"Vua" xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam là một doanh nghiệp nước ngoài

Hồ tiêu là một trong những mặt hàng nông sản tăng giá nóng thời gian qua với mức tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính do sản lượng bị giảm vì diện tích giảm khoảng 5.000 ha do chuyển đổi cây trồng và năng suất giảm vì thời tiết.