Vy Oanh trở lại gây sốc với "Ảo ảnh"

Vy Oanh trở lại V-biz với diện mạo gây sốc

Diện mạo công chúa của Vy Oanh nhận được nhiều tán dương

Vy Oanh vừa đánh dấu sự trở lại làng nhạc Việt với album "Ảo ảnh". Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là diện mạo công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Tại sự kiện ra mắt album, Vy Oanh sánh đôi ngọt ngào bên cạnh doanh nhân Lê Thiện. Được biết, chồng Vy Oanh cũng luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ và sát cánh bên cạnh cô trong mọi công việc.

Thời gian qua bận rộn với việc chuẩn bị dự án âm nhạc mới, ông xã doanh nhân là người hỗ trợ, san sẻ, chăm sóc con cái cùng nữ ca sĩ. Chia sẻ vui với mọi người về sự xuất hiện của ông xã Lê Thiện rằng: "chú rể mới chở con từ bệnh viện về".

Sự kiện có sự góp mặt của đông đảo khách mời nghệ sĩ tên tuổi: Trương Quỳnh Anh, Thanh Vân Hugo, Võ Hạ Trâm, Nhật Kim Anh, Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu MC Hoàng Oanh, Kiều Linh, ca sĩ Phan Đinh Tùng, ca sĩ Ngọc Phạm, siêu mẫu Phan Như Thảo và chồng... Ai nấy nhan sắc rạng rỡ, thân thiết chúc mừng Vy Oanh ra mắt album "Ảo ảnh".

Album "Ảo ảnh" là kết quả của một năm làm việc nghiêm túc, chăm chỉ của Vy Oanh và ê-kíp. Không chạy theo xu hướng thị trường hay những trào lưu âm nhạc nhất thời, nữ ca sĩ lựa chọn thể loại nhạc tình lãng mạn - một dòng nhạc đòi hỏi chiều sâu cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. Đây cũng là sự mở rộng đầy mới mẻ của Vy Oanh sau những thành công ở dòng nhạc trẻ và nhạc phim.

Dấu ấn Vy Oanh

Vy Oanh khẳng định luôn chăm chỉ dù có lúc đã lùi về phía sau

Nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn với khán giả qua những ca khúc nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Chất giọng ngọt ngào, truyền cảm chính là thế mạnh giúp cô thể hiện trọn vẹn tinh thần của tác phẩm, từ những ca khúc sôi động cho đến bản ballad trữ tình sâu lắng.

Với "Ảo ảnh", giọng hát của cô được phát huy và tỏa sáng, cho thấy một Vy Oanh ở độ chín sự nghiệp: mặn mà, nội lực và giàu trải nghiệm.

Album còn là lời tri ân đến những khán giả đã đồng hành cùng Vy Oanh trong suốt chặng đường làm nghệ thuật. Cô chia sẻ: "Gần 20 năm làm nghệ thuật, dù có khoảng thời gian tôi phải dành nhiều hơn cho gia đình nhỏ, hay cả khi khó khăn nhất, đam mê nghệ thuật trong tôi vẫn luôn đong đầy.

Nhiều người cho rằng phụ nữ ở tuổi tôi nên lui về chăm sóc con cái, gia đình vì nỗ lực làm việc đến đâu cũng rất khó có thành tựu đột phá. Thật ra, tôi đã lui rồi và bây giờ trở lại với một tâm thế thoải mái, tôi đang hát cho chính mình và cho những ai cùng nhịp đập âm nhạc.

Với tôi, mỗi ngày trôi qua chỉ cần hoàn thiện và chân thật hơn với chính mình, chạy đua với bản thân mình chứ không phải ai khác. Lúc nào còn hát được, tôi sẽ luôn hết mình trong khả năng sức khỏe và thời gian cho phép".

Với "Ảo ảnh", Vy Oanh đang kể câu chuyện về chính mình, một người nghệ sĩ chưa từng bỏ cuộc, luôn giữ tình yêu nghề và dám bước tiếp dù đối diện với bao thử thách.

"Âm nhạc luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi, mọi điều trong cuộc sống như đức tin, gia đình… đều có thể trở thành cảm hứng để tôi làm nhạc. Mỗi giây phút được làm việc, được cống hiến và đón nhận tôi đều thấy hạnh phúc" - cô chia sẻ.