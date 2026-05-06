Pháp luật

Vừa sang Campuchia chưa đầy 24 giờ, 3 người quay đầu thì bị bắt

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Sáng 6-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 3 người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

3 Người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bị bắt sau 24 giờ tìm việc nhẹ lương cao - Ảnh 1.

Ba người nhập cảnh trái phép. Ảnh: Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác chốt dân quân Cầu Trắng phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Khi đến khu vực mốc 170/1 (ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu), lực lượng chức năng phát hiện 3 người đàn ông lén lút đi bộ từ phía Campuchia về nội địa nên tổ chức bắt giữ.

Qua kiểm tra, các đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Huy Hoàng (36 tuổi, ngụ Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Ngọc (30 tuổi, ngụ Bắc Ninh).

Tại cơ quan chức năng, cả 3 thừa nhận trước đó đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia do bị các tài khoản "HR" trên mạng xã hội dụ dỗ với lời hứa "việc nhẹ, lương cao". Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 24 giờ, nhóm này tìm cách quay về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. 

3 Người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bị bắt sau 24 giờ tìm việc nhẹ lương cao - Ảnh 2.

Ba người này đi theo đường mòn để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Đáng chú ý, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định cả 3 người từng có thời gian làm việc tại các tụ điểm cờ bạc, lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Trong đó, Tiến từng làm tại khu King Crown (TP Bavet); Hoàng làm việc tại khu "Tòa Chu Hải" thuộc chợ đêm Bavet; còn Ngọc từng làm việc tại khu vực Kampot. 

Đặc biệt, Nguyễn Văn Ngọc từng là nạn nhân được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia giải cứu, bàn giao qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư vào tháng 10-2025, song tiếp tục quay lại con đường cũ và tái phạm.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, lập tài khoản ảo để dụ dỗ người dân sang Campuchia làm việc trong các sòng bài, cơ sở lừa đảo trực tuyến.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", tránh trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người, cưỡng bức lao động.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang phối hợp công an các địa phương liên quan xác minh, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Bắt loạt đối tượng truy nã đặc biệt tại cửa khẩu Mộc Bài

