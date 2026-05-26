Vui hè an toàn: Không thả diều gần lưới điện

Thanh Lâm

(NLĐO)- Phía sau những cánh diều bay cao đôi khi lại là nguy cơ mất an toàn điện mà không phải ai cũng lường hết được.

Mỗi dịp hè, nhiều khu đất trống, bãi cỏ ven sông hay khu dân cư ở TP. Đà Nẵng lại rộn ràng cảnh trẻ em tụ tập thả diều. Đây là một thú vui dân dã, gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Thế nhưng, phía sau những cánh diều bay cao đôi khi lại là nguy cơ mất an toàn điện mà không phải ai cũng lường hết được.

Vui hè an toàn: Không thả diều gần lưới điện - Ảnh 1.

Nhân viên Điện lực thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các em nhỏ trong quá trình thả diều


Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố đã liên tiếp xảy ra các trường hợp diều vướng vào đường dây điện, gây mất an toàn cho người dân và ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống điện. Anh Phạm Khắc Ngọc Hậu - cán bộ an toàn của Điện lực Đại Lộc cho biết: đơn vị vừa chia nhau đến một số khu vực thường xuyên tụ tập đông người gồm trẻ em và cả người lớn chơi thả diều vào các buổi chiều để tuyên truyền, nhắc nhở. Tuy mới đầu hè, tức là đầu tháng 5 nhưng trên địa bàn đã xảy ra một vài trường hợp diều bay vướng vào đường dây trung áp. Sự cố làm nhảy máy cắt, gây gián đoạn việc cung cấp điện cho người dân, buộc Điện lực phải cử người để xử lý. Rất may vụ việc chưa ảnh hưởng đến an toàn con người.

Hiện nay, cả nước đang trong kỳ nghỉ hè, hoạt động thả diều diễn ra phổ biến cả ban ngày lẫn ban đêm. Trong khi đó, nhiều loại diều sử dụng có pha kim tuyến, dây thép hoặc gắn đèn led, pin phát sáng - đều là những vật liệu có khả năng dẫn điện. Khi diều vướng vào lưới điện có thể gây chạm chập, mất điện diện rộng và đe dọa đến tính mạng của người dân.

Vui hè an toàn: Không thả diều gần lưới điện - Ảnh 2.

Cán bộ Điện lực Đông Giang phát tờ rơi tuyên truyền không thả diều, vật bay gần lưới điện cao áp


Thực tế đã có những vụ việc đau lòng xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước chỉ vì cố lấy lại cánh diều mắc trên đường dây điện. Một số em khi thấy diều vướng vào dây điện đã tự ý trèo lên cột điện và dùng cây dài hoặc vật kim loại để gỡ. Những hành động này, không chỉ gây nguy hiểm cho người thả diều, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Để ngăn ngừa các tai nạn điện liên quan đến hoạt động thả diều và đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa hè, PC Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh, tuyệt đối không thả diều gần đường dây điện, trạm biến áp và các công trình điện. Theo đó, người dân cần lựa chọn những khu vực rộng rãi, thoáng đãng, không có lưới điện đi qua như sân vận động, bãi đất trống hoặc khu vui chơi tập trung để thả diều. Việc thả diều gần hành lang an toàn lưới điện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện mà còn có thể gây sự cố, làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng.

PC Đà Nẵng cũng khuyến cáo không sử dụng các loại diều có khung hoặc dây làm bằng kim loại, dây tráng kim loại bởi đây là vật liệu dẫn điện, rất nguy hiểm khi xảy ra va chạm với đường dây điện. Người dân nên sử dụng các loại diều làm bằng vật liệu cách điện như tre, gỗ, nhựa hoặc vải để hạn chế rủi ro. Đồng thời, cần tránh thả diều khi thời tiết mưa dông, gió lớn hoặc xuất hiện sấm sét do môi trường ẩm ướt làm tăng nguy cơ phóng điện.

Đặc biệt, khi diều bị vướng vào đường dây điện, người dân tuyệt đối không tự ý trèo cột điện, dùng cây, sào hoặc các vật dụng khác để lấy diều. Đây là hành động hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn điện nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngành điện qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19001909 để được hỗ trợ xử lý an toàn.

Ngày 6/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó nâng mức xử phạt hành vi thả diều gần công trình lưới điện lên tới 20–30 triệu đồng.

Ngành điện miền Nam vượt nắng, thắng tiến độ trên các công trình 110kV trọng điểm

Ngành điện miền Nam vượt nắng, thắng tiến độ trên các công trình 110kV trọng điểm

(NLĐO) - Công đoàn EVNSPC kịp thời vào cuộc, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng lao động trên công trường các dự án

