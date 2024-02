Vừa đáp máy bay xuống Đà Nẵng, 2 nam thanh niên lập tức bị bắt giữ

Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa bàn giao cho Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) bị can trốn truy nã Lê Đức Huy (19 tuổi; ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, Lê Đức Huy bị Công an TP Biên Hòa khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Huy bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 12-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định truy nã Huy.

Sau khi gây án, Huy lẩn trốn nhiều nơi, liên tục thay đổi chỗ ở để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.

Qua công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện Huy có mặt trên chuyến bay đến TP Đà Nẵng trong chiều 7-2.

Từ đó, lực lượng phối hợp đã bố trí, bắt giữ Lê Đức Huy ngay khi Huy vừa rời máy bay.

Bị can Lê Đức Huy bị bắt tại sân bay Đà Nẵng

Cùng thời gian này, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ bị can Mai Tiến Phúc (23 tuổi; ngụ ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Bị can Mai Tiến Phúc từ Malaysia nhập cảnh về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngay khi xuống máy bay thì bị bắt giữ.

Trước đó, Phúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc khởi tố và truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cả hai bị can này khai nhận, sau thời gian bỏ trốn đã quyết định chọn đến TP Đà Nẵng để ăn Tết cùng bạn bè thì bị bắt.

Hiện Công an quận Hải Châu đang tạm giữ Lê Đức Huy và Mai Tiến Phúc, đồng thời thông báo cho Công an TP Biên Hòa để phối hợp, thực hiện di lý Huy và Phúc về TP Biên Hòa để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.