Giải trí

Hồ Ngọc Hà: "Những ai có ý định bỏ con hãy suy nghĩ lại"

Thùy Trang

(NLĐO) - Hồ Ngọc Hà cho biết bản thân là một người mẹ nên Hà rất quan tâm đến các bé mồ côi.

Hồ Ngọc Hà đi bán tàu hũ

Hồ Ngọc Hà: "Những ai có ý định bỏ con hãy suy nghĩ lại" - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà đã có những trải nghiệm thú vị

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức buổi trung thu ấm áp với 81 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Phật Minh (Vĩnh Long). Tại đây, Hồ Ngọc Hà có hành trình trải nghiệm đặc biệt với Ngọc Thiện, cô bé 13 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa từ thuở sơ sinh, được sư cô cưu mang và nuôi dưỡng.

Suốt 7 năm liền, Ngọc Thiện luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, chăm ngoan và sống tự lập. Em không chỉ chuyên tâm học tập mà còn biết làm sữa chua, tàu hũ để bán lấy tiền phụ giúp mái ấm.

Từ năm 5 tuổi, Ngọc Thiện đã tự giặt giũ, tự chăm sóc bản thân và trở thành chỗ dựa cho những em nhỏ hơn trong chùa. Đã làm lễ xuất gia, em mong ước sau này sẽ học Phật học, lấy bằng đại học và trở thành tu sĩ để có thể chở che những mảnh đời giống mình.

Trong lần gặp gỡ, Hồ Ngọc Hà đã phụ Ngọc Thiện làm sữa chua, lắng nghe chia sẻ từ sư cô về tính cách tự lập, chững chạc nhưng hồn nhiên của em. Nữ ca sĩ xúc động tâm sự: "Là một người mẹ, khi nhìn thấy những em bé, đặc biệt là các bé trong phòng sơ sinh, Hà không biết nói thế nào, rất đáng thương. Hà chợt nhận ra cuộc đời còn nhiều hoàn cảnh đáng được quan tâm".

Ngọc Thiện bộc bạch rằng em không còn thắc mắc hay trách cứ về cha mẹ ruột, chỉ đôi lúc tủi thân khi đi học nhìn thấy bạn bè được ba mẹ đưa đón. Mỗi khi buồn, em lại nghĩ về công sức dưỡng dục của sư cô để vượt qua. Sư cô tại mái ấm cũng cho biết, dù vật chất chưa đủ đầy nhưng luôn cố gắng để các bé không cảm thấy tủi thân.

Hồ Ngọc Hà trải lòng: "Cô cũng làm mẹ, có thể cô may mắn có công việc, có thu nhập. Nhưng khi có con, cô lại sợ mình không sống trên cõi đời này, con mình sẽ thế nào. Khi vào đây nhìn các con, cô hiểu rằng làm mẹ không ai muốn bỏ con. Cô mong các con hãy thấu hiểu và sống trọn vẹn. Ai cũng có nỗi buồn, nhưng hãy thoát khỏi suy nghĩ đó".

Trung thu ý nghĩa của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà: "Những ai có ý định bỏ con hãy suy nghĩ lại" - Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà đã có một trung thu ý nghĩa

Trong chuyến đi, Hồ Ngọc Hà đã trao tặng Ngọc Thiện học bổng đến hết lớp 12, một chiếc xe đạp điện và dành thêm 2 chiếc xe khác cho mái ấm. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Nhân dịp Trung thu, ê-kíp của nữ ca sĩ cũng mang đến cho 81 em nhỏ những phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn và cùng nhau ca hát thật ấm áp. Hồ Ngọc Hà chia sẻ thêm: "Năm nào ê-kíp của Hà cũng tổ chức một buổi Trung thu nhỏ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ riêng Trung thu, mà khi có cơ hội Hà cũng muốn đến với các bé mồ côi.

Là một người mẹ, nên đây là đối tượng mà Hà quan tâm nhất. Hà biết vào những dịp lễ tết, sinh nhật, hơn ai hết các bé rất cần được sống trong không khí gia đình. Hà rất vui khi được đón Trung thu cùng các bé ở đây, giản dị nhưng ấm áp, ý nghĩa".

Khoảnh khắc xúc động nhất trong buổi gặp gỡ là khi các em nhỏ cùng nhau trình diễn văn nghệ, đặc biệt là ca khúc về mẹ do Ngọc Thiện và một người bạn thể hiện. Không giấu được nước mắt, Hồ Ngọc Hà rơi lệ.

Cô nghẹn ngào nói: "Khi nghe các con hát về mẹ, Hà mong những người mẹ nào đang có ý nghĩ bỏ con của mình hãy suy nghĩ lại. Đã có định mệnh gặp nhau thì hãy ở lại chăm sóc nhau. Hy vọng những trường hợp mồ côi sẽ ngày càng ít lại, để các con được yêu thương, che chở. Thật sự biết ơn những mái ấm đã nuôi dưỡng các bé".

Hồ Ngọc Hà hành động ý nghĩa của Hồ Ngọc Hà trung thu ý nghĩa của Hồ Ngọc Hà
