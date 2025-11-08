Vượt Haaland, Bryan Mbeumo nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" Ngoại hạng Anh

Bryan Mbeumo lần đầu tiên được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh" trong tháng nhờ những màn trình diễn xuất sắc, đóng vai trò quan trọng trong phong độ ấn tượng của đội chủ sân Old Trafford.



Trong ba trận đấu tháng 10 của Man United, Bryan Mbeumo để lại dấu ấn đậm nét với một pha kiến tạo trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, ghi bàn mở tỉ số trong thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Liverpool và lập cú đúp vào lưới Brighton tại sân nhà Old Trafford.

Không chỉ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man United tại Ngoại hạng Anh mùa này tính đến thời điểm hiện tại (4 bàn), màn trình diễn ấn tượng trong tháng cũng giúp Bryan Mbeumo đứng đầu danh sách 8 ứng viên rút gọn, gồm Matty Cash (Aston Villa), Bruno Guimaraes (Newcastle), Erling Haaland (Man City), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Nordi Mukiele (Sunderland), Igor Thiago (Brentford) và Jurrien Timber (Arsenal).

Dù từng thi đấu xuất sắc trong màu áo Brentford, đây là lần đầu tiên Mbeumo giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng" của Ngoại hạng Anh. Anh cũng trở thành cầu thủ người Cameroon thứ hai nhận giải thưởng này, sau trung vệ Joel Matip của Liverpool vào tháng 2-2022.

Cầu thủ gần nhất của Man United được vinh danh trước Mbeumo là Bruno Fernandes, hồi tháng Ba năm nay. Tổng cộng, 24 cầu thủ của Man United đã giành được giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của EA SPORTS, nhiều hơn ít nhất năm câu lạc bộ khác.

Niềm vui của Man United trở nên trọn vẹn hơn khi HLV Ruben Amorim được trao giải "HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh" tháng 10. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được vinh danh lần đầu tiên trong sự nghiệp tại giải VĐQG "khắc nghiệt nhất thế giới" sau khi vượt qua các ứng viên nặng ký gồm Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) và Andoni Iraola (Bournemouth).

Kết quả bình chọn hàng tháng này được tổng hợp theo phiếu bầu của công chúng trên trang web EA Sports, cùng với lá phiếu của một nhóm chuyên gia bóng đá hàng đầu tại Anh. Trong tháng 10, Man United toàn thắng cả 3 trận – lần đầu tiên kể từ tháng 2-2024 họ làm được điều này.

HLV và cầu thủ cùng được vinh danh không phải chuyện mới nhưng với Man United, điều này xảy ra đã khá lâu, từ tháng 11-2023, khi Harry Maguire, HLV Erik ten Hag và Alejandro Garnacho lần lượt giành được giải "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng", "Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng" và "Bàn thắng xuất sắc nhất tháng".

Phát biểu sau khi nhận giải, HLV Amorim chia sẻ với TNT Sports: "Cảm giác của tôi là cuộc đời có thể thay đổi rất nhanh. Chúng tôi đã thay đổi chỉ trong 4 tuần gần đây. Thứ hai, đây không phải giải thưởng của riêng tôi. Đây là giải của cả đội, bởi chính các cầu thủ là những người ra sân và họ đã làm rất tốt. Chúng tôi đã có những ngày không như ý, nhưng toàn đội vẫn làm việc chăm chỉ để vượt qua mọi khó khăn, kể cả những vấn đề tồn đọng từ mùa trước và cả đầu mùa hiện tại. Điều quan trọng nhất là giải thưởng này chỉ dành cho tháng trước, nên nó không còn nhiều ý nghĩa. Trong bóng đá, chúng ta phải tiếp tục chiến thắng ở tháng tiếp theo".



Ruben Amorim trở thành HLV người Bồ Đào Nha thứ sáu nhận giải thưởng này, theo chân các đồng hương Jose Mourinho, Andre Villas Boas, Nuno Espirito Santo, Bruno Lage và Vitor Pereira.