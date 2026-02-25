World Cup 2026 vướng giấy phép tổ chức, hoạt động bên lề có thể bị hủy tại Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

World Cup 2026 vướng giấy phép tổ chức, hoạt động bên lề có thể bị hủy tại Mỹ

Quốc An - Ảnh: Athletic

(NLĐO) - Trước thềm World Cup 2026, các sự kiện bên lề và việc đăng cai đang gặp khó về kinh phí khiến địa phương không được cấp phép tổ chức trận đấu, hủy bỏ.

Theo tờ Athletic, Giám đốc điều hành ủy ban đăng cai World Cup FIFA tại Miami đã cảnh báo rằng họ có thể buộc phải hủy bỏ lễ hội người hâm mộ chính thức (Fan Fest) vào mùa hè này nếu không nhận được tài trợ từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày tới.

Trong các bước chuẩn bị cho World Cup 2026, Kansas City dự kiến được phân bổ 59 triệu USD cho công tác an ninh nhưng đến nay vẫn chưa nhận tiền, theo ông Mabin, phó cảnh sát trưởng thành phố. Bởi nguồn phân bổ này trong gói an ninh và chuẩn bị trị giá 625 triệu USD đã được cấp nhưng do Cơ quan Quản lý khẩn cấp Liên bang (FEMA) quản lý.

Ông Mabin cho biết hạn chót đã cận kề, lực lượng chức năng cần cam kết tài chính ngay để chi trả làm thêm giờ, đi lại và lưu trú cho cảnh sát phục vụ các trận đấu có quy mô lớn, kéo dài.

img

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ và các nghị sĩ Cộng hòa khác cảnh báo việc giải ngân có thể bị đình trệ do tình trạng đóng cửa chính phủ, ảnh hưởng đến Department of Homeland Security ( cơ quan chủ quản của FEMA). Dân biểu Carlos Gimenez cho rằng bộ phận xử lý hồ sơ tài trợ không phải nhân sự thiết yếu nên tạm ngưng làm việc, khiến tiền hỗ trợ chỉ có thể được giải ngân khi chính phủ hoạt động trở lại.

Bóng đã "xứ cờ hoa" và rủi ro tài chính không chỉ khiến Fan Fest tại Bayfront Park (Miami) đối mặt nguy cơ gián đoạn, còn phủ bóng lên các thành phố đăng cai World Cup khác vì việc giải ngân. 

Cụ thể, sự kiện Fan Fest của FIFA ở khu vực New York/New Jersey cũng vừa bị hủy, buộc ban tổ chức tìm địa điểm mới. Seattle và vùng San Francisco Bay Area đều thu hẹp quy mô hoạt động. 

Đặc biệt, thị trấn Foxborough, nơi có sân vận động Gillette (1 trong 11 sân đăng cai của Mỹ), còn dọa không cấp phép tổ chức nếu không nhận đủ 7,7 triệu USD kinh phí an ninh.

Một vấn đề khác gây tranh cãi là vai trò của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ( ICE). Quyền giám đốc Todd Lyons cho biết cơ quan này sẽ hỗ trợ điều tra an ninh nội địa tại giải đấu. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Dân chủ lo ngại sự hiện diện của ICE có thể khiến CĐV e ngại vì sợ bị kiểm tra nhập cư.

Đại diện ban tổ chức Miami khẳng định chưa ghi nhận kế hoạch thực thi luật nhập cư trong thời gian diễn ra World Cup và cam kết ưu tiên tối đa cho một giải đấu "an toàn, thân thiện", tương tự các sự kiện lớn từng tổ chức tại sân Hard Rock trước đây.

Tin liên quan

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm

World Cup 2026: Những ngày hội bóng đá khác biệt và lạ lẫm

(NLĐO) - Khi trái bóng FIFA World Cup 2026 chính thức lăn tại Bắc Mỹ vào tháng 6, người hâm mộ khắp hành tinh sẽ bước vào một Cúp thế giới lạ lẫm và khác biệt.

LĐBĐ Hà Lan lên tiếng về thông tin "dự hay tẩy chay" World Cup 2026

(NLĐO) – Hà Lan - một trong số các quốc gia có nền bóng đá phát triển ở châu Âu và thế giới – cân nhắc việc không tham dự World Cup 2026.

Cựu Chủ tịch FIFA với phát biểu gây sốc ban tổ chức World Cup 2026 tại Mỹ

(NLĐO) - Cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter ra mặt ủng hộ việc tẩy chay các trận đấu World Cup tại Mỹ vì lo ngại liên quan đến vấn đề an ninh.

Mỹ World Cup
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo