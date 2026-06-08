World Cup 2026: Sân khấu vàng cho những "bom tấn" chuyển nhượng

James Rodriguez nổi tiếng từ sau World Cup năm 2014

Chỉ cần một giải đấu thành công, sự nghiệp của một cầu thủ có thể bước sang trang mới với những bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu euro. Trước thềm World Cup 2026, giới chuyên môn đã chỉ ra 5 cái tên có khả năng tạo nên những thương vụ đình đám ngay sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại.

Lấy lại vị thế

Sau mùa giải nhiều biến động vì chấn thương, Rodri đang đứng trước cơ hội khẳng định lại vị thế của một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. Hợp đồng còn thời hạn ngắn cùng sự quan tâm từ Real Madrid khiến tương lai của anh trở thành chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng. Một kỳ World Cup thành công cùng tuyển Tây Ban Nha có thể mở ra thương vụ bom tấn mới.

Rodri

... và Enzo Fernandez cần sân khấu đỉnh cao để tỏa sáng trở lại

Trong khi đó, Enzo Fernandez vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng kể từ khi gia nhập Chelsea với mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Tuy nhiên, World Cup luôn là sân khấu đặc biệt của tiền vệ người Argentina. Nếu tái hiện phong độ từng giúp Argentina vô địch năm 2022, Enzo hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của những ông lớn châu Âu.

Tạo "thương hiệu"

Một trong những cái tên được săn đón nhất hiện nay là Rayan. Dù mới 19 tuổi, cầu thủ người Brazil đã tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng đột phá. Nếu tỏa sáng trong màu áo Selecao tại World Cup 2026, giá trị của Rayan có thể tăng vọt, kéo theo cuộc đua giữa các đại gia châu Âu.

Tái năng trẻ Rayan của Brazil

Tương tự là trường hợp của Yan Diomande. Sau mùa giải thăng hoa tại Bundesliga, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Tốc độ bùng nổ cùng khả năng rê bóng ấn tượng khiến Diomande được xem là ứng viên sáng giá cho một thương vụ vượt ngưỡng 100 triệu bảng nếu có màn trình diễn xuất sắc trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Yan Diomande cũng muốn tạo "thương hiệu"

Ở hàng phòng ngự, Goncalo Inacio được đánh giá là một trong những trung vệ thuận chân trái toàn diện nhất châu Âu hiện nay. Khả năng triển khai bóng, thoát pressing và thích nghi với nhiều hệ thống chiến thuật giúp anh trở thành mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng lớn.

Nếu cùng tuyển Bồ Đào Nha tiến sâu tại World Cup 2026, Inacio hoàn toàn có thể trở thành trung vệ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.