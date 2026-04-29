Ngành điện miền Nam vượt nắng, thắng tiến độ trên các công trình 110kV trọng điểm

Hồng Hoa - Văn Tám

(NLĐO) - Công đoàn EVNSPC kịp thời vào cuộc, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng lao động trên công trường các dự án

Dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ, trên nhiều công trường xây dựng lưới điện 110kV do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tăng ca, tăng kíp, làm xuyên lễ…, tất cả cùng hướng tới mục tiêu đóng điện 51 công trình trước ngày 30-4.

11 giờ trưa ngày 27-4, dưới cái nắng gay gắt, oi bức của vùng đất phương Nam, tiếng trao đổi của nhóm kỹ sư, công nhân thi công và tiếng máy, tiếng kim loại va vào nhau vẫn vang lên đều đặn; những khuôn mặt sạm đen vì nắng, những chiếc áo bảo hộ ướt đẫm vì mồ hôi,…

Dù đang trong kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, song trên công trường dự án Nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Châu Đốc – Cái Dầu (tỉnh An Giang), đông đảo kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài, hăng say làm việc.

Anh Nguyễn Việt Linh, kỹ sư phụ trách công trình, Ban Quản lý Dự án lưới điện miền Nam, cho biết năm nay, thời tiết miền Nam khắc nghiệt hơn mọi năm, nên công tác thi công gặp nhiều khó khăn do nắng nóng.

"Dù vậy, thời gian qua, trên công trường đã dốc toàn lực đóng điện thành công giai đoạn 1 của dự án vào sáng 26-4. Tuy nhiên, không vì thế mà dừng lại, chúng tôi lại tiếp tục bám công trường làm xuyên lễ để hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch" – anh Linh thông tin.

Còn tại Dự án Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV trạm 220kV Năm Căn (tỉnh Cà Mau), kỹ sư Tăng Phi và đồng nghiệp ở Ban Quản lý Dự án lưới điện miền Nam có một ngày lễ đáng nhớ. Không chỉ "ăn giỗ" ngay tại công trường, mà cũng là ngày sẵn sàng đóng điện giai đoạn 1.

Lúc này, trên toàn công trình đang tập trung cao độ hoàn thành các hạng mục cuối cùng như đấu lèo, tổng kiểm tra, để đóng điện giai đoạn 1.

"Dù không nghỉ lễ, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình đã đóng góp một phần công sức vào mục tiêu đóng điện 51 công trình trước ngày 30-4, chào mừng ngày thành lập Tổng công ty" - anh Phi chia sẻ thêm.

Trực tiếp chỉ đạo công tác thi công, anh Nguyễn Thắng – Giám đốc Liên danh Công ty TNHH HBT Toàn cầu và Công ty Cổ phần Xây lắp điện Hà Nội, đơn vị thi công Dự án Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV trạm 220kV Năm Căn - cho biết: "Để chuẩn bị đóng điện giai đoạn 1 của dự án, chúng tôi bố trí tăng ca 2 tuần nay. Hằng ngày, anh em công nhân làm việc từ sáng đến 22h00 nên khối lượng công việc cũng nhanh hơn, hiện tại còn vài hạng mục cuối cùng nữa là hoàn thành".

Còn tại công trình Đường dây 110kV Rạch Giá 2 - Vĩnh Quang (tỉnh An Giang), anh Mai Văn Thanh – cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng và xây lắp điện - cho biết hiện tại đơn vị đang duy trì 2 nhóm đúc móng, 1 nhóm kéo dây khoảng 30 người làm xuyên lễ.

"Nhìn chung, anh em công nhân xem như ngày làm bình thường, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng được sự động viên thường xuyên của lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam tại công trình nên đơn vị đã tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công" – anh Thanh bày tỏ.

Không khó để nhận thấy, không khí thi đua lao động đang lan tỏa trên khắp các công trường của 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Tại mỗi dự án, các nhà thầu đang thi công "3 ca, 4 kíp". Những khó khăn về địa hình, thời tiết dường như đang lùi lại phía sau trước quyết tâm của hàng nghìn con người đang cùng tiến tới mục đích chung, đưa các công trình về đích đúng tiến độ, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện cho miền Nam, đặc biệt là trong mùa khô năm 2026.

Đồng hành cùng các lực lượng lao động trên công trường, Ban lãnh đạo EVNSPC cũng thường xuyên sâu sát, có mặt tại công trường nhằm động viên tinh thần người lao động, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Với lãnh đạo EVNSPC và các đơn vị thành viên, từ đầu năm 2026 đến nay, mỗi ngày cuối tuần, mỗi dịp nghỉ lễ đều là thời gian để bám sát công trường, tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Công đoàn EVNSPC cũng kịp thời vào cuộc, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng lao động trên công trường các dự án. Sự ghi nhận kịp thời này chính là "liều thuốc" tinh thần quan trọng để người lao động có thêm động lực cống hiến vì mục tiêu chung.

Việc đóng điện, đưa vào vận hành 51 công trình lưới điện 110kV trọng điểm đúng dịp 30-4 không chỉ là thành tích thiết thực của EVNSPC chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, mừng 51 năm thành lập EVNSPC; mà còn hiện thực hóa tinh thần "đi trước một bước" trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho các tỉnh phía Nam.

img

Anh Nguyễn Việt Linh (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng nghiệp của Ban QLDA Lưới điện miền Nam trao đổi công tác chuẩn bị đóng điện giai đoạn 1 công trình Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Châu Đốc – Cái Dầu

img

Đơn vị thi công thường xuyên làm việc từ sáng đến 22h00 tại công trình Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV Trạm 220kV Năm Căn, tỉnh Cà Mau

img

Công trình Đường dây 110kV Rạch Giá 2 - Vĩnh Quang (An Giang) sau khi đóng điện vận hành

img

Đường dây 110kV trạm 220kV Châu Đốc – Cái Dầu (An Giang) kịp hoàn thành trước 30-4

EVNSPC tổ chức lễ hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

(NLĐO) - EVNSPC kêu gọi quý khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: Lắp đặt điện mặt trời mái nhà, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 27°C…

CHÙM ẢNH: Các đơn vị của EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

(NLĐO) – Nhiều đơn vị trực thuộc EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Phụ nữ EVNSPC bản lĩnh, tận tâm vì sự phát triển bền vững

(NLĐO) - Phụ nữ EVNSPC đang tự tin tỏa sáng – bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững

