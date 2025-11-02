Buộc phải thay liên tiếp hai tướng từ đầu mùa, Nottingham Forest dẫu vậy cũng đã bước đầu có tín hiệu hồi sinh với tân thuyền trưởng Sean Dyche.

Tưởng chừng sẽ lại mất điểm dưới tay đội bóng đang thắng như chẻ tre Man United, thế nhưng lợi thế sân nhà và tài dụng binh của HLV Sean Dyche đã giúp "The Tricky Trees" có được trận hòa quý như vàng.



Trận đấu tại sân City Ground thực sự hấp dẫn

Man United, một trong ba đội toàn thắng tháng 10, nhập cuộc đầy chủ động tại sân City Ground. Tiền đạo Benjamin Sesko bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong 15 phút đầu tiên, trước khi Casemiro đánh đầu mở tỉ số ở phút 34 từ quả phạt góc gây tranh cãi. Hậu vệ Nicolo Savola chưa để bóng trôi hết biên ngang nhưng vẫn bị trọng tài bắt lỗi và từ pha đá phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro đã lập công cho "Quỷ đỏ".

Casemiro đánh đầu mở tỉ số cho Man United

Tấn công không quá hay nhưng vẫn có bàn thắng, Man United lại chủ động phòng ngự chặt chẽ khiến thế trận cuối hiệp một nghiêng hẳn về phía đội khách. Tỉ số 1-0 phần nào phản ánh sự vượt trội về chiến thuật, dẫu chưa nhiều, của Man United trong 45 phút đầu tiên.

Morgan Gibbs-White ghi bàn cũng từ pha đánh đầu, san bằng cách biệt

Sau giờ nghỉ, những sự điều chỉnh của Sean Dyche, "ông vua" của lối chơi phòng ngự phản công, lập tức phát huy tác dụng. Đội chủ nhà dồn ép nghẹt thở và chỉ trong vòng 92 giây đầu hiệp hai, họ đảo ngược tình thế.

Phút 48, Morgan Gibbs-White bật cao đánh đầu sau quả tạt của Ryan Yates gỡ hòa 1-1. Chưa đầy hai phút sau, Nicolo Savona băng vào dứt điểm cận thành, đưa "Forest" vượt lên 2-1 trong tiếng hò reo rực lửa từ khán đài City Ground.

Nicolo Savona (37) lập công chuộc lỗi với bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Forest

Thua bàn liên tiếp do sai sót khâu phòng ngự nhưng không cam chịu buông bỏ, Man United vùng lên mạnh mẽ. Sau pha dứt điểm dội cột dọc của Bruno Fernandes, Amad Diallo - người chơi khá mờ nhạt suốt 80 phút trước đó - gỡ hòa 2-2 ở phút 81 bằng cú sút vôlê chân trái sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Chính Amad suýt giúp Man United giành trọn 3 điểm ngay sau đó nếu cú sút của anh không bị Murillo cản phá ngay trên vạch vôi sau khi thủ thành Mats Sels đã dâng cao lố đà.

Amad Diallo gỡ hòa 2-2, giành lại 1 điểm cho Man United

Dù bỏ lỡ cơ hội thắng trận thứ tư liên tiếp dưới thời HLV Ruben Amorim, Man United vẫn duy trì mạch bất bại. Còn với Nottingham Forest, họ ngắt được chuỗi 4 trận thua liên tiếp và HLV Sean Dyche được kỳ vọng sẽ mang đến tinh thần chiến đấu rực lửa, nhiều hứa hẹn cho hành trình tái thiết đội bóng vùng Bridgford.