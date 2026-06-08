World Cup 2026: Sân khấu vàng cho những "bom tấn" chuyển nhượng

Chỉ cần một giải đấu thành công, sự nghiệp của một cầu thủ có thể bước sang trang mới với những bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu euro. Trước thềm World Cup 2026, giới chuyên môn đã chỉ ra 5 cái tên có khả năng tạo nên những thương vụ đình đám ngay sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại.
Lấy lại vị thế
Sau mùa giải nhiều biến động vì chấn thương, Rodri đang đứng trước cơ hội khẳng định lại vị thế của một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. Hợp đồng còn thời hạn ngắn cùng sự quan tâm từ Real Madrid khiến tương lai của anh trở thành chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng. Một kỳ World Cup thành công cùng tuyển Tây Ban Nha có thể mở ra thương vụ bom tấn mới.
Trong khi đó, Enzo Fernandez vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng kể từ khi gia nhập Chelsea với mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Tuy nhiên, World Cup luôn là sân khấu đặc biệt của tiền vệ người Argentina. Nếu tái hiện phong độ từng giúp Argentina vô địch năm 2022, Enzo hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của những ông lớn châu Âu.
Tạo "thương hiệu"
Một trong những cái tên được săn đón nhất hiện nay là Rayan. Dù mới 19 tuổi, cầu thủ người Brazil đã tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng đột phá. Nếu tỏa sáng trong màu áo Selecao tại World Cup 2026, giá trị của Rayan có thể tăng vọt, kéo theo cuộc đua giữa các đại gia châu Âu.
Tương tự là trường hợp của Yan Diomande. Sau mùa giải thăng hoa tại Bundesliga, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Tốc độ bùng nổ cùng khả năng rê bóng ấn tượng khiến Diomande được xem là ứng viên sáng giá cho một thương vụ vượt ngưỡng 100 triệu bảng nếu có màn trình diễn xuất sắc trên đất Mỹ, Canada và Mexico.
Ở hàng phòng ngự, Goncalo Inacio được đánh giá là một trong những trung vệ thuận chân trái toàn diện nhất châu Âu hiện nay. Khả năng triển khai bóng, thoát pressing và thích nghi với nhiều hệ thống chiến thuật giúp anh trở thành mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng lớn.
Nếu cùng tuyển Bồ Đào Nha tiến sâu tại World Cup 2026, Inacio hoàn toàn có thể trở thành trung vệ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.
World Cup – bệ phóng của những thương vụ lịch sử
Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều ngôi sao đổi đời chỉ sau một kỳ World Cup. Từ James Rodriguez năm 2014 đến những tài năng bùng nổ tại Qatar 2022, giải đấu số một hành tinh luôn là nơi các nhà tuyển trạch săn tìm những viên ngọc quý.
Với sức hút của World Cup 2026 cùng sự hiện diện của hàng tỉ khán giả trên toàn cầu, những tài năng bóng đá hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng chỉ sau một tháng tranh tài. Sau World Cup 2026, bóng đá thế giới sẽ lại chứng kiến những "bom tấn" làm rung chuyển châu Âu.
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