Xã biên giới Ia Tơi – Nhiệm kỳ mới với quyết tâm phát triển mới

Hòa cùng nhịp phát triển mạnh mẽ của cả nước, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi đang từng ngày chuyển mình, khẳng định vị thế của một vùng biên giới giàu tiềm năng.



Vươn mình từ vùng biên giới giàu tiềm năng

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Ia Tơi và Ia Dom, xã Ia Tơi mới có 10 thôn với hơn 7.300 người, gồm nhiều dân tộc anh em như Thái, Tày, Mường, Gia Rai, Xê Đăng và Kinh cùng sinh sống, đoàn kết xây dựng quê hương.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Ia Tơi đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa địa phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, bài bản. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Diện mạo xã biên giới Ia Tơi ngày càng phát triển

Đặc biệt, tận dụng nguồn lực của vùng biên viễn là đất đai, khí hậu, con người, xã Ia Tơi đã nỗ lực trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Trên diện tích hơn 76.000 ha, xã có hơn 17.600 ha đất trồng cây lâu năm, trong đó cao su là cây chủ lực với 14.000 ha, cùng các loại cây điều, dược liệu và rừng sản xuất.

Với lợi thế về rừng, xã Ia Tơi đã chú trọng phát triển kinh tế rừng, trồng mới 972 ha rừng tập trung và hơn 94.000 cây phân tán, tổng đàn gia súc đạt gần 6.000 con. Bên cạnh đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 290 tấn mỗi năm; địa phương có ba mã vùng trồng chuối Nam Mỹ phục vụ xuất khẩu, khẳng định bước chuyển mình trong phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Đến năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của xã ước đạt hơn 78 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm, tăng gần gấp đôi so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Những kết quả nổi bật ấy là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Ia Tơi trong công cuộc xây dựng vùng biên viễn.

Củng cố an ninh - quốc phòng, đột phá phát triển kinh tế

Ông Trần Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Ia Tơi, cho biết bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Ia Tơi xác định các lĩnh vực đột phá và nhiệm vụ chiến lược để đưa vùng đất biên viễn này ngày càng giàu mạnh.

Là một xã vùng biên giới, việc củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững vùng biên là đặc biệt quan trọng. Do đó, Đảng bộ và chính quyền xã Ia Tơi xác định tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Lực lượng dân quân, công an xã thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Tơi xác định củng cố khối đại đoàn kết là nền tảng cho mọi thành công

Xã Ia Tơi là địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống, vì vậy củng cố khối đại đoàn kết là nền tảng cho mọi thành công. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân, sát dân hơn; phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Xã Ia Tơi xác định đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị, tập trung khu trung tâm hành chính xã được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả đề án di dân, bố trí dân cư để bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế và an ninh xã hội.

Song song với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục cải cách hành chính, chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp. Xã Ia Tơi có hồ thủy điện Sê San 4 rộng lớn cũng là một lợi thế không nhỏ để xã Ia Tơi phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, kết hợp với nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản truyền thống.

Cũng theo ông Trần Văn Thu, để hiện thực được các đột phá trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Tơi đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền tinh gọn, liêm chính, hiệu quả. Mỗi cán bộ, công chức thấm nhuần tinh thần "hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân".

"Chính quyền phải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả phục vụ. Kiên quyết phòng, chống nhũng nhiễu, tiêu cực, coi sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá công vụ" - ông Thu nhấn mạnh.

Có lòng hồ thủy điện Sê San 4 rộng lớn, xã Ia Tơi tận dụng để phát triển kinh tế, du lịch

Về kinh tế, xã Ia Tơi xác định phát triển nông – lâm nghiệp bền vững, kinh tế cửa khẩu, thương mại – dịch vụ và du lịch sinh thái. Hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ; phát triển du lịch lòng hồ Sê San 4 theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, gắn kết bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Xã Ia Tơi đã xác định chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã; hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi, tạo việc làm ổn định. Đồng thời đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội; thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách; xây dựng đời sống văn minh, đoàn kết ở khu dân cư.