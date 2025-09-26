HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vy Oanh trở lại gây sốc với "Ảo ảnh"

Thùy Trang

(NLĐO) - Vy Oanh ghi điểm với nhan sắc được ví như "visual xé truyện", hội ngộ nhiều mỹ nhân Vpop.

Vy Oanh trở lại V-biz với diện mạo gây sốc

Vy Oanh trở lại gây sốc với "Ảo ảnh"- Ảnh 1.

Diện mạo công chúa của Vy Oanh nhận được nhiều tán dương

Vy Oanh vừa đánh dấu sự trở lại làng nhạc Việt với album "Ảo ảnh". Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là diện mạo công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Tại sự kiện ra mắt album, Vy Oanh sánh đôi ngọt ngào bên cạnh doanh nhân Lê Thiện. Được biết, chồng Vy Oanh cũng luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ và sát cánh bên cạnh cô trong mọi công việc.

Thời gian qua bận rộn với việc chuẩn bị dự án âm nhạc mới, ông xã doanh nhân là người hỗ trợ, san sẻ, chăm sóc con cái cùng nữ ca sĩ. Chia sẻ vui với mọi người về sự xuất hiện của ông xã Lê Thiện rằng: "chú rể mới chở con từ bệnh viện về".

Sự kiện có sự góp mặt của đông đảo khách mời nghệ sĩ tên tuổi: Trương Quỳnh Anh, Thanh Vân Hugo, Võ Hạ Trâm, Nhật Kim Anh, Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu MC Hoàng Oanh, Kiều Linh, ca sĩ Phan Đinh Tùng, ca sĩ Ngọc Phạm, siêu mẫu Phan Như Thảo và chồng... Ai nấy nhan sắc rạng rỡ, thân thiết chúc mừng Vy Oanh ra mắt album "Ảo ảnh".

Album "Ảo ảnh" là kết quả của một năm làm việc nghiêm túc, chăm chỉ của Vy Oanh và ê-kíp. Không chạy theo xu hướng thị trường hay những trào lưu âm nhạc nhất thời, nữ ca sĩ lựa chọn thể loại nhạc tình lãng mạn - một dòng nhạc đòi hỏi chiều sâu cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. Đây cũng là sự mở rộng đầy mới mẻ của Vy Oanh sau những thành công ở dòng nhạc trẻ và nhạc phim.

Dấu ấn Vy Oanh

Vy Oanh trở lại gây sốc với "Ảo ảnh"- Ảnh 2.

Vy Oanh khẳng định luôn chăm chỉ dù có lúc đã lùi về phía sau

Nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn với khán giả qua những ca khúc nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Chất giọng ngọt ngào, truyền cảm chính là thế mạnh giúp cô thể hiện trọn vẹn tinh thần của tác phẩm, từ những ca khúc sôi động cho đến bản ballad trữ tình sâu lắng.

Với "Ảo ảnh", giọng hát của cô được phát huy và tỏa sáng, cho thấy một Vy Oanh ở độ chín sự nghiệp: mặn mà, nội lực và giàu trải nghiệm.

Album còn là lời tri ân đến những khán giả đã đồng hành cùng Vy Oanh trong suốt chặng đường làm nghệ thuật. Cô chia sẻ: "Gần 20 năm làm nghệ thuật, dù có khoảng thời gian tôi phải dành nhiều hơn cho gia đình nhỏ, hay cả khi khó khăn nhất, đam mê nghệ thuật trong tôi vẫn luôn đong đầy.

Nhiều người cho rằng phụ nữ ở tuổi tôi nên lui về chăm sóc con cái, gia đình vì nỗ lực làm việc đến đâu cũng rất khó có thành tựu đột phá. Thật ra, tôi đã lui rồi và bây giờ trở lại với một tâm thế thoải mái, tôi đang hát cho chính mình và cho những ai cùng nhịp đập âm nhạc.

Với tôi, mỗi ngày trôi qua chỉ cần hoàn thiện và chân thật hơn với chính mình, chạy đua với bản thân mình chứ không phải ai khác. Lúc nào còn hát được, tôi sẽ luôn hết mình trong khả năng sức khỏe và thời gian cho phép".

Với "Ảo ảnh", Vy Oanh đang kể câu chuyện về chính mình, một người nghệ sĩ chưa từng bỏ cuộc, luôn giữ tình yêu nghề và dám bước tiếp dù đối diện với bao thử thách.

"Âm nhạc luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi, mọi điều trong cuộc sống như đức tin, gia đình… đều có thể trở thành cảm hứng để tôi làm nhạc. Mỗi giây phút được làm việc, được cống hiến và đón nhận tôi đều thấy hạnh phúc" - cô chia sẻ.

Tin liên quan

Vy Oanh với diện mạo mới sau phiên tòa

Vy Oanh với diện mạo mới sau phiên tòa

(NLĐO) - Ca sĩ Vy Oanh xuất hiện sau loạt ảnh gây tranh cãi tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng mới đây, nhan sắc gây bất ngờ.

Hồ Ngọc Hà: "Những ai có ý định bỏ con hãy suy nghĩ lại"

(NLĐO) - Hồ Ngọc Hà cho biết bản thân là một người mẹ nên Hà rất quan tâm đến các bé mồ côi.

Nhã Phương xác nhận mang thai lần 3

(NLĐO) - Đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Nhã Phương xác nhận đang mang thai con thứ 3.

Vy Oanh ca sĩ Vy Oanh Vy Oanh tái xuất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo