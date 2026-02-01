HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vụ xe chở rác xả nước thải trên đường gây mùi hôi thối: Địa phương lên tiếng

Thanh Thảo

(NLĐO) - Quá trình xe chạy, nước thải từ vòi xả trên xe của một công ty môi trường đã chảy xuống đường ở phường Phú An, TPHCM gây mùi hôi thối

Ngày 1-2, trên mạng xã hội lan truyền clip chiếc xe chở rác thải vừa chạy vừa xả nước ra đường, khu vực này có nhiều nhà dân sinh sống, gây mùi hôi thối, khó chịu.

Sự việc xảy ra trên đường ĐX-085, khu phố Hiệp An 3, phường Phú An, TPHCM. Theo một số người dân, tài xế quên khóa van xả, dẫn đến nước thải trong xe chảy ra ngoài đường.

Clip ghi lại vụ việc

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về vụ việc, phường đã chỉ đạo các phòng chức năng huy động xe bồn đi xịt rửa toàn bộ tuyến đường xảy ra vụ việc để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Lâm cho hay Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM) đã nhanh chóng truy tìm được chiếc xe, đồng thời xác định được phương tiện gây ra sự việc và đang tiến hành mời tài xế lên làm việc.

UBND phường cũng mời công ty đô thị là chủ quản của xe rác nói trên lên làm việc. "Quan điểm của phường là phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc đến nơi đến chốn"- ông Lâm cho hay.

Tăng cường xử lý xe rác để ngăn nỗi đau

Tăng cường xử lý xe rác để ngăn nỗi đau

(NLĐO) - Liên tiếp tai nạn liên quan xe rác là vấn đề báo động, cần tăng cường kỹ năng xử lý tình huống cho tài xế xe rác.

Điểm tập kết xe rác chiếm vỉa hè

Một đoạn vỉa hè trên đường Hùng Vương, trước cổng Trung tâm Viễn thông Chợ Lớn (phường 1, quận 10, TP HCM), bị trưng dụng làm nơi tập kết xe thu gom rác thải, vừa mất mỹ quan đô thị vừa chiếm lối đi của người đi bộ (ảnh).

Điểm tập kết xe rác không hợp lý

Trên đường Trường Sa, phía trước cổng Trường Mầm non 12 (số 1074 Trường Sa, phường 12, quận 3, TP HCM), lâu nay tồn tại điểm tập kết các xe thu gom rác dưới lòng đường không chỉ nhếch nhác, mất mỹ quan, mà còn gây ô nhiễm bởi mùi xú uế từ rác thải bốc lên nồng nặc (ảnh).

mạng xã hội cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin vệ sinh môi trường xử lý nước thải
