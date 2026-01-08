HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vùng 2 Hải quân chuẩn bị bầu cử cho lực lượng trên biển

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu các đơn vị chủ động, chặt chẽ trong công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là với lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên biển

Ngày 8-1, tại xã Long Sơn (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã báo cáo kế hoạch, tiến độ và phương án tổ chức bầu cử, tập trung vào những nội dung đặc thù của lực lượng hải quân, nhất là công tác bầu cử sớm đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, các tàu trực, nhà giàn DK-I và khu vực vùng biển do Vùng 2 quản lý.

Nhiều ý kiến đã làm rõ việc chuẩn bị quân số, phương tiện, trang bị, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, thông tin liên lạc; xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tổ chức bầu cử. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục chính trị tư tưởng cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về quyền và nghĩa vụ công dân.

Vùng 2 Hải quân chủ động phương án bầu cử cho lực lượng làm nhiệm vụ trên biển - Ảnh 1.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì hội nghị

Các đơn vị cũng báo cáo việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lập danh sách cử tri, niêm yết thông tin, bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị đóng quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Hồng Duyên nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là sự kiện lớn, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng 2 tiếp tục rà soát kỹ kế hoạch, chủ động mọi phương án, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

"Phải làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị, thông tin liên lạc, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng quy định" – Đại tá Đỗ Hồng Duyên nhấn mạnh.

Tin liên quan

Vùng 2 Hải quân trao “Nhà đồng đội” tại TPHCM

Vùng 2 Hải quân trao “Nhà đồng đội” tại TPHCM

(NLĐO) - Vùng 2 Hải quân phối hợp địa phương, doanh nghiệp bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân khó khăn, lan tỏa nghĩa tình đồng chí, đồng đội

Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân rút kinh nghiệm công tác tuyển quân

(NLĐO) - Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuyển quân 2025, hướng tới nâng cao chất lượng tuyển chọn năm 2026

Vùng 2 Hải quân đại biểu quốc hội vùng 2 bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo