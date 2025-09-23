Vững vai trò đầu tàu kinh tế

Theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030, phần lớn chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành.

Riêng năm 2025, tổng giá trị GRDP toàn thành phố ước đạt 3 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020, chiếm 23,1% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người của TP HCM gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

TP HCM đã kịp thời đề xuất ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù. Bên cạnh đó, đề xuất Trung ương cho chủ trương triển khai Đề án phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.

Từ ngày 1-7, TP HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tầm nhìn mới là trở thành siêu đô thị quốc tế của khu vực. Đây là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất, nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến...

Năm 2025, Chính phủ quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3% - 8,5% với nhiều giải pháp đồng bộ, trong bối cảnh cả nước đang sắp xếp lại bộ máy hành chính các cấp và triển khai "bộ tứ trụ cột". Trong đó, Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã đặt mục tiêu nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo cơ chế để tháo gỡ các điểm nghẽn. Với TP HCM, nếu tháo gỡ được tất cả những dự án đang tắc nghẽn, nguồn lực đổ vào nền kinh tế là rất lớn, góp phần mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng - bên cạnh các giải pháp khác như kích thích thị trường nội địa, giải ngân vốn đầu tư công...

TP HCM đang điều chỉnh lại toàn bộ quy hoạch trong không gian mới sau sáp nhập. Cần có định hướng triển khai các dự án trọng điểm như xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM...

Dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, TP HCM sẽ như một "đại công trường" với hàng loạt dự án, khi đó tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ rất mạnh. Dư địa của TP HCM để triển khai Nghị quyết 98/2023 trong không gian thành phố mới là rất lớn, nếu triển khai hiệu quả sẽ tạo những cú hích đầu tư trong trung hạn và dài hạn để tạo sự bứt phá.

Đầu tư công được xác định là một trong 3 trụ cột thúc đẩy tăng trưởng của cả nước. Nhiệm vụ thúc đẩy trụ cột này với TP HCM càng cấp bách hơn cả để đáp ứng nhu cầu thực tế trong giai đoạn phát triển mới. Nếu làm được, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TP HCM trong giai đoạn sắp tới không phải là quá khó.