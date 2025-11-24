Xã Bình Minh, Đồng Nai với dấu ấn bảo đảm an sinh xã hội

Để có bức tranh toàn cảnh về kết quả phát triển giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng xã Bình Minh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Lệ Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh về nội dung trên.

Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh

- Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Bình Minh đã đạt được những kết quả nổi bật ra sao về việc phát triển giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, thưa bà?

Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh: Trong nhiệm kỳ qua, về giáo dục - đào tạo có 11/13 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia (Bình Minh 5/5, Bắc Sơn 5/8 trường), cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; chất lượng dạy và học được cải thiện rõ nét, học sinh đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh. Công tác quản lý các cơ sở giáo dục, nhất là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục được tăng cường theo đúng quy định, bảo đảm an toàn và chất lượng nuôi dạy trẻ. Phong trào khuyến học, khuyến tài được triển khai sâu rộng; các mô hình "gia đình học tập", "cộng đồng học tập" được chú trọng thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng xã hội học tập ngay từ cơ sở.

Về lĩnh vực Y tế giữ vững các tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trạm y tế 2 xã duy trì bác sĩ làm việc thường xuyên, thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch được triển khai kịp thời, hiệu quả, với các biện pháp xét nghiệm, cách ly, điều trị và tiêm chủng được tổ chức đồng bộ, an toàn, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh Nguyễn Kim Phước trao quà cho trẻ em dịp Tết Trung thu

Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng đều qua các năm (đến nay Bình Minh đạt 96,34%, Bắc Sơn đạt trên 95,25%), vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được duy trì ổn định; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên được kiểm soát ở mức dưới 1%, các chỉ số suy dinh dưỡng trẻ em giảm dần qua từng năm.

Các chính sách an sinh xã hội, nhất là chế độ đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch. Tỉ lệ giảm hộ nghèo đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chương trình giảm nghèo, dạy nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ sinh kế. Tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt mức cao.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào "đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" được duy trì thường xuyên, có chiều sâu; chăm lo thiết thực cho người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý, trách nhiệm của toàn xã hội.

Xin bà cho biết những mục tiêu phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội trong nhiệm kỳ 2025-2030?

- Về y tế, trong nhiệm kỳ 2025-2030, UBND xã Binh Minh phát triển hệ thống y tế đến năm 2030 theo hướng công bằng, hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Trạm Y tế xã đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng dân số.

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

Về giáo dục, rà soát, dự báo nhu cầu dạy và học để chủ động có kế hoạch đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp theo hướng hiện đại, giáo dục số. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực của xã, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã trong giai đoạn mới.

Về công tác bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện đồng bộ những giải pháp để tăng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội đặt ra sau sáp nhập về dân cư, phân bố lại cơ sở hạ tầng, các chính sách an sinh. Bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu, chăm lo tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào tôn giáo; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND xã Bình Minh có những giải pháp như thế nào, thưa bà?

- Về giáo dục và đào tạo, xã rà soát, đánh giá quỹ đất quy hoạch giáo dục để kiến nghị đầu tư xây dựng, tập trung xây dựng bổ sung phòng học đáp ứng nhu cầu thực tế của cấp học tiểu học, trung học cơ sở .

Đối với bậc THPT, đề xuất xây dựng mới 1 trường THPT để đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương. Đối với bậc mầm non, căn cứ vào quỹ đất công và cơ sở hạ tầng sẵn có, kiến nghị xây dựng trường mầm non tại khu tái định cư Bình Minh nhằm đạt chỉ tiêu có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hỗ trợ nhóm trẻ tư thục phát triển lên trường học để tăng hiệu quả quản lý. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới…

Lãnh đạo xã Bình Minh trao quà hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam

Về y tế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế xã, phát triển y học cổ truyền phù hợp với thực tiễn. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch lớn xảy ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh gắn với cải cách thủ tục hành chính…

Về an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng đặc thù như bộ đội xuất ngũ, học sinh dân tộc thiểu số, lao động nông thôn, người khuyết tật, tái định cư, dân quân tự vệ, người hoàn lương. Đề xuất triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nâng cấp nhà trọ đạt chuẩn…