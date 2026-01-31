HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt giữ con khỉ hung dữ liên tục tấn công người dân ở Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO) - Con khỉ nặng khoảng 5–6 kg, thường xuyên tấn công người dân ở Vũng Tàu, vừa bị bắt giữ

Chiều 31-1, lực lượng thú y phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ đã bắn thuốc mê, bắt giữ một con khỉ đuôi dài thường xuyên tấn công người dân và xâm nhập nhà dân tại khu vực đường Vi Ba, phường Vũng Tàu, TPHCM.

Con khỉ này nặng khoảng 5–6 kg, cổ bị cột một đoạn dây thép gây trầy xước, chảy máu. Lực lượng chức năng nhận định con vật có thể sổng ra từ nơi nuôi nhốt hoặc bị bỏ rơi. Việc thay đổi môi trường sống khiến nó trở nên hung hãn, mất kiểm soát hành vi.

Bắt giữ con khỉ hung dữ liên tục tấn công người dân ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

Con khỉ hung dữ - ảnh do người dân chụp trước thời điểm lực lượng chức năng bắt giữ

Theo người dân địa phương, con khỉ này xuất hiện từ ngày 28-1 tại khu dân cư dưới chân Núi Lớn. Nó thường xuyên xông vào nhà dân phá phách, thậm chí cắn người đi đường, gây lo lắng cho nhiều hộ sinh sống trong khu vực.

Sau khi bắt giữ, con khỉ sẽ được bàn giao cho đơn vị cứu hộ động vật hoang dã để theo dõi, chăm sóc và hồi phục sức khỏe trước khi có phương án xử lý phù hợp.

Trước đó, nhiều người dân tập thể dục trên tuyến đường Vi Ba (khu vực Núi Lớn) phản ánh tình trạng khỉ hoang bất ngờ lao ra đường, rượt đuổi và tấn công người đi bộ, khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Bắt giữ con khỉ hung dữ liên tục tấn công người dân ở Vũng Tàu - Ảnh 2.

Khỉ tấn công người gây chảy máu

Theo ghi nhận của phóng viên, vào các khung giờ sáng sớm và chiều muộn, từng đàn khỉ từ sườn núi tràn xuống khu vực ven đường, tiếp cận người qua lại để xin ăn.

Khi không được đáp ứng, một số con tỏ ra hung hăng, sẵn sàng giật đồ, đuổi theo và có hành vi tấn công. Đã có trường hợp người tập thể dục bị trầy xước do né tránh không kịp. 

Người dân sống lâu năm cho biết đàn khỉ ở khu vực này có hơn 100 con, thường xuyên xuống đường Vi Ba kiếm ăn. 

Trước đây, nhiều người dân và du khách cho khỉ ăn trái cây, bánh kẹo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc cho ăn giảm mạnh, có thể khiến đàn khỉ bị đói, trở nên hung dữ và liều lĩnh hơn.

Tin liên quan

Khỉ đuôi lợn tấn công, người phụ nữ phải khâu 15 mũi

Khỉ đuôi lợn tấn công, người phụ nữ phải khâu 15 mũi

(NLĐO)- Một con khỉ đuôi lợn từ rừng tự nhiên đã xuống khu dân cư ở Thanh Hóa cắn chết 1 con gà và tấn công một người phụ nữ

Khỉ hoang dã tấn công nhiều người dân

(NLĐO) - Một con khỉ hoang bất ngờ tấn công nhiều người gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Người dân bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà

(NLĐO) - Công an xã Hà Linh (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

động vật hoang dã Vũng Tàu người đi bộ người dân địa phương khỉ Vũng Tàu khỉ hoang khỉ hoang tấn công người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo