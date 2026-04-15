Lao động

Vượt loạt “ông lớn”, Vingroup trở thành doanh nghiệp đông nhân sự nhất Việt Nam

G.Nam

(NLĐO) - Chỉ trong một năm, Vingroup tăng thêm gần 37.000 nhân sự, lần đầu vượt mốc 100.000 lao động, cao nhất trong khối doanh nghiệp Việt

Theo báo cáo thường niên 2025, Vingroup ghi nhận tổng số nhân sự lên tới 104.253 người vào cuối năm, tăng gần 37.000 người so với thời điểm cuối năm 2024. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân trong nước đạt quy mô nhân sự vượt mốc 100.000, qua đó vươn lên dẫn đầu về số lượng lao động.

Vượt qua hàng loạt "ông lớn"

Với con số này, Vingroup đã vượt qua hàng loạt "ông lớn" như Vietnam Rubber Group (77.316 nhân viên), Mobile World Investment Corporation (64.727 nhân viên), FPT Corporation (54.110 nhân viên), Agribank (41.813 nhân viên) hay Masan Group (40.411 nhân viên). 

Ngay cả các tập đoàn nhà nước quy mô lớn như Tập đoàn Than - Khoáng sản (Vinacomin) hay Tập đoàn Điện lực (EVN) trong các năm gần đây công bố số nhân viên vào khoảng 94-97 nghìn người.

Thu nhập bình quân lên tới 24,4 triệu đồng/người/tháng

Dù chưa hẳn là doanh nghiệp đông lao động nhất nếu tính cả khối FDI, song điểm đáng chú ý là Vingroup vẫn duy trì mức thu nhập bình quân lên tới 24,4 triệu đồng/người/tháng – cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung ở nhiều ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày hay bán lẻ.

Bên cạnh lương, tập đoàn này còn áp dụng loạt chính sách đãi ngộ như hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở, điện thoại, bữa trưa, cùng các gói chăm sóc sức khỏe ưu đãi tại hệ thống Vinmec và bảo hiểm y tế cao cấp. 

Chính sách lương, thưởng cạnh tranh, đặc biệt với nhân sự chất lượng cao, được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài.

Hiện, Vingroup cùng Vinhomes đang triển khai các dự án nhà ở xã hội "Happy Home" tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, nhằm mở rộng cơ hội an cư cho người lao động thu nhập trung bình và thấp.

Tin liên quan

Tuyển mãi vẫn thiếu người làm

Tuyển mãi vẫn thiếu người làm

Không ít doanh nghiệp ở lĩnh vực sản xuất, logistics, bán lẻ đang trong tình trạng treo tin tuyển liên tục nhưng vẫn khan nhân sự vận hành

Một tập đoàn tuyển hàng vạn lao động, lương lên đến 65 triệu/tháng

(NLĐO) - Mức thu nhập được đánh giá cạnh tranh, với kỹ sư từ 30-55 triệu đồng/tháng, công nhân từ 22-29 triệu đồng/tháng, lái máy từ 16-65 triệu đồng/tháng

Doanh nghiệp nâng chuẩn tuyển dụng, đãi ngộ tốt

Thị trường lao động sau Tết không chỉ sôi động về số lượng vị trí tuyển dụng mà còn thay đổi trong cách doanh nghiệp chọn người

