Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) vừa cứu sống kịp thời một bệnh nhân nam (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng vàng da nặng, bụng chướng, mệt mỏi đỉnh điểm. Kết quả chẩn đoán: Viêm gan do rượu mức độ rất nặng.

Bệnh nhân có tiền sử uống rượu nhiều năm nhưng không khám sức khỏe định kỳ. Sau 7 ngày liên tục tiêu thụ 500ml rượu mỗi ngày, "cơ quan thải độc" của cơ thể đã hoàn toàn đình trệ.

Triệu chứng mơ hồ, phát hiện thường đã muộn

BSCKI Hà Phúc Tuyên, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa-Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết những ngày lễ, Tết – thời điểm sum họp, gặp gỡ – cũng chính là lúc lượng rượu bia tiêu thụ tăng cao đột biến. Ít ai ngờ rằng đằng sau những cuộc vui kéo dài là nguy cơ âm thầm nhưng rất nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là lá gan.

Gan là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp từ rượu bia. Tuy nhiên, tổn thương gan thường diễn tiến âm thầm với những biểu hiện không rõ ràng như: Mệt mỏi, ăn kém, đầy bụng, chướng bụng nhẹ. Chính vì vậy, nhiều người dễ chủ quan bỏ qua.

Thực tế cho thấy khi xuất hiện dấu hiệu rõ ràng như vàng da, vàng mắt thì bệnh thường đã ở giai đoạn nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ sau một đợt "quá chén", bệnh đã chuyển biến nặng, buộc phải nhập viện điều trị tích cực.

Ca bệnh nặng và quyết định điều trị khó khăn

Tại Khoa tiêu hóa, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan do rượu mức độ rất nặng. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ và ngưng hoàn toàn rượu bia nhưng tình trạng không cải thiện.

Các bác sĩ buộc phải sử dụng phác đồ corticoid – một hướng điều trị dành cho trường hợp nặng nhưng đòi hỏi theo dõi cực kỳ chặt chẽ để hạn chế biến chứng: Kiểm soát nhiễm trùng, tầm soát xuất huyết tiêu hóa, theo dõi chức năng thận.

Sau gần 3 tuần điều trị và theo dõi sát sao, bệnh nhân đáp ứng tốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt và được xuất viện.

Uống có kiểm soát, vui nhưng phải an toàn Chuỗi ngày nghỉ lễ là thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng nhưng cũng cần đặc biệt lưu ý đến sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo: Không uống rượu bia liên tục nhiều ngày, đặc biệt trong các dịp tụ tập kéo dài Giới hạn lượng uống mỗi lần, tránh tâm lý "ngày lễ nên uống thoải mái" Không ép uống, biết từ chối khi cơ thể không cho phép Ăn uống đầy đủ trước khi uống, hạn chế tác động trực tiếp lên gan Dành thời gian nghỉ ngơi, vận động nhẹ thay vì chỉ tập trung vào tiệc tùng Theo dõi cơ thể sau các cuộc nhậu, nếu có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, chán ăn, vàng da… cần đi khám sớm Những dịp như Giỗ Tổ Hùng Vương hay kỳ nghỉ lễ 30-4 bà 1-5 là cơ hội quý giá để gắn kết và thư giãn. Tuy nhiên, đừng để những cuộc vui nhất thời trở thành nguyên nhân gây tổn thương lâu dài cho sức khỏe. Kiểm soát rượu bia chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ lá gan và tận hưởng trọn vẹn niềm vui ngày lễ.



