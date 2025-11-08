Vượt Haaland, Bryan Mbeumo nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" Ngoại hạng Anh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vượt Haaland, Bryan Mbeumo nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" Ngoại hạng Anh

Đông Linh (theo manutd)

(NLĐO) – Man United toàn thắng cả 3 trận đấu Ngoại hạng tháng 10 và thành tích này giúp HLV Ruben Amorim và Bryan Mbeumo nhận các danh hiệu cá nhân xuất sắc.

Bryan Mbeumo lần đầu tiên được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh" trong tháng nhờ những màn trình diễn xuất sắc, đóng vai trò quan trọng trong phong độ ấn tượng của đội chủ sân Old Trafford.

Vượt Haaland, Bryan Mbeumo nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Bryan Mbeumo lần đầu tiên được vinh danh hay nhất tháng

Lần đầu cho Bryan Mbeumo

Trong ba trận đấu tháng 10 của Man United, Bryan Mbeumo để lại dấu ấn đậm nét với một pha kiến tạo trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, ghi bàn mở tỉ số trong thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Liverpool và lập cú đúp vào lưới Brighton tại sân nhà Old Trafford.

Không chỉ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man United tại Ngoại hạng Anh mùa này tính đến thời điểm hiện tại (4 bàn), màn trình diễn ấn tượng trong tháng cũng giúp Bryan Mbeumo đứng đầu danh sách 8 ứng viên rút gọn, gồm Matty Cash (Aston Villa), Bruno Guimaraes (Newcastle), Erling Haaland (Man City), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Nordi Mukiele (Sunderland), Igor Thiago (Brentford) và Jurrien Timber (Arsenal).

Vượt Haaland, Bryan Mbeumo nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Mbeumo thi đấu ấn tượng trong trận đại chiến với Liverpool

Dù từng thi đấu xuất sắc trong màu áo Brentford, đây là lần đầu tiên Mbeumo giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng" của Ngoại hạng Anh. Anh cũng trở thành cầu thủ người Cameroon thứ hai nhận giải thưởng này, sau trung vệ Joel Matip của Liverpool vào tháng 2-2022.

TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ gần nhất của Man United được vinh danh trước Mbeumo là Bruno Fernandes, hồi tháng Ba năm nay. Tổng cộng, 24 cầu thủ của Man United đã giành được giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của EA SPORTS, nhiều hơn ít nhất năm câu lạc bộ khác.

Amorim được vinh danh

Niềm vui của Man United trở nên trọn vẹn hơn khi HLV Ruben Amorim được trao giải "HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh" tháng 10. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được vinh danh lần đầu tiên trong sự nghiệp tại giải VĐQG "khắc nghiệt nhất thế giới" sau khi vượt qua các ứng viên nặng ký gồm Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) và Andoni Iraola (Bournemouth).

Vượt Haaland, Bryan Mbeumo nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Hai thầy trò Amorim và niềm vui nhận giải thưởng

Kết quả bình chọn hàng tháng này được tổng hợp theo phiếu bầu của công chúng trên trang web EA Sports, cùng với lá phiếu của một nhóm chuyên gia bóng đá hàng đầu tại Anh. Trong tháng 10, Man United toàn thắng cả 3 trận – lần đầu tiên kể từ tháng 2-2024 họ làm được điều này.

HLV và cầu thủ cùng được vinh danh không phải chuyện mới nhưng với Man United, điều này xảy ra đã khá lâu, từ tháng 11-2023, khi Harry Maguire, HLV Erik ten Hag và Alejandro Garnacho lần lượt giành được giải "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng", "Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng" và "Bàn thắng xuất sắc nhất tháng".

Vượt Haaland, Bryan Mbeumo nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Chiếc cúp đã được trao cho HLV Amorim tại trung tâm luyện tập Carrington

Phát biểu sau khi nhận giải, HLV Amorim chia sẻ với TNT Sports: "Cảm giác của tôi là cuộc đời có thể thay đổi rất nhanh. Chúng tôi đã thay đổi chỉ trong 4 tuần gần đây. Thứ hai, đây không phải giải thưởng của riêng tôi. Đây là giải của cả đội, bởi chính các cầu thủ là những người ra sân và họ đã làm rất tốt. Chúng tôi đã có những ngày không như ý, nhưng toàn đội vẫn làm việc chăm chỉ để vượt qua mọi khó khăn, kể cả những vấn đề tồn đọng từ mùa trước và cả đầu mùa hiện tại. Điều quan trọng nhất là giải thưởng này chỉ dành cho tháng trước, nên nó không còn nhiều ý nghĩa. Trong bóng đá, chúng ta phải tiếp tục chiến thắng ở tháng tiếp theo".

Ruben Amorim trở thành HLV người Bồ Đào Nha thứ sáu nhận giải thưởng này, theo chân các đồng hương Jose Mourinho, Andre Villas Boas, Nuno Espirito Santo, Bruno Lage và Vitor Pereira.

"Dớp" giải thưởng tháng

Rất nhiều HLV, cầu thủ sau khi nhận giải thưởng hàng tháng tại Ngoại hạng Anh đã đột ngột sa sút, thành tích toàn đội cũng đi xuống trông thấy. Giải thưởng luôn mang đến vinh dự lớn lao nhưng giải thưởng hàng tháng tại Ngoại hạng Anh như "điềm báo gở", đòi hỏi các cá nhân luôn phải nỗ lực. Với Man United, họ cần thể hiện tốt trong chuyến du đấu tại London đêm 8-11, trên sân của Tottenham, để chứng tỏ phong độ vừa qua không phải nhất thời.

Tin liên quan

Man United nối dài mạch bất bại, Nottingham Forest rơi chiến thắng ở sân nhà

Man United nối dài mạch bất bại, Nottingham Forest rơi chiến thắng ở sân nhà

(NLĐO) – Hai pha lập công liên tiếp đầu hiệp 2 của Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona không đủ giúp chủ nhà Nottingham Forest giành trọn 3 điểm từ Man United.

Khoảnh khắc đột phá của Man United trong kỷ nguyên Amorim

(NLĐO) – Man United lần đầu tiên đánh bại đại kình địch Liverpool tại sân Anfield kể từ tháng 1-2016 và chiến thắng này thực sự rất quan trọng với "Quỷ đỏ".

Mason Mount và Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland

(NLĐO) – "Tối hậu thư" được Ban lãnh đạo đưa ra và trong thế bị dồn vào chân tường, Man United gượng dậy với chiến thắng mang tính giải tỏa trước Sunderland.

Erling haaland Man United Bryan Mbeumo Cầu thủ xuất sắc nhất tháng HLV Ruben Amorim danh hiệu cá nhân xuất sắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo