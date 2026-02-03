HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vững bước dưới cờ Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tựa đề "Vững bước dưới cờ Đảng".

  Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư (*)

Ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) với một tinh thần hân hoan đặc biệt.

Không ngừng đổi mới

Dấu mốc 96 năm của Đảng càng có ý nghĩa, khi chúng ta bước vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới - năm khởi đầu có vai trò quyết định trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa các mục tiêu chiến lược thành hiện thực. Niềm tự hào về chặng đường vẻ vang 96 năm dưới cờ Đảng quang vinh đang tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy khí thế mới, niềm tin mới để chúng ta vững tin tiến bước.

Trải qua 96 mùa xuân kể từ ngày ra đời, đặc biệt là hơn 80 năm Đảng cầm quyền, Đảng ta đã chứng tỏ một sức sống bền bỉ, bản lĩnh kiên cường và đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ khi có Đảng, dân tộc ta, với truyền thống ngàn năm văn hiến, đã viết tiếp những trang sử hào hùng: Lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; lãnh đạo toàn dân chiến thắng thực dân, đế quốc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, thu non sông về một mối và đưa cả nước tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi bước thăng trầm của lịch sử đều là thử thách tôi luyện Đảng ta ngày càng trưởng thành, vững mạnh hơn trên con đường phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chặng đường 96 năm qua đã khẳng định không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng với mục tiêu vì nhân dân. Vai trò cầm quyền và lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều làm nên sức mạnh, uy tín của Đảng không chỉ ở những chiến công hiển hách, mà còn ở tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Nhờ đó, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vững bước dưới cờ Đảng - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” tổ chức tối 23-1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội) để chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026)Ảnh: TTXVN

Những bài học lớn

Hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trước hết, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phải luôn được kiên định nắm vững - đó là hai mục tiêu chiến lược, gắn bó chặt chẽ với nhau trong suốt tiến trình cách mạng. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là nền tảng vững chắc bảo đảm nền độc lập chân chính, lâu bền cho dân tộc. Thấm nhuần chân lý đó, Đảng ta luôn luôn kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn: Vừa kiên quyết bảo vệ bằng được độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ vừa bền bỉ xây dựng chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân.

Bài học sâu sắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân vừa là người làm nên những thắng lợi lịch sử, vừa là nguồn sức mạnh vô tận để Đảng tồn tại và phát triển. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đảng ta được nhân dân tin tưởng giao phó sứ mệnh và Đảng không có lợi ích nào khác ngoài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng". Lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở rằng Đảng phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy dân làm gốc và lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Thực tiễn cũng cho thấy, một khi quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân, thì đó sẽ là nguy cơ khôn lường cho vận mệnh đất nước và chính sự tồn vong của Đảng. Do đó, giữ gìn mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng luôn là nguyên tắc sinh tử. Sự ủng hộ, tin yêu của nhân dân chính là thước đo uy tín, nguồn sức mạnh và "bí quyết" thắng lợi của Đảng ta trong mọi giai đoạn cách mạng.

Bên cạnh đó, Đảng ta luôn coi trọng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công" - lời hiệu triệu của Bác Hồ đã kết tinh chân lý: Đoàn kết là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn nhất của cách mạng Việt Nam. Đảng phải biết phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây vừa là bài học, vừa là phương châm hành động để Đảng lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, đưa đất nước vươn lên tầm cao mới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Vững bước dưới cờ Đảng - Ảnh 2.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế đất nước đã có những bước phát triển vững chắc, vị thế và uy tín quốc tế ngày một nâng caoẢnh: HOÀNG TRIỀU

Bài học lớn bao trùm lên tất cả là: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử 96 năm qua khẳng định vai trò tiên phong, "đội quân dẫn đường" của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Đảng muốn lãnh đạo lâu dài thì phải luôn tự hoàn thiện, tự làm mới, giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong. Đảng ta phải không ngừng học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức thực tiễn để đủ sức giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn cách mạng đặt ra.

Đồng thời, Đảng phải thường xuyên cảnh giác, đấu tranh phòng chống những nguy cơ lớn đối với mình, nhất là sai lầm về đường lối, chệch hướng, tụt hậu về kinh tế, bệnh quan liêu, tham nhũng và sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Ngọn cờ tập hợp sức mạnh toàn dân tộc

Ở mỗi bước ngoặt lịch sử, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương đúng đắn và nghiêm khắc sửa chữa sai lầm, khuyết điểm nếu có. Sự dũng cảm "tự soi, tự sửa" giúp Đảng tránh rơi vào giáo điều, trì trệ, không ngừng lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu của cách mạng qua từng giai đoạn.

Từ những bài học lịch sử, Đảng ta luôn chủ động đưa ra những quyết sách kịp thời, tiêu biểu là công cuộc Đổi mới từ thập niên 1980 đã đưa đất nước thoát khủng hoảng và phát triển mạnh mẽ. Gần đây, trước nạn tham nhũng, suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận và quyết tâm thực hiện để chấn chỉnh, đẩy mạnh đấu tranh với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật".

Hôm nay, nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ qua, chúng ta tự hào nhận thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một dân tộc nô lệ, đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên thành một quốc gia độc lập, thống nhất, tự chủ, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Từ một đất nước kiệt quệ sau các cuộc chiến tranh, chúng ta đã tiến hành công cuộc Đổi mới 1986, đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Nhìn ra thế giới, có thể khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam đang ngày một nâng cao. Bạn bè năm châu biết đến Việt Nam như một dân tộc anh hùng trong đấu tranh giành độc lập, đồng thời là một đối tác tin cậy, một quốc gia yêu chuộng hòa bình và đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó khẳng định chân lý: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là "ngọn cờ tập hợp sức mạnh toàn dân tộc" trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng, mục tiêu chiến lược quan trọng cho giai đoạn sắp tới, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Trách nhiệm lịch sử đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng đó thành hiện thực sinh động. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên - nhất là người đứng đầu - cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Toàn Đảng phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách quyết liệt, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để kiểm soát quyền lực và chỉnh đốn đội ngũ.

Đồng thời, toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, phát huy hiệu quả để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người dân Việt Nam. 

____________

(*) Chapeau và các intertitre do Báo Người Lao Động đặt.

