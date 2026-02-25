Vụ TikToker "Thắng không kịp" bị nhãn hàng hủy hợp tác: Có được huỷ hợp đồng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ TikToker "Thắng không kịp" bị nhãn hàng hủy hợp tác: Có được huỷ hợp đồng?

Anh Vũ

(NLĐO) - TikToker "Thắng không kịp" bị một nhãn hàng huỷ hợp đồng sau ồn ào hành hung vợ cũ.

Hôm qua, 24-2, kênh TikTok Hoàng Hà Angels - kênh sáng tạo nội dung của Hoàng Hà Mobile (hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ) - thông báo chấm dứt hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng, được biết đến là TikToker "Thắng không kịp/ Thắng Phỏng.

Vụ TikToker "Thắng không kịp" bị nhãn hàng hủy hợp tác: Có được hủy hợp đồng? - Ảnh 1.

Hình ảnh TikToker "Thắng không kịp" hành hung vợ.

Trước đó, cộng động mạng chia sẻ hình ảnh ông Thắng có hành vi hành hung vợ cũ ngay cả khi người phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay.

Trưa 24-2, một ngày sau khi vụ việc được đăng tải, ông Thắng đã chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng. Ông thừa nhận hành động nóng giận của bản thân là sai trái và xin nhận trách nhiệm.

Liên quan đến vụ việc trên, bạn đọc Báo Người Lao Động thắc mắc liệu Hoàng Hà Mobile có được hủy hợp đồng với TikToker "Thắng không kịp".

Quan điểm của luật sư

Bình luận về sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay giá trị hợp tác giữa cá nhân sáng tạo nội dung và doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc tạo ra nội dung, mà còn ở uy tín và hình ảnh cá nhân được gắn với thương hiệu.

Do đó, khi phát sinh các bê bối đời tư gây phản ứng tiêu cực trong xã hội, dù không liên quan trực tiếp đến nội dung quảng cáo, vẫn có thể đặt ra những vấn đề pháp lý đáng lưu ý.

Dưới góc độ của Luật Quảng cáo 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2025), trách nhiệm của người quảng cáo chủ yếu gắn với nội dung quảng bá. Nếu cá nhân không đưa ra thông tin sai lệch, không vi phạm các quy định về tính trung thực, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, thì về nguyên tắc, khó có thể xác định là đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo. Nói cách khác, hành vi đời tư, nếu không phản ánh trong hoạt động quảng cáo, thường không phải là căn cứ trực tiếp để xử lý theo luật chuyên ngành này.

Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở đó, quan hệ giữa influence (người có sức ảnh hưởng) và doanh nghiệp về bản chất là quan hệ hợp đồng.

Theo Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng được xác lập nhằm đạt được những mục tiêu mà các bên kỳ vọng tại thời điểm giao kết. Trong các hợp đồng quảng cáo có sử dụng hình ảnh cá nhân, mục tiêu này thường bao gồm việc khai thác giá trị thương mại từ danh tiếng và mức độ tín nhiệm của người quảng cáo. Khi hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các sự kiện đời tư gây tranh cãi, hiệu quả quảng bá có thể suy giảm, thậm chí tác động ngược đến thương hiệu.

Bối cảnh đó, doanh nghiệp có cơ sở để xem xét việc chấm dứt hợp tác, đặc biệt nếu có thể chứng minh rằng sự kiện phát sinh đã làm ảnh hưởng đến mục đích hợp đồng hoặc lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng thời, nguyên tắc thiện chí, trung thực trong thực hiện hợp đồng cũng đặt ra yêu cầu các bên không thực hiện những hành vi làm phương hại đến bên còn lại, kể cả khi những hành vi đó không cấu thành vi phạm pháp luật theo nghĩa hẹp.

Tuy vậy, luật sư Đào Thị Bích Liên lưu ý cần nhìn nhận một cách thận trọng rằng không phải mọi vấn đề đời tư đều tự động dẫn đến quyền chấm dứt hợp đồng. Việc đánh giá cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ ảnh hưởng, phạm vi lan truyền thông tin cũng như mối liên hệ thực tế giữa sự kiện đó với hình ảnh thương hiệu. Nếu hợp đồng không có quy định cụ thể, việc đơn phương chấm dứt vẫn tiềm ẩn rủi ro tranh chấp, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng hành hung dã man nam sinh lớp 9 ở Tây Ninh

Khởi tố đối tượng hành hung dã man nam sinh lớp 9 ở Tây Ninh

(NLĐO) - Sau va chạm giao thông nhẹ trên đường ở Tây Ninh, một đối tượng đã hành hung dã man nam học sinh lớp 9 nên bị khởi tố

Điều tra vụ nam sinh ở Tây Ninh bị hành hung dã man sau va chạm giao thông

(NLĐO) – Vụ nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung dã man xảy ra ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Công an Gia Lai bắt đối tượng hành hung, cướp tài sản của một thiếu nữ

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm và thu hồi tang vật.

Tiktoker hành hung Thắng không kịp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo