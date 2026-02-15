Vùi dập Real Sociedad, Real Madrid soán ngôi đỉnh bảng La Liga

Mới vài ngày trước, Sociedad gây "địa chấn" khi quật ngã Barcelona với tỉ số 4-0 tại trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua. Các học trò của HLV Pellegrino Matarazzo không giấu tham vọng đánh bại tiếp một "gã khổng lồ" khác, lần này tại La Liga, nhưng thực tế không như mong đợi.



Sociedad khởi đầu mạnh mẽ dù làm khách ở Bernabeu

Bất chấp việc phải làm khách trên sân Bernabeu, Real Sociedad suýt tạo bất ngờ ngay phút thứ 4 khi cú sút xa của Mikel Oyarzabal đi chệch cột trong gang tấc. Tuy nhiên chỉ một phút sau, Real Madrid đã tung đòn trừng phạt đối thủ. Trở lại đội hình xuất phát lần đầu từ tháng 12, Trent Alexander-Arnold lập tức ghi dấu ấn với quả tạt xoáy khó chịu để Gonzalo García rướn người đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu.

Gonzalo García mở tỉ số cho Real Madrid chỉ 5 phút sau khi bóng lăn

Real Sociedad đáp trả mạnh mẽ giữa hiệp một. Sau pha vào bóng vụng về của Dean Huijsen với Yangel Herrera phút 21, đội khách được hưởng phạt đền và Mikel Oyarzabal sút thẳng giữa khung thành, quân bình tỉ số 1-1.



Mikel Oyarzabal sút phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Sociedad

Tuy nhiên, thế cân bằng chỉ tồn tại đúng 4 phút. Jon Aramburu phạm lỗi với Vinícius Júnior trong vòng cấm và chính ngôi sao người Brazil tự mình thực hiện thành công quả phạt đền, trong bối cảnh chân sút chủ lực Kylian Mbappé vắng mặt.

Vinícius Júnior sút thắng phạt đền

Đến phút 30, cách biệt được nới rộng. Álvaro Carreras chọc khe thuận lợi để Federico Valverde xoay người dứt điểm từ rìa vòng cấm, khiến thủ môn Álex Remiro không thể cản phá. 3-1 cho Real Madrid và số phận trận đấu có vẻ đã được định đoạt.

Federico Valverde ghi bàn thứ ba cho Real Madrid

Ngay đầu hiệp hai, Aramburu tiếp tục phạm lỗi với Vinícius trong vòng cấm. Dù thủ môn Remiro đã đoán đúng hướng, tiền đạo Brazil vẫn ghi bàn từ chấm 11 m, nâng tổng số bàn thắng tại La Liga mùa này lên con số 8.

Real Sociedad nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng cú đánh đầu của Jon Martín đã bị thủ môn Thibaut Courtois xuất sắc cản phá. Cuối trận, Real Madrid còn suýt có thêm bàn thắng khi Arda Güler bị từ chối bởi pha cứu thua ngay trên vạch vôi.

Vinicius có cú đúp, Real Madrid thắng chung cuộc 4-1

Chiến thắng 4-1 giúp Real Madrid duy trì thành tích hoàn hảo mùa này mỗi khi mở tỉ số (18 trận toàn thắng), trong khi chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường của Real Sociedad chính thức khép lại.

Real Madrid tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, tạo sức ép không nhỏ đối với kình địch Barcelona.