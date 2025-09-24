HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng thống Trump phát biểu tại Liên hợp quốc, nhắc đến thoả thuận thuế quan với Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80.

Sáng ngày 23-9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80 đã khai mạc với chủ đề "Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và quyền con người". Tham dự Phiên họp có gần 150 nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Liên hợp quốc, nhắc đến thỏa thuận thuế quan với Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và thành viên đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Báo cáo về tình hình thế giới và hoạt động của LHQ, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhận định thế giới đang hướng tới một thế giới đa cực và cần phải có một hệ thống đa phương hiệu quả để tránh lặp lại bài học dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Ông Antonio Guterres nhấn mạnh LHQ là kim chỉ nam về đạo đức, là lực lượng duy trì hòa bình, bảo vệ luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, biến các quyết sách toàn cầu thành hành động cụ thể.

Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng quốc tế cần có 5 lựa chọn đúng đắn. Thứ nhất, hòa bình phải được dựa trên luật pháp quốc tế. Thứ hai là bảo đảm quyền con người và nhân phẩm bằng việc thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, bao gồm thông qua tăng cường huy động nguồn lực, cải tổ hệ thống tài chính quốc tế nhằm tiếp tục triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ ba là thúc đẩy công lý khí hậu và hành động khí hậu, thông qua chuyển đổi năng lượng bền vững và công bằng và đảm bảo nguồn lực cho khí hậu xanh thông qua các cơ chế và chính sách tài chính. Thứ tư, sử dụng, khai thác công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo phục vụ cho sự phát triển của thế giới, nhân loại. Thứ năm, cần xây dựng một LHQ bao trùm, minh bạch hơn và sẵn sàng cho thế kỉ 21, trong đó có thông qua Sáng kiến cải tổ LHQ UN80, sửa đổi ngân sách năm 2026 để tăng cường trách nhiệm giải trình, cải thiện việc cung cấp và cắt giảm chi phí.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 80 Annalena Baerbok đề cao các thành tựu LHQ đã đạt được trong hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong 80 năm qua. Bà Annalena Baerbok tái khẳng định tầm quan trọng của LHQ trong hệ thống đa phương quốc tế và nhấn mạnh sức mạnh của Hiến chương LHQ phụ thuộc vào việc tuân thủ Hiến chương của các quốc gia thành viên. Nhấn mạnh về bình đẳng giới, bà Annalena Baerbok kêu gọi sớm có nữ Tổng Thư ký LHQ.

Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải sắp xếp lại các ưu tiên của mình, bao gồm giảm ngân sách cho quân sự và tăng cường nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Liên hợp quốc, nhắc đến thỏa thuận thuế quan với Việt Nam - Ảnh 2.

Toàn cảnh một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng LHQ là một tổ chức có nhiều tiềm năng, nhưng hiện đang không được điều hành tốt, không giải quyết được các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới. Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được nhiều thành tựu về đối nội, đối ngoại, trong đó có việc giúp chấm dứt 7 cuộc xung đột trên thế giới, đạt thỏa thuận thuế quan với nhiều nước, trong đó có Việt Nam, nhấn mạnh cần chấm dứt xung đột ở Gaza, cần trao trả tất cả các con tin.

Đồng thời, nhiều lãnh đạo cấp cao các nước cho rằng thế giới đang đứng trước các thách thức chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, cải tổ LHQ để ứng phó với những thách thức chưa từng có, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là tài chính xanh, hợp tác và chia sẻ tiến bộ khoa học - công nghệ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Việt Nam là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Việt Nam là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay

(NLĐO)- Gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng Việt Nam cần có vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Việt Nam giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Liên hợp quốc

(NLĐO)- Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mỹ

(NLĐO)- Tối 22-9 theo giờ địa phương, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Liên Hợp Quốc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Tổng thống Mỹ Donald Trump
