Kinh tế

"Vương quốc" nem Lai Vung chạy đua với Tết

Phóng sự ảnh - clip: TÂM MINH

(NLĐO) - Vào mùa Tết, các cơ sở làm nem Lai Vung tất bật ngày đêm trước, trong và sau Tết khoảng 2 tháng

Những ngày cận Tết, làng nghề sản xuất nem Lai Vung ở xã Lai Vung và xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp tất bật sản xuất, tăng sản lượng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân trong và ngoài tỉnh. Đây được xem là "vương quốc" sản xuất nem ở miền Tây Nam bộ.

Tất bật ở "vương quốc" nem Lai Vung dịp Tết

Theo nhiều chủ cơ sở sản xuất nem Lai Vung, sản phẩm nem là món ăn ngon, có thể bảo quản trong thời gian khá dài, tiện dụng, thường được nhiều gia đình ở Nam bộ chọn mua để dùng và đãi khách trong những ngày Tết đến. Đặc sản nem Lai Vung tiêu thụ quanh năm nhưng trong dịp cận Tết như hiện nay, nem tiêu thụ tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Các cơ sở sản xuất nem Lai Vung vào mùa Tết rất nhộn nhịp.

Năm 2023, nghề làm nem ở Lai Vung được công nhận là di sản quốc gia. Vào mùa Tết, các cơ sở làm nem tất bật ngày đêm trước, trong và sau Tết khoảng 2 tháng, tăng công suất gấp 4 lần.

Có mặt tại cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh (xã Lai Vung) những ngày này mới thấy không khí sản xuất khẩn trương cho các đơn đặt hàng gần xa. Hiện, cơ sở có hơn 30 công nhân tất bật thực hiện những công việc làm nem như: chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu, phụ liệu; phối trộn nem, ủ nem; gói nem…

Theo bà Đặng Thị Ngọc Thùy, chủ cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh, ngày thường, cơ sở sản xuất từ 5.000 - 6.000 sản phẩm mỗi ngày, gồm nem, bì, chả các loại nhưng chủ yếu là nem. Hiện tại, mỗi ngày, việc tiêu thụ của cơ sở tăng gấp đôi, gấp ba lần. Đặc biệt, có những ngày cơ sở bán được trên 20.000 sản phẩm, nhiều gấp 3 - 4 lần so với bình thường.

Cũng là cơ sở nổi tiếng, những ngày này, cơ sở sản xuất nem Út Thẳng (xã Hòa Long) đang tất bật hơn với việc làm ra các sản phẩm nem, bì, chả lụa cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Ông Lê Ngọc Thẳng, chủ Cơ sở sản xuất nem Út Thẳng, cho biết: "Hiện tại, sản phẩm nem, bì, chả lụa của cơ sở tiêu thụ mạnh, tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường. Bình thường, mỗi ngày, cơ sở sản xuất 5.000 - 7.000 sản phẩm các loại, giờ đây tăng lên 15.000 sản phẩm. Đồng thời, để đảm bảo nhu cầu, cơ sở cũng tăng cường thêm đội ngũ công nhân nhằm kịp các đơn đặt hàng cho khách".

- Ảnh 8.

Bà Đặng Thị Ngọc Thùy, chủ cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh, cho biết để làm ra những chiếc nem, bì nguyên liệu không thể thiếu gồm da heo, muối, đường... Để làm nên thương hiệu, cơ sở đã chọn những nguyên liệu tốt nhất nhằm đảm bảo chất lượng

- Ảnh 9.

Cơ sở sản xuất nem Út Thẳng cũng nhộn nhịp mùa làm nem Tết

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

Ngoài các khâu chính, làm lá gói nem cũng là khâu quan trọng trong quá trình sản xuất nem Lai Vung

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

Nghề làm nem truyền thống còn giúp giải quyết tốt lao động tại địa phương

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

- Ảnh 18.

- Ảnh 19.

Vào ngày Tết, các cơ sở sản xuất nem Lai Vung phải tăng công suất gấp 3-4 lần so với ngày thường

- Ảnh 20.

- Ảnh 21.

- Ảnh 22.

- Ảnh 23.

Sản phẩm nem Lai Vung bắt mắt với màu sắc và chất lượng đảm bảo

- Ảnh 24.

- Ảnh 25.

- Ảnh 26.

Sản phẩm nem gói lá truyền thống là mặt hàng cũng được nhiều khách hàng chọn mua dịp Tết

- Ảnh 27.

- Ảnh 28.

Dịp Tết, du khách khắp nơi đến mua sản phẩm nem để làm quà biếu

Ngoài những chiếc nem truyền thống, các cơ sở sản xuất nem tại xã Lai Vung và xã Hòa Long còn sản xuất thêm một số mặt hàng khác như: nem chua quế, nem đòn, bì dai, bì mắm, chả lụa trứng muối, chả ớt xanh…

