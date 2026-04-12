Vun đắp tình yêu biển đảo quê hương

Ngày 12-4, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Cà Mau tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025–2026 tại Trường THCS Vĩnh Hậu.

Quang cảnh cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở Cà Mau

Tham gia vòng thi với 100 em học sinh có kết quả tốt nhất tại vòng thi cấp cụm xã, phường của 30 trường THCS tại các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Cuộc thi diễn ra sôi nổi với hình thức đối kháng trực tiếp cùng những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo; luật Cảnh sát biển Việt Nam; phòng chống khai thác IUU…

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi

Kết thúc vòng thi, ban tổ chức đã trao thưởng cho thí sinh đoạt giải nhất là em Võ Mai Thùy, lớp 8A1, Trường THCS 2 Sông Đốc, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau và các em có thành tích xuất sắc khác.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42 cho hay cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" không chỉ là nơi tranh tài mà còn là hành trình trải nghiệm ý nghĩa giúp học sinh hiểu rõ hơn về vị trí cũng như vai trò của biển và đảo Việt Nam.

Bên cạnh đó, cuộc thi góp phần vun đắp tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc.



