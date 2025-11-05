Vùng Cảnh sát biển 2 chủ động phòng, chống bão số 13 Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 Kalmaegi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đã chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bão.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tăng cường, gia cố dây buộc tàu phòng chống bão

Trên cơ sở chỉ đạo thống nhất, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó bão, tổ chức kiểm tra, củng cố, gia cố hệ thống nhà ở, nhà làm việc, kho tàng, trạm xưởng, chằng chống mái nhà, cắt tỉa cây xanh, khơi thông cống rãnh và gia cố hệ thống cấp điện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Công tác kiểm tra kỹ thuật tàu, xuồng, phương tiện được triển khai đồng bộ bảo đảm tất cả đều trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Hệ thống thông tin liên lạc được kiểm tra, duy trì thông suốt, bảo đảm phục vụ chỉ huy, điều hành ứng phó bão.

Các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, vật tư dự phòng, sẵn sàng sử dụng trong mọi tình huống.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra công tác phòng chống bão của các tàu tại bến

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chỉ đạo thành lập 6 tổ cơ động trên bờ, 2 tổ cơ động trên sông và 5 tổ tuyên truyền, thường xuyên theo dõi diễn biến bão, nắm chắc tình hình ngư dân, phương tiện hoạt động trên sông, biển; tổ chức hướng dẫn, thông báo vị trí neo đậu tránh trú an toàn cho tàu thuyền trong khu vực. Đồng thời, đơn vị luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu và giúp dân phòng chống bão.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trực tiếp chỉ huy công tác phòng chống bão số 13, phân công các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng phụ trách từng khu vực, từng mũi với nhiệm vụ cụ thể.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 duy trì trực 24/24 giờ tại Sở Chỉ huy tiền phương, thường xuyên cập nhật diễn biến bão, kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo các biện pháp ứng phó phù hợp.