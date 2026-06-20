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World Cup 2026

World Cup 2026: Xác định 2 đội tuyển sớm dừng bước, thẻ đỏ lịch sử và tranh cãi

Quốc An

(NLĐO) - World Cup 2026 mới bước vào lượt đấu thứ 2 nhưng 2 đội tuyển sớm phải khép lại giấc mơ đi tiếp. Ngoài ra, tấm thẻ đỏ lịch sử của giải cũng xuất hiện.

Trong sáng 20-6, hai đội tuyển đã sớm phải nói lời chia tay World Cup 2026 khi chỉ còn trận thủ tục ở lượt cuối cùng.

Cụ thể, Haiti với thất bại 0-3 trước Brazil sáng nay đã sớm dừng bước với hai trận thua trắng (thua 0-1 Scotland) ở C. Ngay sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp bước Haiti với hai trận toàn thua tương tự. Trong đó, trận đấu vừa khép lại là một thất bại đầy thất vọng khi thua 0-1 trước Paraguay, bất chấp việc thi đấu hơn người từ những phút bù giờ hiệp 1.

Cũng trong trận thua của Thổ Nhĩ Kỳ này, tấm thẻ đỏ lịch sử của các kỳ World Cup đã xuất hiện.

Theo đó, Miguel Almiron đi vào lịch sử World Cup theo cách không mong muốn khi trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì hành động che miệng khi nói chuyện.

World Cup 2026: Xác định 2 đội tuyển sớm dừng bước, thẻ đỏ lịch sử và tranh cãi - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra trong thời gian bù giờ hiệp một trận Paraguay gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại Santa Clara (California) trong sáng nay, khi trọng tài Ivan Barton rút thẻ đỏ khi xem lại VAR.

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Tình huống bắt nguồn từ một pha va chạm của cầu thủ hai đội. Trong lúc căng thẳng, Almiron che miệng và nói điều gì đó với Mert Mulder.

Hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ lập tức phản ứng, chạy đến báo với trọng tài và mô phỏng lại động tác của đối thủ.

World Cup 2026: Xác định 2 đội tuyển sớm dừng bước, thẻ đỏ lịch sử và tranh cãi - Ảnh 2.

Dù không có bằng chứng cho thấy Almiron sử dụng lời lẽ xúc phạm, anh vẫn phải nhận thẻ đỏ và sẽ vắng mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Australia.

Ngay sau tấm thẻ đỏ này, nhiều tranh luận đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Một số cho rằng điều này là hợp lý nhưng vẫn có nhiều tranh cãi... thậm chí có người cho rằng trọng tài cũng phải bị phạt khi có hành động tương tự...

World Cup 2026: Xác định 2 đội tuyển sớm dừng bước, thẻ đỏ lịch sử và tranh cãi - Ảnh 3.

Tấm thẻ đỏ này là theo quy định của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) - cơ quan ban hành luật, vừa sửa đổi bộ luật. Với luật mới, mọi hành động che miệng khi tranh cãi hoặc xô xát với đối phương đều sẽ bị trừng phạt bằng một tấm thẻ đỏ. 

Quy định này được đưa ra nhằm triệt tiêu hoàn toàn thói quen che miệng để lăng mạ, phân biệt chủng tộc hay dùng lời lẽ khiêu khích trên sân cỏ để né tránh ống kính truyền hình và các chuyên gia đọc khẩu hình.

Luật che miệng cũng ra đời sau bê bối nghiêm trọng tại UEFA Champions League hồi tháng 2, khi Vinicius của Real Madrid tố cáo Gianluca Prestianni (Benfica) phân biệt chủng tộc trong lúc lấy áo che miệng.

World Cup 2026: Xác định 2 đội tuyển sớm dừng bước, thẻ đỏ lịch sử và tranh cãi - Ảnh 4.

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