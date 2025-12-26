Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, không kịp về quê, người dân TPHCM sẽ đi đâu?

Ngày 26-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op, dự báo sức mua trong những ngày nghỉ lễ tới sẽ tăng mạnh và tập trung vào nhóm thực phẩm chế biến ăn liền hoặc thực phẩm đã sơ chế, tẩm ướp sẵn, chỉ cần mang về nấu.

Ông Ngọc cho hay mặc dù thời gian thông báo có thể gấp rút, việc chuẩn bị hàng hóa của các siêu thị vẫn bình thường, bảo đảm phục vụ mua sắm cho người dân với chất lượng, giá cả ổn định.

Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại hệ thống Farmers Market, lý giải thêm do thông báo nghỉ lễ 4 ngày đưa ra gấp, người dân chưa kịp có kế hoạch nghỉ lễ hoặc đi du lịch xa nên sức mua sẽ tập trung tại TPHCM.

Người tiêu dùng mua đồ ăn chế biến sẵn tại Co.opMart Lý Thường Kiệt

"Hệ thống bán lẻ chúng tôi vẫn bán hằng ngày nhưng dự báo sức mua sẽ tăng hơn so với kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, phần lương cho nhân sự đi làm thì phải tính toán lại để phù hợp với quy định của nhà nước" – ông Lộc nói.

Sức mua tăng nhưng giá cả vẫn cố định vì hệ thống đã có hợp đồng chốt giá với nhà phân phối và không thể thay đổi chỉ trong một hoặc hai ngày.

Bà Ngô Bích Quyên, Giám đốc Điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (sở hữu thương hiệu Organicfood), cho rằng thông báo nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày quá gấp ảnh hưởng đến quỹ lương và thời gian vận hành của doanh nghiệp.

Theo bà, do thời gian nghỉ lễ dài, sức mua có thể tăng nhưng không mạnh bởi người dân dành ngân sách cho mùa Tết Nguyên đán. "Người tiêu dùng có thể tăng chi tiêu mạnh ở các điểm du lịch gần và các dịch vụ ăn uống ngoài gia đình" – bà Quyên dự báo.