Vượt bê bối chồng đại gia, minh tinh tái xuất sau 6 năm

Park Han-byul đã đăng tải lên tài khoản mạng xã hội, kêu gọi người hâm mộ xem phim ngắn do cô tham gia diễn xuất, chiếu trên các nền tảng mạng.

Đây là phim ngắn đầu tiên của Park Han-byul cũng là lần trở lại diễn xuất của cô sau 6 năm kể từ khi tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật sau bê bối của chồng.

Park Han-byul trở lại

"Mọi thứ đều rất mới mẻ trong quá trình quay phim. Đặc biệt, tôi rất vui khi được tái ngộ với Go Joo-won sau nhiều năm. Theo nhiều cách, đó thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa. Mọi người hãy dành thật nhiều tình yêu thương nhé" - Park Han-byul trải lòng.

Trong phim ngắn có tựa "The Janitor's Second Marriage", cô vào vai Jung Se-yeon, một giám đốc điều hành tập đoàn lớn, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cô lại che giấu một trái tim ấm áp. Sau khi gặp Park Chang-wook (do Go Joo-won thủ vai ), cánh cửa cảm xúc của cô bắt đầu hé mở.

Ngoài đời, Park Han-byul kết hôn cùng đại gia Yoo In-suk năm 2017, có hai con. Năm 2019, chồng cô vướng vào bê bối Burning Sun, nhận án tù treo. Trước sức ép của khán giả, minh tinh này tạm dừng mọi hoạt động, ở ẩn tại đảo Jeju.

Cô vượt lên dư luận tiêu cực sau bê bối của chồng

Cô tái xuất vào tháng 3-2025 trong một chương trình tạp kỹ. Sau đó, thông tin cô tham gia đóng phim trở lại lan tỏa và gặp phải sự phản đối quyết liệt của một bộ phận công chúng mạng. Họ kêu gọi cô ly dị mới được quay trở lại, một số thì cho rằng cô đã quá vội vàng trở lại trong lúc mọi người vẫn chưa quên bê bối của chồng…

Tuy nhiên, bất chấp mọi phản đối, Park Han-byul vẫn quyết tâm với con đường diễn xuất, cô đóng phim truyền hình "My love from the fields" và gần đây đã hoàn thành việc quay phim điện ảnh "Karma".

Park Han-byul sinh năm 1984, đã từng tham gia nhiều phim trước khi tạm dừng: "Oh! My Lady", "Bolder By the Day", "The Girl Who Sees Smells", "Entourage", "Yoga", "Two Moons"…