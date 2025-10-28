Toàn cảnh vụ tranh chấp tài sản có "di chúc Mỹ” của Đức Tiến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Toàn cảnh vụ tranh chấp tài sản có "di chúc Mỹ” của Đức Tiến

Trần Thái

(NLĐO) - TAND TP HCM đã phải xem xét hàng loạt vấn đề pháp lý phức tạp để phân định quyền thừa kế giữa mẹ, vợ và con gái cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến.

Ngày 28-10, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột của cố nghệ sĩ).

Toàn cảnh vụ tranh chấp tài sản có "di chúc Mỹ” của Đức Tiến - Ảnh 1.

HĐXX của TAND TP HCM xét xử vụ án

Trước đó, vụ án từng được mở vào ngày 13-10 nhưng phải hoãn do bị đơn có đơn yêu cầu. Tại phiên tòa hôm nay, bà Bình Phương hiện đang sinh sống tại Mỹ có người đại diện tham dự, trong khi bà Ánh trực tiếp có mặt.

Hai bên cùng nhận mình là đồng sở hữu tài sản

Theo hồ sơ, hai bên tranh chấp quyền thừa kế đối với hai tài sản: một căn nhà gắn liền với đất tại phường Hiệp Bình, TP HCM và một thửa đất diện tích 100 m² tại tỉnh Tây Ninh, tổng trị giá hơn 7,2 tỉ đồng.

Toàn cảnh vụ tranh chấp tài sản có "di chúc Mỹ” của Đức Tiến - Ảnh 2.

Mẹ của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến

Phía nguyên đơn cho rằng đây là tài sản chung của bà và chồng. Trong đó căn nhà ở phường Hiệp Bình là tài sản mà bà đã góp tiền mua với Đức Tiến trong lúc hai người đang yêu nhau. Do đó, bà Phương đề nghị tòa xác định 50% giá trị là tài sản của bà và 50% còn lại là di sản của ông Đức Tiến. Sau khi trừ chi phí mai táng và chữa bệnh, phần di sản của ông Đức Tiến còn khoảng 2,7 tỉ đồng sẽ được chia đều cho ba người: mẹ, vợ và con gái chung. Bà Bình Phương bày tỏ mong muốn nhận hiện vật là căn nhà tại TP HCM để con gái có nơi thờ phụng cha và gia tiên, đồng thời nhận phần đất ở Tây Ninh.

Toàn cảnh vụ tranh chấp tài sản có "di chúc Mỹ” của Đức Tiến - Ảnh 3.

Mẹ kế của cố nghệ sĩ xuất hiện tại toà để làm nhân chứng cho nguyên đơn

Ngược lại, bà Nguyễn Ngọc Ánh cho rằng căn nhà tại phường Hiệp Bình là tài sản đồng sở hữu giữa bà và con trai, không phải tài sản chung của Đức Tiến – Bình Phương.

Bà Ánh trình bày, trước đây Đức Tiến từng bán hai căn nhà tại Đồng Nai và Thủ Đức (cũ), thu được khoảng 900 triệu đồng, sau đó bà góp thêm 900 triệu đồng để cùng mua căn nhà hiện nay. Bà nói "việc căn nhà được cấp sổ đỏ trong thời kỳ hôn nhân khiến nhiều người hiểu nhầm đây là tài sản chung vợ chồng". Bà cũng cho biết từ năm 2009, mình là người trực tiếp sinh sống, trông coi và bảo quản căn nhà, nên có công sức lớn trong việc giữ gìn tài sản và yêu cầu được nhận thêm 20% giá trị di sản từ phần chia của Đức Tiến.

Theo bà Ánh, "việc giao nhà cho Bình Phương là không hợp tình, hợp lý, bởi đó là nơi ở duy nhất của mẹ con tôi, trong khi Bình Phương đang sống ở Mỹ, có nhà triệu đô, cuộc sống sung túc hơn".

Ngoài ra, bà Ánh không đồng ý việc khấu trừ chi phí mai táng, chữa bệnh của Đức Tiến vào khối tài sản ở Việt Nam, vì cho rằng chứng từ "không hợp pháp" và phần tiền phúng điếu "đủ để trang trải chi phí hoặc mua bảo hiểm cho con gái Đức Tiến". Bà cũng cho rằng phần tài sản của ông Tiến tại Mỹ vẫn còn, nên nếu có khấu trừ thì "phải thực hiện bên đó".

Toà phán quyết

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, một phần yêu cầu phản tố của bị đơn.

Cụ thể, tòa không chấp nhận yêu cầu của bà Bình Phương về việc xác định toàn bộ tài sản đứng tên ông Đức Tiến là tài sản chung vợ chồng: đồng thời không chấp nhận yêu cầu của bà Ánh về việc xác định bà và ông Tiến là đồng sở hữu căn nhà tại phường Hiệp Bình.

Theo phán quyết, nhà đất tại phường Hiệp Bình và 70% giá trị của thửa đất 100 m² ở Tây Ninh được xác định là di sản của ông Đức Tiến. Công sức của bà Ánh trong việc quản lý, gìn giữ, tôn tạo tài sản được tính 10% giá trị căn nhà.

Tòa ghi nhận di chúc của ông Đức Tiến lập ngày 19-8-2023 tại bang Texas (Mỹ), đã được công chứng và hợp thức hóa lãnh sự năm 2024. Di sản của ông được chia theo di chúc.

Toàn cảnh vụ tranh chấp tài sản có "di chúc Mỹ” của Đức Tiến - Ảnh 4.

Quang cảnh phiên toà

Hàng thừa kế tại thời điểm mở thừa kế gồm mẹ (bà Ánh), vợ (bà Bình Phương) và con gái (bé M.H). Theo đó, bà Ánh được hưởng phần thừa kế và công sức bảo quản tài sản, tổng cộng hơn 2 tỉ đồng. Con gái của vợ chồng Đức Tiến được hưởng phần thừa kế 1,4 tỉ đồng. Bà Bình Phương được hưởng phần tài sản chung và phần di sản của chồng, tổng cộng hơn 3,8 tỉ đồng.

Bà Bình Phương – với tư cách là đại diện pháp luật của con gái M.H., sẽ nhận thay phần thừa kế của con. Bà cũng được nhận quyền sử dụng đất 100 m² tại Tây Ninh và quyền sử dụng nhà đất tại phường Hiệp Bình, TP HCM, đồng thời có nghĩa vụ hoàn trả hơn 2,03 tỉ đồng cho bà Ánh.

Tòa nêu rõ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ này, bà Phương được quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục sang tên hai tài sản. Nếu bà Phương chậm thanh toán, sẽ phải chịu lãi suất phát sinh do chậm trả.

Hết thời hạn thi hành án, nếu bà Phương không có khả năng hoàn tiền và các bên không đạt được thỏa thuận khác, cơ quan thi hành án có quyền phát mãi toàn bộ hai tài sản để chia theo tỉ lệ: Bà Ánh: 27,92%; Bà Bình Phương: 52,72%; Bé M.H. (do bà Phương đại diện): 19,36%.

Tin liên quan

Mẹ người mẫu Đức Tiến đặt nghi vấn con dâu đã nhận số tiền phúng điếu lớn mà không công khai

Mẹ người mẫu Đức Tiến đặt nghi vấn con dâu đã nhận số tiền phúng điếu lớn mà không công khai

(NLĐO) - Vụ án tranh chấp thừa kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến xuất hiện nhiều mâu thuẫn về nguồn gốc tài sản và tính hợp pháp của di chúc.

Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Ngọc Hà xuất hiện tại tòa với tư cách bị cáo

(NLĐO)- Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đã tới khách sạn Pullman đánh bạc một lần với số tiền đánh bạc hơn 2.618 USD, tương đương hơn 63 triệu đồng.

Mẹ kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ cho lời khai tại tòa

(NLĐO) - Phiên tòa xét xử tranh chấp thừa kế giữa vợ và mẹ của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ có sự tham dự, cho lời khai của mẹ kế cố nghệ sĩ.

tỉnh Tây Ninh di sản thừa kế Đức Tiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo