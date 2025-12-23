HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vượt "sóng" thuế quan của Mỹ, "ông lớn" dệt may lãi 1.355 tỉ đồng năm 2025

Minh Chiến

(NLĐO) - Ông Cao Hữu Hiếu cho biết Vinatex đặt mục tiêu lợi nhuận từ 1.200 - 1.500 tỉ đồng trong năm 2026.

Năm 2025, ngành dệt may Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, chịu tác động từ nhiều yếu tố như tình hình căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu, chính sách thuế quan của Mỹ và thiên tai diễn ra tại Việt Nam. Cùng với đó, giá bông, xơ, chi phí logistics… liên tục biến động đã làm gia tăng chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp dệt may.

Vượt "sóng" thuế quan của Mỹ, "ông lớn" dệt may lãi 1.355 tỉ đồng năm 2025 - Ảnh 1.

Ông Cao Hữu Hiếu cho biết Vinatex đặt mục tiêu lợi nhuận từ 1.200 - 1.500 tỉ đồng trong năm 2026

Đó là thông tin được ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), cho biết tại buổi thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào công nhân lao động năm 2025 và các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người lao động.

Theo ông Cao Hữu Hiếu, chính sách thuế quan của Mỹ đã tạo thêm áp lực đáng kể lên chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu vốn chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam.

Khách hàng đã yêu cầu các nhà sản xuất chia sẻ một phần chi phí tăng thêm do thuế quan. "Điều này khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt trong bối cảnh phải cạnh tranh gay gắt với các quốc gia xuất khẩu dệt may giá rẻ như Bangladesh, Indonesia…"- ông Hiếu nhấn mạnh.

Đồng thời, các thị trường khác như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng trở nên "chật chội" hơn khi các nước chuyển hướng xuất khẩu khỏi Mỹ do thuế cao..

Với những khó khăn, thách thức đó, ông Cao Hữu Hiếu cho biết ngành dệt may tiếp tục "vượt khó" thành công khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46 tỉ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Cơ bản kiểm soát được tình hình biến động thuế quan toàn cầu, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả.

Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch ước đạt trên 18 tỉ USD, tăng khoảng 10%.

Về kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2025, Tổng Giám đốc Vinatex cho biết doanh thu hợp nhất ước đạt 18.890 tỉ đồng, bằng 103,2% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỉ đồng (cao thứ 2 lịch sử trong 30 năm xây dựng và phát triển Vinatex chỉ sau năm 2021) bằng 149% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2024.

Theo ông Cao Hữu Hiếu, năm 2026, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 20.000 tỉ đồng; lợi nhuận hợp nhất 1.200 - 1.500 tỉ đồng. Đây là một kế hoạch tương đối thách thức khi làn sương mờ của thuế đối ứng vẫn còn "bỏ ngỏ", và tiềm ẩn nhiều rủi ro trên nền thị trường không có sự tăng trưởng đột biến.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam, cho biết trong năm qua, công đoàn tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Tập đoàn và các doanh nghiệp triển khai toàn diện phong trào thi đua; chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động.

Về công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, theo bà Tâm, công đoàn phối hợp với tập đoàn tiếp tục tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" tại nhiều điểm trên cả nước với các nội dung: Gian hàng ưu đãi giảm giá, gian hàng 0 đồng; tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt hoặc không về quê đón Tết. Bên cạnh đó, hỗ trợ chuyến xe, tấm vé nghĩa tình đưa đón người lao động về quê đón Tết.

