Vùng 2 Hải quân trao “Nhà đồng đội” tại TPHCM

Ngày 29-12, tại xã Long Sơn (TPHCM), Phòng Chính trị – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao "Nhà đồng đội" cho gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Như Thành.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Như Thành hiện là Đội trưởng Đội chiếu phim, Nhà văn hóa, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân. Trước đây, gia đình đồng chí sinh sống trong căn nhà có diện tích khoảng 60 m², được xây dựng từ năm 2010 tại tổ 10, thôn 1, xã Long Sơn. Sau nhiều năm sử dụng, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân phát biểu tại Lễ bàn giao

Chia sẻ khó khăn với quân nhân đang công tác, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với Tổng công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC) hỗ trợ kinh phí xây dựng lại ngôi nhà mới trên nền diện tích cũ. Công trình được triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ. Ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hoàn thành đã giúp gia đình Thiếu tá Nguyễn Như Thành ổn định chỗ ở, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân , nhấn mạnh "Nhà đồng đội" là món quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy các cấp Vùng 2 Hải quân cùng sự đồng hành, sẻ chia của doanh nghiệp đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp quân nhân và gia đình thêm vững tin, gắn bó lâu dài với đơn vị, an tâm cống hiến.

Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân và chính quyền địa phương bàn giao “Nhà đồng đội” và tặng quà cho gia đình Thiếu tá QNCN Nguyễn Như Thành

Trong năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với các doanh nghiệp, đồng thời vận động cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng đóng góp, hỗ trợ xây dựng và bàn giao 53 "Nhà đồng đội" cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.



