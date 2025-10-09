VWS kết nối doanh nghiệp TP HCM: Mở hướng hợp tác vì môi trường bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Môi trường

VWS kết nối doanh nghiệp TP HCM: Mở hướng hợp tác vì môi trường bền vững

PV

Ông David Dương đã có buổi trao đổi về cơ hội hợp tác, định hướng đầu tư xanh với đoàn doanh nghiệp Hội Doanh nhân Sài Gòn và Hội doanh nghiệp BNI

Chiều 8-10, tại Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), ông David Dương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty đã đón tiếp đoàn doanh nghiệp Hội Doanh nhân Sài Gòn và Hội doanh nghiệp BNI đến tham quan, giao lưu và kết nối.

Trong không khí cởi mở, thân tình, các bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác, định hướng đầu tư xanh và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường bền vững.

Đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu

Buổi gặp gỡ kéo dài hơn ba giờ tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TP HCM) thu hút gần 100 doanh nhân tham dự. Sau khi tham quan quy trình xử lý rác, đoàn doanh nghiệp TP HCM đã trực tiếp đối thoại với ông David Dương về hoạt động của công ty và định hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới.

img

Ông David Dương trao đổi thân tình cùng đại diện các doanh nghiệp

Trò chuyện cùng đại diện các doanh nghiệp, ông David Dương chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ quá trình đầu tư trong và ngoài nước. Ông cho rằng, việc đầu tư ở bất kỳ quốc gia nào cũng có những khó khăn riêng, nhưng nếu mục tiêu đặt vào lợi ích cộng đồng thì sẽ tìm được hướng đi bền vững. "Nếu chỉ chạy theo lợi nhuận thì rất khó tồn tại lâu dài. Doanh nghiệp phải nghĩ đến lợi ích của xã hội, của người dân rồi mới nghĩ đến phần mình" - ông David Dương nói.

Theo lãnh đạo VWS, công ty đang chịu trách nhiệm xử lý rác cho hơn 10 triệu dân TP HCM, khối lượng tiếp nhận tối đa có thể lên đến 10.000 tấn/ngày. Tuy nhiên, VWS vẫn mong muốn kết nối với các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quản trị vận hành và công tác bảo vệ môi trường. "Kết nối là để cùng nhau tiến lên, chứ không phải để lợi dụng hay cạnh tranh thiếu lành mạnh" - ông David Dương nói.

Theo ông David Dương, trong nhiều năm qua, VWS luôn mở cửa đón các đoàn doanh nghiệp, trường học, tổ chức đến tham quan, học hỏi mô hình xử lý rác với công nghệ hợp vệ sinh của Mỹ. VWS sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí nhận người đến đào tạo thực tế trong lĩnh vực quản lý môi trường, vì đó là cách để lan tỏa tinh thần làm thật, cống hiến thật.

Trao đổi thẳng thắn, minh bạch

Tại buổi giao lưu, nhiều câu hỏi xoay quanh mô hình đầu tư, công nghệ, chính sách mới… đều được ông David Dương giải đáp trực tiếp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp quan tâm đến công nghệ xử lý chất thải hiện nay của VWS và định hướng đầu tư trong tương lai.

Ông David Dương cho biết, công ty đã và đang vận hành nhiều công nghệ khác nhau, trong đó có xử lý nước rỉ rác với công nghệ màng lọc MBR đạt tiêu chuẩn cao thành nước sạch để sử dụng sinh hoạt, xử lý khí ga từ rác thải đốt phát điện. Đồng thời nghiên cứu sản xuất năng lượng từ đốt rác phát điện và tái chế vật liệu. "Không có nơi nào đầu tư mà dễ dàng cả. Quan trọng là công nghệ phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù rác của Việt Nam" - ông David Dương nhấn mạnh.

img

Ông David Dương đón tiếp đoàn doanh nghiệp Hội Doanh nhân Sài Gòn và Hội doanh nghiệp BNI

Ngoài dự án Đa Phước, ông David Dương giới thiệu Khu công nghệ Môi trường xanh tại Tây Ninh (Long An cũ) – dự án công ty đang triển khai, hướng đến việc xử lý tổng hợp tất cả loại chất thải, từ rắn, y tế, điện tử, độc hại đến pin mặt trời, vỏ xe và phân hầm cầu. Dự án này được thực hiện không phải khi bãi rác đầy mới làm, mà là bước chuẩn bị cho tương lai. Khi xã hội phát triển, chất thải sẽ ngày càng đa dạng, và VWS muốn đón đầu xu hướng đó. "Chúng tôi muốn xây dựng mô hình công nghệ môi trường tập trung, vừa dễ kiểm soát, vừa thể hiện cam kết lâu dài với địa phương" - ông David Dương nói.

Khi được hỏi về vấn đề mùi hôi ở khu Đa Phước, ông David Dương cho biết công ty đã đầu tư nhiều giải pháp kỹ thuật để khống chế. "Chúng tôi không nói là không có mùi hôi, nhưng khi xảy ra, chúng tôi khống chế được. Một phần mùi xuất phát trong lúc xe đổ rác, nhất là khi thời tiết thay đổi, nhưng đó là tạm thời và được kiểm soát chặt" - Chủ tịch VWS khẳng định.

Khi được hỏi vì sao chưa áp dụng đại trà công nghệ đốt rác phát điện như nhiều nước, ông David Dương nói rằng, không phải cứ hiện đại là tốt. Rác ở Việt Nam có đặc điểm ẩm, hữu cơ cao, thành phần cháy thấp. Nếu đem công nghệ đốt về áp dụng nguyên xi sẽ rất tốn kém, thậm chí gây phản tác dụng.

Theo ông, công nghệ đốt rác phát điện hiện vẫn đang được VWS nghiên cứu. Tuy nhiên, việc áp dụng cần tính toán kỹ lưỡng vì rác ở Việt Nam có đặc thù riêng, nên việc áp dụng máy móc công nghệ nước cần phải chọn lọc kỹ càng để mang lại hiệu quả cao nhất. VWS không chọn công nghệ rẻ nếu nó gây hại cho môi trường. Làm thật, làm bền mới là con đường của VWS.

Ông David Dương khẳng định, VWS đã ứng dụng nhiều công nghệ, trong đó có sản xuất phân compost, tái chế năng lượng và xử lý nước đạt chuẩn có thể dùng sinh hoạt. "Ở Singapore, nước thải tái chế còn được đóng chai uống. Ở đây, chúng tôi không dám nói xa đến thế, nhưng nước xử lý từ rác của VWS đã đạt chuẩn cao nhất, có thể dùng cho sinh hoạt nội bộ và tưới cây, rửa đường" - ông chủ VWS chia sẻ.

Kết nối cùng phát triển

Ông David Dương cho biết, ngoài vai trò Tổng Giám đốc VWS, ông còn là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ (VABA) tại Mỹ. Ông bày tỏ mong muốn kết nối các doanh nghiệp Việt ở nước ngoài với cộng đồng doanh nhân trong nước để cùng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng cơ hội đầu tư. "Chúng tôi mong muốn làm cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Mỹ, đồng thời để các doanh nghiệp người Việt ở nước ngoài có thêm cơ hội trở về đóng góp cho quê hương" - ông David Dương nói.

Lãnh đạo VWS kỳ vọng, VWS và VABA hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam để thiết lập cơ chế kết nối thường xuyên, thông qua các chương trình giao lưu, hội thảo hoặc đào tạo về công nghệ môi trường cũng như và quản trị doanh nghiệp.

Đại diện đoàn doanh nghiệp đến thăm, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn Lư Nguyễn Xuân Vũ đánh giá cao tinh thần chia sẻ và hợp tác của ông David Dương. Chuyến tham quan đã giúp các doanh nhân hiểu rõ hơn về quy trình xử lý chất thải hiện đại - một lĩnh vực đặc thù mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp. Ông David Dương đã đầu tư bài bản, nghiêm túc, góp phần giải quyết bài toán môi trường cho TP HCM, tận dụng rác làm tài nguyên.

"Đây là cơ hội để doanh nhân TP HCM tiếp cận mô hình xử lý rác quy mô lớn, qua đó tìm hướng hợp tác trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ và công nghệ phù hợp. Đồng thời, chúng tôi mong muốn VWS tiếp tục ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới, biến rác thành nguồn năng lượng phục vụ cho sản xuất và đời sống" - ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, nếu thực hiện tốt, mô hình này không chỉ giúp giải quyết bài toán môi trường mà còn góp phần hình thành ngành công nghiệp mới trong nền kinh tế tuần hoàn. Hội Doanh nhân Sài Gòn cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều đoàn doanh nghiệp được đến thăm, học hỏi và mở rộng hợp tác cùng VWS.

img

Đoàn sinh viên Singapore Học viện Bách khoa Công lập chụp ảnh kỷ niệm sau buổi tham quan

Cũng trong ngày 8-10, Công ty VWS đã đón đoàn đoàn sinh viên Singapore Học viện Bách khoa Công lập đến tham quan, trải nghiệm thực tế. Tại đây, các sinh viên được quan sát trực tiếp quy trình vận hành tại các khu vực: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost… Nhiều năm liền, Công ty VWS luôn rộng cửa đón các đoàn chuyên gia, cán bộ môi trường, học sinh - sinh viên trong nước và quốc tế đến tham quan tìm hiểu quy trình xử lý, tái chế rác.

Buổi giao lưu tại VWS cho thấy sức mạnh của sự kết nối không chỉ giữa doanh nhân trong nước, mà còn giữa cộng đồng kiều bào với quê hương. Khi khu vực tư nhân và người Việt ở nước ngoài cùng chia sẻ nguồn lực, tri thức và công nghệ, những mô hình như Công ty VWS sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững cho đất nước.


bảo vệ môi trường xử lý chất thải VWS doanh nghiệp Việt môi trường xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo