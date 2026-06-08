Bồ Đào Nha có mạnh hơn nếu thiếu Ronaldo?

Bồ Đào Nha có "mạnh hơn" nếu không có Ronaldo

Trong suốt hơn 2 thập kỷ, Cristiano Ronaldo là người đã định hình lại cách nhìn của toàn thế giới về đội tuyển Bồ Đào Nha từng bị xem là "cửa dưới" ở các giải đấu lớn. Thế nhưng, trước thềm kỳ World Cup cuối cùng của anh, câu hỏi ngày càng được đặt ra nhiều hơn: liệu Bồ Đào Nha có thực sự mạnh hơn nếu không còn Ronaldo trong đội hình?

Ronaldo (số 7) thi đấu mờ nhạt trong ngày Bồ Đào Nha “làm nóng” trước thềm World Cup 2026

Trong trận giao hữu mới đây gặp Chile, CR7 chỉ thi đấu ở hiệp 1 và không để lại dấu ấn nào đáng kể. Suốt 45 phút, tiền đạo của Al-Nassr chỉ có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ, tung ra 2 pha dứt điểm. Cú sút trúng đích đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị.

Mặt khác, tiền đạo Gonçalo Guedes, "kép phụ" của Ronaldo được HLV Roberto Martinez tung vào sân đầu hiệp 2, chính là người đã mở tỉ số cho đại diện châu Âu. Còn Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò "nhạc trưởng", góp 1 pha lập công trong chiến thắng 2-1 trước Chile.

Cách "Selecao châu Âu" vượt qua Chile phản ánh hệ thống vận hành của tuyển Bồ Đào Nha không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Các tuyến giờ đây hoạt động đồng bộ hơn, tuyến giữa giàu sáng tạo và hàng công có tính linh hoạt cao hơn. Dưới thời HLV Roberto Martinez, 2 trận thắng đậm nhất của đội bóng châu Âu đều không có sự góp mặt của CR7.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những trận đấu trên để đánh giá Bồ Đào Nha "mạnh hơn" khi thiếu Ronaldo, kết luận đó chưa thực sự thuyết phục. Dù tốc độ và khả năng bao quát không còn như thời đỉnh cao, ngôi sao của Al-Nassr vẫn là một điểm tựa chiến thuật trong vòng cấm, đồng thời là nguồn năng lượng tinh thần đặc biệt trong các trận đấu lớn.

Ở trận chung kết Euro 2016, Ronaldo rời sân từ phút 25 vì chấn thương. Nhưng thay vì ngồi nghỉ tại cabin, tiền đạo sinh năm 1985 trở thành "HLV thứ hai" ngoài đường biên, liên tục đốc thúc, động viên và nhắc nhở các đồng đội. Sự cuồng nhiệt này góp phần giữ vững tâm lý thi đấu của các cầu thủ Bồ Đào Nha trên sân cho đến khi Eder ghi bàn thắng quyết định ở phút 109.

Vai trò lãnh đạo trong phòng thay đồ

HLV Roberto Martinez nhiều lần nhấn mạnh Ronaldo là một phần quan trọng trong kế hoạch, không chỉ vì khả năng ghi bàn mà còn ở vai trò lãnh đạo trong phòng thay đồ. Kinh nghiệm của anh tại 5 kỳ World Cup trước đây là điều mà gần như không cầu thủ nào trong đội hình hiện tại có thể thay thế.

Gonçalo Guedes lập công khi được ra sân thay thế Ronaldo

Tất nhiên, dưới góc độ chiến thuật, có thể lập luận rằng Bồ Đào Nha chơi cởi mở và đa dạng hơn khi không có Ronaldo vì các phương án tấn công như Rafeao Leao và Francisco Conceicao sẽ hoán đổi vị trí và pressing linh hoạt. Song ở những trận đấu khó khăn, một mũi nhọn đầy tính sát thương như CR7 có thể tạo ra khác biệt trong vòng cấm.

Theo thống kê, kể từ khi HLV Roberto Martinez dẫn dắt "Selecao châu Âu", Bồ Đào Nha đạt tỉ lệ thắng 77,4%, ghi trung bình 2,2 bàn/trận nếu CR7 ra sân. Ngược lại, tỉ lệ thắng giảm xuống còn 62,5% nhưng số bàn thắng mỗi trận tăng lên 3,9.

Như vậy, Bồ Đào Nha không hẳn yếu đi khi có Ronaldo, cũng không chắc chắn mạnh hơn khi vắng chân sút này. Thay vào đó, họ thay đổi phong cách thi đấu theo từng trạng thái, từ một tập thể có trục trung tâm rõ ràng sang một đội bóng phân tán quyền lực hơn trong các pha tấn công.