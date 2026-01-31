Bắt giữ con khỉ hung dữ liên tục tấn công người dân ở Vũng Tàu

Chiều 31-1, lực lượng thú y phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ đã bắn thuốc mê, bắt giữ một con khỉ đuôi dài thường xuyên tấn công người dân và xâm nhập nhà dân tại khu vực đường Vi Ba, phường Vũng Tàu, TPHCM.

Con khỉ này nặng khoảng 5–6 kg, cổ bị cột một đoạn dây thép gây trầy xước, chảy máu. Lực lượng chức năng nhận định con vật có thể sổng ra từ nơi nuôi nhốt hoặc bị bỏ rơi. Việc thay đổi môi trường sống khiến nó trở nên hung hãn, mất kiểm soát hành vi.

Con khỉ hung dữ - ảnh do người dân chụp trước thời điểm lực lượng chức năng bắt giữ

Theo người dân địa phương, con khỉ này xuất hiện từ ngày 28-1 tại khu dân cư dưới chân Núi Lớn. Nó thường xuyên xông vào nhà dân phá phách, thậm chí cắn người đi đường, gây lo lắng cho nhiều hộ sinh sống trong khu vực.

Sau khi bắt giữ, con khỉ sẽ được bàn giao cho đơn vị cứu hộ động vật hoang dã để theo dõi, chăm sóc và hồi phục sức khỏe trước khi có phương án xử lý phù hợp.

Trước đó, nhiều người dân tập thể dục trên tuyến đường Vi Ba (khu vực Núi Lớn) phản ánh tình trạng khỉ hoang bất ngờ lao ra đường, rượt đuổi và tấn công người đi bộ, khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Khỉ tấn công người gây chảy máu

Theo ghi nhận của phóng viên, vào các khung giờ sáng sớm và chiều muộn, từng đàn khỉ từ sườn núi tràn xuống khu vực ven đường, tiếp cận người qua lại để xin ăn.

Khi không được đáp ứng, một số con tỏ ra hung hăng, sẵn sàng giật đồ, đuổi theo và có hành vi tấn công. Đã có trường hợp người tập thể dục bị trầy xước do né tránh không kịp.

Người dân sống lâu năm cho biết đàn khỉ ở khu vực này có hơn 100 con, thường xuyên xuống đường Vi Ba kiếm ăn.

Trước đây, nhiều người dân và du khách cho khỉ ăn trái cây, bánh kẹo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc cho ăn giảm mạnh, có thể khiến đàn khỉ bị đói, trở nên hung dữ và liều lĩnh hơn.