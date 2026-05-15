Vũng Tàu: Xuất hiện khỉ lạ đeo vòng cổ, bới thức ăn trên bàn khiến du khách hoảng hốt

Ngày 15-5, nhiều người dân khu vực đường Vi Ba (Núi Lớn), phường Vũng Tàu cho biết vừa phát hiện một con khỉ lớn, trên cổ có đeo vòng, bất ngờ xuất hiện tại một quán ăn trên tuyến đường này khiến nhiều thực khách hoảng sợ.

Theo chị Hải Yến, tối 14-5, khi chị cùng nhóm bạn đang ngồi ăn thì con khỉ từ khu vực ven núi bất ngờ lao tới. "Con khỉ khá lớn, trên cổ có đeo vòng. Nó nhảy thẳng lên bàn bên cạnh để bới thức ăn thừa khiến mọi người hốt hoảng" - chị Yến kể.

Con khỉ khá lớn, trên cổ đeo vòng, nhảy lên bàn tìm bới thức ăn

Dù con vật không tấn công ai nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là trẻ em và du khách.

Một số người dân sống gần khu vực đường Vi Ba cho hay cá thể khỉ này có nhiều đặc điểm giống với con khỉ từng xuất hiện tại Núi Lớn trước đây và bị nghi đã tấn công nhiều người dân.

Theo người dân địa phương, cách đây vài tháng, khu vực Núi Lớn từng xuất hiện một con khỉ thường xuyên lao ra đường, tiếp cận và tấn công người dân, du khách khiến nhiều người hoảng sợ. Sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm và bắt giữ nên tình trạng này mới lắng xuống.

CLIP người dân ghi lại cảnh khỉ nhảy lên bàn tìm thức ăn

Việc con khỉ đeo vòng cổ xuất hiện gần khu dân cư và hàng quán khiến nhiều người lo ngại nguy cơ mất an toàn, nhất là tại khu vực có đông khách du lịch.

Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trên tuyến đường du lịch Núi Lớn.