World Cup 2026 vướng giấy phép tổ chức, hoạt động bên lề có thể bị hủy tại Mỹ

Theo tờ Athletic, Giám đốc điều hành ủy ban đăng cai World Cup FIFA tại Miami đã cảnh báo rằng họ có thể buộc phải hủy bỏ lễ hội người hâm mộ chính thức (Fan Fest) vào mùa hè này nếu không nhận được tài trợ từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày tới.

Trong các bước chuẩn bị cho World Cup 2026, Kansas City dự kiến được phân bổ 59 triệu USD cho công tác an ninh nhưng đến nay vẫn chưa nhận tiền, theo ông Mabin, phó cảnh sát trưởng thành phố. Bởi nguồn phân bổ này trong gói an ninh và chuẩn bị trị giá 625 triệu USD đã được cấp nhưng do Cơ quan Quản lý khẩn cấp Liên bang (FEMA) quản lý.

Ông Mabin cho biết hạn chót đã cận kề, lực lượng chức năng cần cam kết tài chính ngay để chi trả làm thêm giờ, đi lại và lưu trú cho cảnh sát phục vụ các trận đấu có quy mô lớn, kéo dài.

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ và các nghị sĩ Cộng hòa khác cảnh báo việc giải ngân có thể bị đình trệ do tình trạng đóng cửa chính phủ, ảnh hưởng đến Department of Homeland Security ( cơ quan chủ quản của FEMA). Dân biểu Carlos Gimenez cho rằng bộ phận xử lý hồ sơ tài trợ không phải nhân sự thiết yếu nên tạm ngưng làm việc, khiến tiền hỗ trợ chỉ có thể được giải ngân khi chính phủ hoạt động trở lại.

Bóng đã "xứ cờ hoa" và rủi ro tài chính không chỉ khiến Fan Fest tại Bayfront Park (Miami) đối mặt nguy cơ gián đoạn, còn phủ bóng lên các thành phố đăng cai World Cup khác vì việc giải ngân.

Cụ thể, sự kiện Fan Fest của FIFA ở khu vực New York/New Jersey cũng vừa bị hủy, buộc ban tổ chức tìm địa điểm mới. Seattle và vùng San Francisco Bay Area đều thu hẹp quy mô hoạt động.

Đặc biệt, thị trấn Foxborough, nơi có sân vận động Gillette (1 trong 11 sân đăng cai của Mỹ), còn dọa không cấp phép tổ chức nếu không nhận đủ 7,7 triệu USD kinh phí an ninh.

Một vấn đề khác gây tranh cãi là vai trò của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ( ICE). Quyền giám đốc Todd Lyons cho biết cơ quan này sẽ hỗ trợ điều tra an ninh nội địa tại giải đấu. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Dân chủ lo ngại sự hiện diện của ICE có thể khiến CĐV e ngại vì sợ bị kiểm tra nhập cư.

Đại diện ban tổ chức Miami khẳng định chưa ghi nhận kế hoạch thực thi luật nhập cư trong thời gian diễn ra World Cup và cam kết ưu tiên tối đa cho một giải đấu "an toàn, thân thiện", tương tự các sự kiện lớn từng tổ chức tại sân Hard Rock trước đây.