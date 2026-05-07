Giáo dục

WURI: Trường ĐH Lạc Hồng xếp hạng cao trong tốp trường ĐH đổi mới toàn cầu

Huế Xuân

(NLĐO) - Liên minh các trường ĐH thế giới vừa công bố World Universities with Real Impact (WURI) - bảng xếp hạng các trường ĐH có tầm ảnh hưởng năm 2026.

Chiều 7-5, lãnh đạo Trường ĐH Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) cho biết ở bảng xếp hạng WURI 2026 mới đây, trường xếp hạng 91 trong tốp 500 trường ĐH đổi mới toàn cầu, tăng 9 bậc so với năm 2025.

Đặc biệt, năm nay nhà trường xếp hạng 2 toàn cầu ở chỉ số thành phần A4 về văn hóa và hệ sinh thái khởi nghiệp (Entrepreneurial Culture & Eco System); xếp hạng 74 ở chỉ số thành phần B2 về quản lý dựa trên trao quyền.

Trường ĐH Lạc Hồng xếp hạng 2 toàn cầu về chỉ số văn hóa và hệ sinh thái doanh nghiệp - Ảnh 1.

Trường ĐH Lạc Hồng xếp hạng 2 toàn cầu về chỉ số văn hóa và hệ sinh thái doanh nghiệp - Ảnh 2.

Thành tích nổi bật của Trường ĐH Lạc Hồng tại bảng xếp hạng WURI 2026

Kết quả được công bố tại hội nghị thường niên HLU 2026 và lễ công bố bảng xếp hạng WURI Global Rankings 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8-5-2026 tại Đài Loan (Trung Quốc). Đại diện Trường ĐH Lạc Hồng tham dự sự kiện có PGS-TS Nguyễn Thanh Lâm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đảm bảo chất lượng của nhà trường.

Tham gia WURI từ năm 2020, đến nay, Trường ĐH Lạc Hồng đã có 6 năm liên tiếp cải thiện thứ hạng, cho thấy quá trình tích lũy dữ liệu, triển khai sáng kiến đổi mới và chuẩn hóa minh chứng được thực hiện bền bỉ, có hệ thống.

Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh hệ sinh thái này được hình thành từ các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, câu lạc bộ, không gian sáng tạo, sự đồng hành của giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp và các chương trình kết nối bên ngoài nhà trường.

Trường ĐH Lạc Hồng xếp hạng 2 toàn cầu về chỉ số văn hóa và hệ sinh thái doanh nghiệp - Ảnh 3.

Đây là nền tảng quan trọng để sinh viên không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện năng lực đề xuất ý tưởng, phát triển dự án và tiếp cận thực tiễn thị trường.

WURI là bảng xếp hạng tập trung đánh giá các trường ĐH theo hướng đổi mới sáng tạo, khả năng triển khai sáng kiến và tác động thực tiễn đối với xã hội. Khác với nhiều bảng xếp hạng truyền thống nhấn mạnh vào chỉ số học thuật, WURI quan tâm đến cách các trường ĐH chuyển hóa hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản trị, hợp tác và phục vụ cộng đồng thành những kết quả có giá trị thực tế.


