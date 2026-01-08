Vùng 2 Hải quân chuẩn bị bầu cử cho lực lượng trên biển

Ngày 8-1, tại xã Long Sơn (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã báo cáo kế hoạch, tiến độ và phương án tổ chức bầu cử, tập trung vào những nội dung đặc thù của lực lượng hải quân, nhất là công tác bầu cử sớm đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, các tàu trực, nhà giàn DK-I và khu vực vùng biển do Vùng 2 quản lý.

Nhiều ý kiến đã làm rõ việc chuẩn bị quân số, phương tiện, trang bị, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, thông tin liên lạc; xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tổ chức bầu cử. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục chính trị tư tưởng cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về quyền và nghĩa vụ công dân.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì hội nghị



Các đơn vị cũng báo cáo việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lập danh sách cử tri, niêm yết thông tin, bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị đóng quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Hồng Duyên nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là sự kiện lớn, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng 2 tiếp tục rà soát kỹ kế hoạch, chủ động mọi phương án, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

"Phải làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị, thông tin liên lạc, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng quy định" – Đại tá Đỗ Hồng Duyên nhấn mạnh.