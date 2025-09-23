HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Vững vai trò đầu tàu kinh tế

TS TRẦN DU LỊCH

Riêng năm 2025, tổng giá trị GRDP toàn thành phố ước đạt 3 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020, chiếm 23,1% GDP cả nước.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030, phần lớn chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành.

Riêng năm 2025, tổng giá trị GRDP toàn thành phố ước đạt 3 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020, chiếm 23,1% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người của TP HCM gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

TP HCM đã kịp thời đề xuất ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù. Bên cạnh đó, đề xuất Trung ương cho chủ trương triển khai Đề án phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.

Từ ngày 1-7, TP HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tầm nhìn mới là trở thành siêu đô thị quốc tế của khu vực. Đây là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất, nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến...

Năm 2025, Chính phủ quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3% - 8,5% với nhiều giải pháp đồng bộ, trong bối cảnh cả nước đang sắp xếp lại bộ máy hành chính các cấp và triển khai "bộ tứ trụ cột". Trong đó, Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã đặt mục tiêu nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo cơ chế để tháo gỡ các điểm nghẽn. Với TP HCM, nếu tháo gỡ được tất cả những dự án đang tắc nghẽn, nguồn lực đổ vào nền kinh tế là rất lớn, góp phần mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng - bên cạnh các giải pháp khác như kích thích thị trường nội địa, giải ngân vốn đầu tư công...

TP HCM đang điều chỉnh lại toàn bộ quy hoạch trong không gian mới sau sáp nhập. Cần có định hướng triển khai các dự án trọng điểm như xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM...

Dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, TP HCM sẽ như một "đại công trường" với hàng loạt dự án, khi đó tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ rất mạnh. Dư địa của TP HCM để triển khai Nghị quyết 98/2023 trong không gian thành phố mới là rất lớn, nếu triển khai hiệu quả sẽ tạo những cú hích đầu tư trong trung hạn và dài hạn để tạo sự bứt phá.

Đầu tư công được xác định là một trong 3 trụ cột thúc đẩy tăng trưởng của cả nước. Nhiệm vụ thúc đẩy trụ cột này với TP HCM càng cấp bách hơn cả để đáp ứng nhu cầu thực tế trong giai đoạn phát triển mới. Nếu làm được, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TP HCM trong giai đoạn sắp tới không phải là quá khó. 

Tin liên quan

Để đầu tàu TP HCM tăng tốc

Để đầu tàu TP HCM tăng tốc

Trong bối cảnh kinh tế TP HCM sụt giảm sâu trong quý I/2023, cơ chế mới dành cho thành phố phải góp phần tạo nguồn lực, động lực để thành phố giải quyết được những vấn đề nội tại.

Cú hích để kinh tế TP HCM bứt phá

Cần Giờ vốn được biết đến là "vùng trũng" của TP HCM do khoảng cách địa lý và hạ tầng giao thông đô thị còn hạn chế.

Kinh tế TP HCM tăng trưởng ấn tượng

TP HCM tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để đẩy nhanh giải ngân vốn công; thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; kiện toàn bộ máy phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM kinh tế - xã hội Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo