nay là chưa hiệu quả khi để lọt nhiều nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, việc TikToker đề xuất nội dung dựa trên sự tương tác, sự quan tâm của người dùng khiến nội dung vi phạm dễ lan truyền nhanh chóng.

Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, nội dung vi phạm phải được gỡ bỏ trong vòng 24 giờ sau yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc 48 giờ sau khi có khiếu nại hợp lệ; tài khoản vi phạm nhiều lần sẽ bị khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Như vậy, có thể thấy pháp luật Việt Nam đã có hành lang pháp lý tương đối đầy đủ về xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự và quản lý nền tảng đối với người dùng mạng xã hội.

Tuy nhiên, vụ việc livestream tự tử vừa qua cho thấy khoảng trống lớn trong cơ chế kiểm duyệt tức thời.

Do đó, cần những giải pháp mạnh mẽ hơn như: siết chặt điều kiện livestream; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện hành vi nguy hiểm và ngắt phát sóng ngay lập tức; tăng cường trách nhiệm pháp lý đối với cả người dùng và nền tảng; đồng thời đẩy mạnh truyền thông - giáo dục cộng đồng, hướng dẫn người dân không chia sẻ clip nhạy cảm, tiêu cực, độc hại, khuyến khích báo cáo kịp thời cho nền tảng và cơ quan chức năng.

Nữ TikToker livestream tự tử tên thật là T. (23 tuổi, quê TP Hà Nội). Cô thường đăng clip nói về cuộc sống thường ngày, đồng thời kinh doanh mỹ phẩm, thời trang.



