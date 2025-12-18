Vừa bảo vệ khóa luận xong, sinh viên ngỡ ngàng đón "tuyết rơi" giữa sân trường

Vừa rời khỏi hội đồng bảo vệ khóa luận sau hơn 4 giờ căng thẳng, Lan Anh, sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Anh-Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, bất ngờ khi nhìn thấy sân trường có tuyết rơi. Ngay lập tức, nhóm nảy ra ý tưởng mời giảng viên ra sân trường để chụp lại khoảnh khắc "có một không hai", lưu giữ kỷ niệm đẹp của thời sinh viên.

"Lịch phun tuyết đã được nhà trường thông báo từ trước. Tuy nhiên, nhóm em không nghĩ ngày bảo vệ khóa luận và thời gian kết thúc khóa luận đúng ngay lúc phun tuyết vì thời gian phun tuyết chỉ trong vòng 1 giờ mà thôi" - Lan Anh vui mừng nói.

Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM chụp ảnh cùng giảng viên sau khi bảo vệ khóa luận thành công

Mặc dù là tuyết nhân tạo nhưng ai nấy cũng đều rất hào hứng và thích thú với khung cảnh này

Lan Anh (bìa phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè và thầy cô, lưu giữ khoảnh khắc sinh viên đầy ý nghĩa

Tuyết nhân tạo chỉ phun trong vòng 1 giờ nên nhiều sinh viên tranh thủ chụp ảnh "check - in"

Bộ ảnh sinh nhật ý nghĩa của nữ sinh

So với năm ngoái, năm nay nhà trường "chơi lớn" với dàn phun tuyết "xịn" hơn, ngoài máy phun tuyết còn có máy tạo bong bóng tuyết. Khi chạm tay vào, những bóng tuyết vỡ ra, tan thành khói, tạo cảm giác mới lạ và ấn tượng.

"Mọi cảm giác căng thẳng và mệt mỏi đều tan biến hết. Em cảm thấy rất may mắn vì được gắn bó trong môi trường học tập năng động, sáng tạo như vậy" - Lan Anh tự hào nói.

Được biết, để có được khoảnh khắc tuyết rơi trắng cả sân trường, đội ngũ tình nguyện viên là sinh viên nhà trường đã nỗ lực chuẩn bị trong suốt 2 tuần qua.

Với lợi thế chuyên môn, em Phước Danh, sinh viên năm 3, ngành trí tuệ nhân tạo và các cộng sự đã tối ưu hóa quy trình vận hành các máy phun thông qua remote điều khiển từ xa.

"Tụi em điều chỉnh lưu lượng tuyết và thời điểm phun chỉ bằng một nút bấm, đảm bảo hiệu ứng sống động nhất cho các bạn sinh viên đến trải nghiệm" - Phước Danh nói.

Những sinh viên thầm lặng, đứng sau màn phun tuyết ấn tượng

Năm nay, nhà trường đầu tư thêm máy tạo bong bóng tuyết

Sinh viên thích thú quay lại khoảnh khắc tuyết rơi giữa sân trường

Nhiều giảng viên đưa con đến ngắm tuyết rơi

Trẻ em thích thú khi lần đầu tiên được chơi đùa với tuyết

Theo lịch phun tuyết, các ngày 19, 22, 23-12, mỗi ngày sẽ phun tuyết 1 đợt, kéo dài 60 phút. Riêng ngày 24-12, trường sẽ phun tuyết 2 đợt, mỗi đợt kéo dài 60 phút. Đây là hoạt động trải nghiệm hoàn toàn miễn phí dành cho sinh viên và giảng viên nhà trường.

Để kịp tiến độ, nhóm đã nỗ lực liên tục trong 2 tuần. Giai đoạn cao điểm, nhóm làm việc từ 15 giờ chiều đến rạng sáng hôm sau. Dù mệt nhưng khi nhìn thấy mọi người hào hứng chụp ảnh cùng cây thông và tuyết rơi, cả nhóm đều cảm thấy rất vui.

"Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là phần phông nền phía sau cây thông. Thay vì sử dụng phông đơn sắc có sẵn, nhóm đã thiết kế lại phông nền có màu theo màu logo mới của trường. Đây là cách chúng em gửi gắm niềm tự hào và sự gắn bó với ngôi trường của mình" - Phước Danh cười tươi cho biết.











