Vượt loạt “ông lớn”, Vingroup trở thành doanh nghiệp đông nhân sự nhất Việt Nam

Theo báo cáo thường niên 2025, Vingroup ghi nhận tổng số nhân sự lên tới 104.253 người vào cuối năm, tăng gần 37.000 người so với thời điểm cuối năm 2024. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân trong nước đạt quy mô nhân sự vượt mốc 100.000, qua đó vươn lên dẫn đầu về số lượng lao động.

Vượt qua hàng loạt "ông lớn"

Với con số này, Vingroup đã vượt qua hàng loạt "ông lớn" như Vietnam Rubber Group (77.316 nhân viên), Mobile World Investment Corporation (64.727 nhân viên), FPT Corporation (54.110 nhân viên), Agribank (41.813 nhân viên) hay Masan Group (40.411 nhân viên).

Ngay cả các tập đoàn nhà nước quy mô lớn như Tập đoàn Than - Khoáng sản (Vinacomin) hay Tập đoàn Điện lực (EVN) trong các năm gần đây công bố số nhân viên vào khoảng 94-97 nghìn người.

Vingroup với nhân sự vượt 100.000, lương bình quân 24,4 triệu/tháng

Thu nhập bình quân lên tới 24,4 triệu đồng/người/tháng

Dù chưa hẳn là doanh nghiệp đông lao động nhất nếu tính cả khối FDI, song điểm đáng chú ý là Vingroup vẫn duy trì mức thu nhập bình quân lên tới 24,4 triệu đồng/người/tháng – cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung ở nhiều ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày hay bán lẻ.

Bên cạnh lương, tập đoàn này còn áp dụng loạt chính sách đãi ngộ như hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở, điện thoại, bữa trưa, cùng các gói chăm sóc sức khỏe ưu đãi tại hệ thống Vinmec và bảo hiểm y tế cao cấp.

Chính sách lương, thưởng cạnh tranh, đặc biệt với nhân sự chất lượng cao, được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài.

Hiện, Vingroup cùng Vinhomes đang triển khai các dự án nhà ở xã hội "Happy Home" tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, nhằm mở rộng cơ hội an cư cho người lao động thu nhập trung bình và thấp.