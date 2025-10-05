Vượt qua giới hạn bản thân

Thy đang theo học ngành Quản trị công nghệ truyền thông ở Trường Đại học Hoa Sen (HSU), lĩnh vực phù hợp với cá tính năng động, sáng tạo và mong muốn tạo ra giá trị thực tiễn của anh. Đáng chú ý, hành trình đại học của Thy đã kéo dài sang năm thứ bảy, bởi anh có 3 năm gián đoạn việc đến trường.

Vừa vào năm hai, Thy đã trở thành cộng tác viên truyền thông tại Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (Student Center - HSU). Anh thành lập Câu lạc bộ Hoa Sen Entertainment, thu hút đông đảo sinh viên, nhanh chóng trở thành sân chơi được yêu thích. Tại đây, Thy học cách tổ chức sự kiện, thực hiện sản phẩm truyền thông, nuôi khát vọng tạo ra nhiều điểm hẹn ý nghĩa cho giới trẻ.

Hoàn thành vai trò chủ nhiệm CLB, Thy tiếp tục đảm nhiệm vai trò cố vấn, hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng và bắt đầu xây dựng đội ngũ chuyên tổ chức sự kiện, sản xuất nội dung giải trí cho các đơn vị bên ngoài. Bước ngoặt đến khi Thy gia nhập một tập đoàn truyền thông nổi tiếng. Với vai trò phóng viên, biên tập viên, Thy trải qua nhiều phòng ban, đảm nhận các chuyên mục khác nhau. Anh say mê khám phá từng ngóc ngách đa dạng của công việc đến mức dần bị cuốn vào guồng quay không thể dứt, dẫn đến gián đoạn việc học từ năm ba.

Trải nghiệm công việc khi còn sinh viên giúp Đinh Nhật Thy (bìa trái) tích lũy nhiều kinh nghiệm...

Nhiều năm lăn xả trong showbiz, bám sát tin nóng, phỏng vấn nghệ sĩ, dựng chương trình, đôi khi làm việc xuyên đêm để kịp tiến độ, khiến sức khỏe của Thy bị kiệt quệ. Thy từng tự hào khi các bài viết tạo hiệu ứng dư luận mạnh mẽ đồng thời học được tính thận trọng của ngòi bút, trưởng thành và dám chịu trách nhiệm. Song, việc tạm gác việc học lao đi làm sớm đã khiến gia đình - vốn luôn tin tưởng Thy - rất lo lắng. Anh trăn trở nhận ra mình đã mạo hiểm và chưa biết cách xác định ưu tiên đúng đắn.

Năm 2025, Thy quyết tâm trở lại giảng đường để hoàn tất hành trình học tập dang dở. Anh vẫn duy trì công việc tự do, hỗ trợ nhiều bạn trẻ trong lĩnh vực giải trí và quản lý truyền thông, nhưng không còn ôm đồm. Thy học và làm với tâm thế chín chắn hơn, biết chọn lọc và xâu chuỗi kiến thức. Bên cạnh đó, Thy nhiệt tình tham gia các dự án xã hội như Kiến tạo nhịp cầu của Nam Phuong Foundation, qua đó nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

"Tôi hiểu rằng mình không chỉ cần hoàn thành bậc cử nhân, mà còn phải hệ thống lại kinh nghiệm, xây dựng nền tảng hiểu biết vững chắc và chọn lọc những mối quan hệ xã hội. Học hành bài bản giúp tôi biết chiêm nghiệm, khẳng định năng lực, vượt qua giới hạn bản thân và chuẩn bị cho bước tiến xa hơn" - Thy tâm sự.

Hành trang “gap year” nay trở thành động lực thúc đẩy Nhật Thy chủ động trong học tập và phát triển bản thân.

Tuổi trẻ là cơ hội quý báu để được sống và thử sức với bao khát khao, hoài bão song chính những vấp ngã lại là đòn bẩy giúp nhiều bạn trẻ nhận ra mục tiêu đích thực cần chinh phục



