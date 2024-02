Ghi nhận tại một số siêu thị như siêu thị Sài Gòn (quận 10), Co.opmart Tuy Lý Vương (quận 8), GO! Tô Hiến Thành (quận 10)… ngày 15-2, các kệ hàng đã được lấp đầy hàng mới. Mọi hoạt động của siêu thị đã trở lại bình thường.



Tuy nhiên, lượng khách mua sắm đầu năm khá thưa thớt. Theo các siêu thị, đa số khách hàng còn đang trong giai đoạn giải quyết đồ ăn thức uống còn tồn trong Tết nên trong những ngày đầu năm, chủ yếu mua thực phẩm tươi sống, đặc biệt là rau củ tươi dùng trong bữa ăn hằng ngày.

Mặt hàng rau củ quả tươi đã được lấp đầy quầy kệ

Thông tin từ Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cho biết từ sáng 15-2, toàn bộ 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket chính thức mở cửa theo giờ kinh doanh bình thường.

Từ nay đến ngày 28-2, toàn hệ thống Saigon Co.op tổ chức chương trình "Khai Xuân Giáp Thìn 2024" với hơn 10.000 lì xì may mắn, 1.000.000 điểm thưởng cùng hơn 1.000 mặt hàng giảm giá.

Trong khoảng thời gian này, Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food cũng tăng lượng hàng chay lên 30% so với tháng kinh doanh thông thường đồng thời đưa lên quầy kệ hàng loạt các mặt hàng rau quả tươi, trái cây để phục vụ nhu cầu ẩm thực thanh lọc cơ thể sau những ngày Tết.

Các mặt hàng nói trên được giảm giá từ 10 – 30% trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Ngoài ra, một số Co.opmart (Bình Triệu, Phú Thọ, Văn Thánh, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bình, Phan Văn Trị) tổ chức tiệc buffet chay trong ngày 24-2 (rằm tháng Giêng), giá vé chỉ 49.000 đồng/ người lớn, 29.000 đồng/trẻ em với hơn 1.000 món ăn chay các loại, thanh đạm và ngon miệng.

Co.opmart tổ chức tiệc buffet chay trong ngày rằm đầu năm

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân khi vừa quay trở lại Thành phố làm việc, Saigon Co.op đồng thời thực hiện các chương trình khuyến mãi khác như giảm giá cho các cấp độ khách hàng thành viên, giảm giá đến 25% các mặt hàng dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe: sữa tươi, sữa hạt, sữa đậu đen, thực phẩm dinh dưỡng, nước yến…; tặng quà, giảm giá lên đến 49% mặt hàng hóa phẩm, đồ dùng cá nhân, gia dụng; giảm giá 30% cho nhóm đồ dùng đồ chơi trẻ em…



Hệ thống siêu thị GO!, Big C của Central Retail trên toàn quốc thì áp dụng chương trình "Giá luôn luôn rẻ"; giảm giá trên 30% với hàng loạt sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, cam kết luôn bình ổn giá, mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm thoải mái, tiết kiệm.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị GO!, Big C

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail, cho biết ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Central Retail đã làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp và chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa thiết yếu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Bên cạnh chính sách giá tốt, Central Retail cũng áp dụng thêm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 21-2, siêu thị GO!, Big C triển khai chương trình "Giá luôn luôn rẻ": áp dụng chính sách ưu đãi lên đến 33% gian hàng thịt cá tươi sống nội địa, thịt cá nhập khẩu như thịt đùi heo, chân giò heo, cá ngừ đông lạnh, bắp bò Úc, cá trứng nhập khẩu, cá hồi fillet đông lạnh… Những sản phẩm trái cây, rau củ sạch như bắp cải trắng, hành tây Đà Lạt, dưa lưới, chuối, cà chua, măng tây… cũng được giảm giá lên đến 28%.

Người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm các hoạt náo sôi động dịp đầu năm mới tại siêu thị GO!

Đặc biệt, chương trình "Chợ sớm giảm sung" tiếp tục được Central Retail triển khai trên hệ thống siêu thị GO!, Big C trong năm 2024. Theo đó, người tiêu dùng sẽ được giảm thêm 10% toàn bộ sản phẩm thịt, cá, hải sản tươi, rau, củ, trái cây. Chương trình áp dụng từ lúc siêu thị mở cửa đến 10h sáng hàng ngày; áp dụng thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Các mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cũng được GO!, Big C áp dụng khuyến mãi hấp dẫn, giúp người tiêu dùng tiết kiệm lên đến 22% khi mua những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu mang nhãn hàng riêng của GO!.

Các mặt hàng hóa mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, nước tẩy trang từ các thương hiệu Dove, Head & Shoulders, Gervenne, Purite, Pantene, L'Oreal, Senka… được ưu đãi lên đến 34% kèm các quà tặng như bộ chén, hộp thủy tinh, hộp khăn giấy, tô sứ… Các mặt hàng gia dụng thiết yếu thì được giảm giá đến 50%...

Ngoài 2 hệ thống này, các hệ thống siêu thị khác như MM Mega Market, Lotte Mart, Emart, Aeon... cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu đầu năm.