Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngày 25-5, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam cùng tổ chức hội nghị liên tịch giữa hai hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027).

Dự hội nghị, phía Việt Nam có bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; ông Đăng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo Trung ương và các Bộ, ngành.

Phía Campuchia có bà Samdech Kittisangahapundit Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam; bà Touch Sopharath - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam cùng lãnh đạo một số địa phương của Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết từ sau hội nghị tại Campuchia (tháng 12-2024), hai hội đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thực chất và đạt kết quả toàn diện trong năm 2025.

Điều đáng trân quý nhất là qua mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi hoạt động phối hợp, tình cảm giữa hai hội và nhân dân hai nước lại được bồi đắp thêm; sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ từ thế hệ đi trước tới thế hệ trẻ hôm nay.

Bà Samdech Kittisangahapundit Men Sam An vui mừng cho biết trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại song phương đang tiếp tục gia tăng, đồng thời đầu tư của Việt Nam tại Campuchia cũng đang phát triển. Trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam đã trở thành thị trường lớn của Campuchia, trong khi người dân Campuchia cũng sang Việt Nam ngày càng nhiều hơn, cho thấy sự gần gũi và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

"Campuchia xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại. Nhân dân Campuchia sẽ không bao giờ quên sự hy sinh to lớn của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam trong việc giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng" - bà Samdech Kittisangahapundit Men Sam An nói.

Là địa phương đi đầu trong triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các địa phương Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định thời gian tới, Thành ủy, UBND TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, địa phương Campuchia duy trì, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên; triển khai các hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống và ý nghĩa sâu sắc của quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Mặt trận đoàn kết xây dựng Đất nước Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An cùng trao quà kỷ niệm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai hội cần tiếp tục phối hợp triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng, bằng truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, bằng tình cảm chân thành và trách nhiệm cao của các cấp hội, hai bên nhất định sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.

