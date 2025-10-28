HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

VIDEO: Bất ngờ kết quả vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến

Trần Thái

(NLĐO) - Phán quyết làm rõ giá trị pháp lý của di chúc lập tại Mỹ, xác định phần tài sản riêng- chung và tỉ lệ thừa kế đối với người nhà cố nghệ sĩ Đức Tiến.

Trưa 28-10, sau một buổi xét xử, HĐXX TAND TP HCM đã tuyên án vụ tranh chấp thừa kế giữa bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến) và bà Nguyễn Ngọc Ánh – mẹ ruột của người mẫu Đức Tiến.


VIDEO: HĐXX tuyên án vụ tranh chấp thừa kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến

Theo phán quyết, HĐXX xác định 2 tài sản tranh chấp trong vụ án, gồm: nhà đất tại phường Hiệp Bình (TP HCM) và 100 m2 đất tại tỉnh Tây Ninh, tổng trị giá hơn 7,2 tỉ đồng.

Xác định quyền sở hữu tài sản

Đối với nhà đất ở phường Hiệp Bình, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được cấp ngày 25-4-2011, trong khi Đức Tiến và bà Bình Phương kết hôn ngày 15-4-2011. HĐXX cho rằng dù giấy chứng nhận được cấp sau thời điểm kết hôn nhưng tài sản này là tài sản riêng của Đức Tiến.

- Ảnh 1.

Mẹ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến tại toà

Bà Bình Phương không xuất trình được chứng cứ chứng minh có đóng góp trong việc tạo lập tài sản hay sửa chữa căn nhà sau khi kết hôn. Nguyên đơn cũng không cung cấp được giấy phép sở hữu nhà nên không có cơ sở xác định đây là tài sản chung. Về phía bị đơn, bà Ánh cũng không chứng minh được mình là đồng sở hữu căn nhà.

Đối với 100 m² đất tại tỉnh Tây Ninh, HĐXX xác định đây là tài sản được mua theo hình thức góp vốn từ năm 2010 đến 2015, sau đó chuyển thành hợp đồng chuyển nhượng. Cụ thể, 2 đợt góp đầu tiên diễn ra trước hôn nhân, trong đó Đức Tiến góp 40%, còn bà Phương góp 60%. HĐXX xác định tỉ lệ sở hữu là 70% thuộc Đức Tiến, 30% thuộc bà Phương.

Như vậy, di sản của Đức Tiến bao gồm 100% nhà đất ở TP HCM và 70% giá trị thửa đất ở Tây Ninh.

Đối với các hóa đơn, chứng từ về chi phí điều trị bệnh cho nghệ sĩ, HĐXX nhận định các tài liệu chưa được công chứng, chứng thực hợp pháp tại Việt Nam, nên không đủ giá trị xem xét. Tương tự, chứng cứ về khoản phúng điếu do bị đơn cung cấp cũng không được chấp nhận vì không hợp lệ.

HĐXX ghi nhận bà Ánh được Đức Tiến nhờ trông nom, quản lý nhà đất tại phường Hiệp Bình, do đó yêu cầu tính công sức tôn tạo của bị đơn là có cơ sở. HĐXX chấp nhận mức 10% giá trị nhà đất này cho bà Ánh.

Về di chúc lập ngày 19-8-2023, HĐXX cho biết văn bản đã được công chứng viên người Mỹ ký xác nhận, Bộ Ngoại giao bang Texas chứng nhận ngày 4-6-2024 và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston dịch, xác nhận.

Bị đơn yêu cầu giám định di chúc, nhưng không cung cấp đủ 10 mẫu chữ ký theo quy định nên yêu cầu này không được chấp nhận. Do đó, HĐXX tuyên di chúc có giá trị pháp lý.

Chia di sản thừa kế

HĐXX xác định 3 người thừa kế hợp pháp của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến gồm: mẹ (bà Nguyễn Ngọc Ánh), vợ (bà Nguyễn Bình Phương) và con gái chưa thành niên.

Tổng giá trị di sản Đức Tiến để lại là hơn 6,3 tỉ đồng. Theo đó, bà Ánh và con gái của Đức Tiến - Bình Phương, mỗi người được hưởng hơn 1,4 tỉ đồng theo quy định pháp luật. Riêng bà Ánh được cộng thêm 10% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình (tương đương khoảng 600 triệu đồng), nâng tổng số bà được hưởng lên hơn 2,03 tỉ đồng.

Bà Bình Phương được hưởng phần thừa kế trị giá hơn 3 tỉ đồng, cộng với 30% giá trị tài sản chung (thửa đất Tây Ninh), tổng cộng hơn 3,8 tỉ đồng.

Do bà Phương có quốc tịch Việt Nam và được hưởng phần di sản lớn nhất (bà Phương còn được nhận phần thừa kế của con chưa thành niên), HĐXX xem xét cho bà được nhận hiện vật là căn nhà tại phường Hiệp Bình (TP HCM) và 100 m² đất ở tỉnh Tây Ninh.

Phán quyết của tòa kết thúc vụ tranh chấp thừa kế được dư luận đặc biệt quan tâm liên quan đến tài sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến sau khi anh qua đời tại Mỹ vào năm 2024.

